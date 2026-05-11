Preşedintele unei țări NATO spune că e timpul ca Europa să stabilească un contact direct cu Rusia

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, este de părere că a venit momentul ca guvernele europene să intre în contact direct cu Moscova, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Este timpul să începem să discutăm cu Rusia. Când se va întâmpla asta, nu ştiu”, a declarat Stubb într-un interviu acordat ziarului italian Corriere della Sera, publicat luni

Stubb a spus că, în opinia sa, politica SUA faţă de Rusia şi Ucraina nu mai este în conformitate cu interesele Europei, ceea ce înseamnă că Europa trebuie să se implice direct.

„Am discutat cu liderii europeni despre cine ar trebui să stabilească contactul”, a subliniat el, adăugând că nu a fost luată nicio decizie în această privinţă.

Cel mai important aspect este coordonarea dintre ţările europene, în special între Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit, alături de ţările nordice şi baltice care se învecinează cu Rusia.

„Vom vedea dacă va fi vorba de un trimis special sau de un grup de lideri”, a spus Stubb.

El a indicat trei scenarii posibile pentru Ucraina - continuarea războiului, un armistiţiu cu un acord de pace ulterior sau prăbuşirea uneia dintre părţi, cel mai probabil a Rusiei.

„Cred că posibilitatea unui acord de pace nu este pe masă, cel puţin nu pentru acest an”, a declarat preşedintele finlandez.

Citește și: Putin a afirmat că Finlanda intenționa să acapareze o parte din teritoriul Rusiei

Editor : C.L.B.