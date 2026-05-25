Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, vorbește despre o posibilă demisie

Data publicării:
Lithium mining: Chancellor Scholz with the Serbian President in Freiberg, Saxony, Germany - 10 Dec 2024
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Sursa foto: Profimedia Images
Liderul sârb Aleksandar Vucic a făcut o declarație surprinzătoare în timpul unei vizite la Beijing. Președintele Serbiei  a făcut aluzie la o posibilă demisie, relatează Vreme.

În cadrul unei discuții cu jurnaliștii de la Beijing, Vucic a afirmat că mandatul său prezidențial se apropie de sfârșit și a sugerat că s-ar putea retrage înainte de termen. „Poate că voi demisiona în curând”, a spus el.

În același timp, el a subliniat că nu va face pasul pe care l-a făcut odată fostul președinte Boris Tadić — Tadić a demisionat în 2012, cu zece luni înainte de sfârșitul mandatului său, astfel încât alegerile prezidențiale și parlamentare combinate să consolideze poziția partidului său.

Zeci de mii de oameni au manifestat sâmbătă în centrul Belgradului pentru a cere alegeri anticipate. Mitingul a făcut parte dintr-o mişcare de protest declanşată după prăbuşirea acoperişului unei gări din oraşul Novi Sad, nordul Serbiei, în noiembrie 2024, incident soldat cu 16 morţi.

Mişcarea condusă de studenţi, care au ocupat practic toate universităţile din Serbia timp de un an, este acum susţinută de milioane de cetăţeni. Aceştia dau vina pe neglijenţa şi corupţia din timpul guvernării preşedintelui Aleksandar Vucic pentru tragedia de la Novi Sad.

Vucic a respins semnificația protestelor de sâmbătă din Piața Slavija, calificându-le drept goale și lipsite de conținut clar. El a contestat numărul raportat de participanți — trei agenții de securitate au estimat între 30.500 și 34.300 de persoane; autoritățile au acceptat estimarea cea mai mare.

Vucic a acuzat, de asemenea, organizatorii că sunt responsabili pentru incidentele care au avut loc după încheierea mitingului.

Partidul Progresist Sârb al lui Vucic a anunțat propria adunare în perioada 26-28 iunie.

În august 2025, protestele au degenerat în ciocniri cu poliția; șase ofițeri de poliție au fost răniți, iar 38 de persoane au fost reținute.

Ciocniri s-au produs și sâmbătă seara, după încheierea demonstraţiei, la aproximativ 1 kilometru de Piaţa Slavija, centrul mitingului.

Bărbaţi mascaţi au lansat artificii în direcţia poliţiei. Ministrul de interne, Ivica Dacic, a declarat că 23 de persoane au fost arestate şi un număr nespecificat de ofiţeri de poliţie au fost răniţi.

