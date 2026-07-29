Prima convorbire dintre Drapatîi și comandantul NATO: Ce a cerut Ucraina pentru a schimba soarta războiului cu Rusia

Comandantul-șef al Armatei ucrainene, Mihailo Drapatîi, i-a prezentat generalului Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, prioritățile Kievului pe câmpul de luptă. În prima discuție dintre cei doi, Drapatîi a vorbit despre consolidarea liniilor defensive, intensificarea loviturilor de precizie asupra forțelor ruse și nevoia Ucrainei de rachete Patriot, scrie Kyiv Post.

Lovituri de precizie și mai multe sisteme Patriot

În prima sa convorbire telefonică cu generalul Alexus Grynkewich, Mihailo Drapatîi a declarat miercuri că Ucraina trebuie să-și mențină pozițiile și să intensifice loviturile asupra forțelor ruse pentru a obține victoria.

„În această etapă a războiului, trebuie să consolidăm operațiunile în mai multe domenii”, a declarat Drapatîi. El a cerut împiedicarea „pătrunderii inamicului în liniile noastre defensive” și extinderea „loviturilor de precizie, atât cu rază lungă, cât și cu rază medie de acțiune”.

Comandantul ucrainean a subliniat și nevoia de rachete Patriot, de fabricație americană, pentru apărarea orașelor ucrainene împotriva atacurilor rusești.

Cum vrea Ucraina să provoace pierderi mai mari Rusiei

Drapatîi i-a transmis lui Grynkewich că Ucraina trebuie să continue organizarea armatei în corpuri și să le acorde acestora o autonomie operațională mai mare.

El a afirmat că Ucraina urmărește să provoace pierderi mai mari forțelor ruse și să slăbească economia de război a Moscovei prin tactici asimetrice și tehnologii dezvoltate pe plan intern.

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Drapatîi i-a mulțumit lui Grynkewich pentru eforturile depuse în vederea obținerii unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru Ucraina. De asemenea, le-a mulțumit președintelui american Donald Trump, secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, și Statelor Unite pentru ajutorul militar furnizat prin Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei (PURL).

Prin mecanismul PURL, statele europene cumpără din Statele Unite echipamentele militare solicitate de Ucraina, inclusiv rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Prima discuție după schimbarea conducerii armatei ucrainene

Convorbirea a fost primul contact făcut public între Drapatîi și Grynkewich de când generalul american a preluat funcțiile de comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa și comandant al Comandamentului European al Statelor Unite.

Drapatîi a fost numit la începutul acestei luni de președintele Volodimir Zelenski în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, în locul generalului Oleksandr Sîrski. Numirea a reprezentat una dintre cele mai importante schimbări la conducerea armatei ucrainene.

Zelenski a declarat că Drapatîi se va concentra asupra creșterii eficienței și capacității de adaptare a armatei.

Schimbarea a avut loc în contextul unei remanieri mai ample la conducerea structurilor de securitate ale Ucrainei și în urma consultărilor purtate de președinte cu Sîrski, șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, și alți oficiali de rang înalt din domeniul apărării.

Editor : Ș.A.