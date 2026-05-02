Prima reacție a Cubei după ce Donald Trump a amenințat că va ocupa insula la intoarcerea din Golful Persic

Miguel Diaz-Canel și Donald Trump. Foto: Profimedia

Ameninţările de agresiune militară ale lui Donald Trump împotriva Cubei au atins "un nivel periculos şi fără precedent", a denunţat sâmbătă preşedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, care a făcut apel la comunitatea internaţională să reacţioneze.

Preşedintele american a reiterat vineri, în cadrul unei alocuţiuni în Florida, ameninţarea sa de a "prelua controlul" Cubei, sugerând că un portavion american s-ar putea opri acolo "pe drumul de întoarcere din Iran".

"Preşedintele SUA îşi lansează ameninţările de agresiune militară împotriva Cubei la un nivel periculos şi fără precedent", a reacţionat Miguel Diaz-Canel pe reţeaua socială X, relatează AFP, potrivit Agerpres.

El a făcut apel la comunitatea internaţională "să ia notă" şi să decidă "alături de poporul SUA" dacă se va permite ca "un act criminal atât de radical să fie comis".

Potrivit şefului statului cubanez, o intervenţie militară americană ar viza înainte de toate "satisfacerea" intereselor comunităţii de exilaţi cubanezi instalată în Florida, "un grup restrâns dar bogat şi influent, animat de o dorinţă de revanşă şi de dominaţie".

"Niciun agresor, oricât de puternic ar fi el, nu va avea parte de predarea Cubei", a avertizat Miguel Diaz-Canel.

Declaraţiile lui Donald Trump în Florida, unde locuieşte cea mai mare comunitate cubaneză din străinătate, au fost făcute la câteva ore după semnarea de către preşedintele american a unui decret prezidenţial care înăspreşte sancţiunile americane împotriva guvernului de la Havana şi entităţilor care colaborează cu el.

Preşedintele american, care aplică o politică de presiune maximă împotriva Cubei de la începutul anului, estimează că insula comunistă, situată la 150 km de coastele Floridei, continuă să reprezinte "o ameninţare extraordinară" pentru securitatea naţională a SUA.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul, care nu-şi ascunde dorinţa de a vedea o schimbare de regim la Havana, impune din ianuarie o blocadă petrolieră insulei, permiţând trecerea unui singur petrolier rusesc.

Vineri, o defilare care denunţa ameninţările de agresiune americană a fost organizată de 1 Mai în faţa ambasadei SUA la Havana, la ea participând liderul revoluţionar Raul Castro, de 94 de ani, şi preşedintele cubanez.

