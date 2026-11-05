Live TV

Putin trece acțiunile unui gigant occidental din industria tutunului în administrarea statului rus

Data publicării:
mana cu tigara aprinsa
Fumat. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret prin care activele din Rusia ale gigantului Japan Tobacco International (JTI) sunt trecute sub „administrare temporară” a statului rus. JTI devine astfel primul mare grup global din industria tutunului ale cărui operațiuni rusești sunt confiscate forțat prin această metodă de către Kremlin, relatează Euronews.

Președintele rus Vladimir Putin a plasat joi operațiunile companiei Japan Tobacco International (JTI) sub controlul statului, dispunând prin decret transferul acestora către o societate holding afiliată statului, AO Promișlenie aktivii.

Ordinul vizează fabricile JTI din Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, regiunea Lipețk și regiunea Leningrad.

Compania are aproximativ 4.000 de angajați în Rusia și deține aproximativ 40% din piața rusă a țigărilor, fiind astfel cel mai mare producător din țară.

Gama sa de produse din Rusia include mărcile internaționale Winston, Glamour, Camel, LD și Sobranie, precum și mărcile locale Pyotr I, Russky Stil și Donskoi Tabak.

JTI, cu sediul central la Geneva, a intrat pe piața rusă în 1999 și a achiziționat producătorul local Donskoi Tabak în 2018.

Grupul JT a investit 4,6 miliarde de dolari în operațiunile sale din Rusia pe parcursul a peste 20 de ani, potrivit unui profil al companiei actualizat în noiembrie 2025.

După invazia rusă din Ucraina în 2022, compania nu a părăsit țara, dar a suspendat noile investiții în producția și comercializarea din Rusia.

Confiscarea survine după arestarea de către Rusia, luna trecută, a lui Iuki Imai, jurnalist al ziarului japonez „Hokkaido Shimbun”, sub acuzația de spionaj. Ministerul rus de Externe a acuzat Tokyo că folosește în mod sistematic jurnaliști pentru a culege informații în interiorul țării. Japonia a respins acuzația.

Japonia, care are o dispută de lungă durată cu Rusia privind Insulele Kurile, s-a alăturat, de asemenea, unor sancțiuni occidentale impuse în contextul războiului total în curs din Ucraina.

JTI se alătură unei liste de companii europene ale căror active din Rusia au fost transferate sub administrare de stat prin același mecanism, printre care se numără grupul elvețian de produse alimentare Nestlé, lanțurile franceze de retail Auchan și Leroy Merlin, precum și lanțul german de retail Metro.

Moscova a prezentat procesul de administrare externă ca o reacție la sancțiunile impuse după invazia din 2022.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
2026-05-14-2298
2
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
andrei muraru fb
3
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
petrisor peiu face declaratii
4
Petrişor Peiu: Ne-am distrus de pomană energia, industria şi transporturile, încercând să...
jd vance profimedia
5
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Digi Sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
neculaescu ok
Dan Neculăescu s-a întâlnit cu omologul său de la Kiev. Discuții despre securitatea la Marea Neagră și minoritatea română din Ucraina
Melania Trump
Melania Trump face apel la un armistiţiu durabil în Ucraina: „Sper că Oleşki va inspira o pace mai mare”
Erdogan pregătește un nou dialog cu Putin: Turcia vrea să deschidă drumul către pace în războiul din Ucraina
Vladimir Putin
Vladimir Putin critică ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul mondial: „Este o încălcare flagrantă a legii”
Elon Musk
Democrații pregătesc o anchetă împotriva lui Musk în legătură cu restricțiile impuse comunicațiilor militare prin satelit în Ucraina
Recomandările redacţiei
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Nazare: „Astăzi am demarat în mod concret discuțiile pe bugetul...
profimedia-1149490222
Încă o alertă cu bombă pe aeroportul din Otopeni. UE activează un...
drona profimedia
O dronă s-a prăbușit într-o comună din Neamț. Fragmentele găsite vor...
2026-09-22-4096
S-a clarificat misterul: Cine scrie postările lui Călin Georgescu din...
Ultimele știri
Natalia Intotero: Regret că s-au pierdut foarte mulţi bani din PNRR. Ministerul Mediului a avut peste 3,6 miliarde de euro
Justiţia franceză a dispus restituirea către urmaşii unui colecţionar franco-român a unui tablou de Pissarro confiscat de nazişti
Noi incidente în Strâmtoarea Ormuz: Iranul susține că cinci petroliere au luat foc, unele după ce au lovit mine marine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo s-a retras OFICIAL de la naționala Portugaliei. Prima reacție a selecționerului Jorge...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Dinamo l-a ofertat pe Ionuț Chirilă! Ce i-a transmis tehnicianul lui Andrei Nicolescu
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil...
Pro FM
Theo Rose, copleșită după ce fiul ei, Sasha, a lovit-o, a mușcat-o și a tras-o de păr. Cum a intervenit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Wild Horse Nine”, distribuţie remarcabilă într-un decor neobişnuit. John Malkovich, Sam Rockwell, Steve...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul minim 35 sau 40 de ani? Este foarte mică
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Scene incredibile într-o brutărie din SUA. Un aligator a intrat pe ușa din spate și a terorizat angajații
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...