Putin trece acțiunile unui gigant occidental din industria tutunului în administrarea statului rus

Președintele rus Vladimir Putin a semnat joi un decret prin care activele din Rusia ale gigantului Japan Tobacco International (JTI) sunt trecute sub „administrare temporară” a statului rus. JTI devine astfel primul mare grup global din industria tutunului ale cărui operațiuni rusești sunt confiscate forțat prin această metodă de către Kremlin, relatează Euronews.

Președintele rus Vladimir Putin a plasat joi operațiunile companiei Japan Tobacco International (JTI) sub controlul statului, dispunând prin decret transferul acestora către o societate holding afiliată statului, AO Promișlenie aktivii.

Ordinul vizează fabricile JTI din Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, regiunea Lipețk și regiunea Leningrad.

Compania are aproximativ 4.000 de angajați în Rusia și deține aproximativ 40% din piața rusă a țigărilor, fiind astfel cel mai mare producător din țară.

Gama sa de produse din Rusia include mărcile internaționale Winston, Glamour, Camel, LD și Sobranie, precum și mărcile locale Pyotr I, Russky Stil și Donskoi Tabak.

JTI, cu sediul central la Geneva, a intrat pe piața rusă în 1999 și a achiziționat producătorul local Donskoi Tabak în 2018.

Grupul JT a investit 4,6 miliarde de dolari în operațiunile sale din Rusia pe parcursul a peste 20 de ani, potrivit unui profil al companiei actualizat în noiembrie 2025.

După invazia rusă din Ucraina în 2022, compania nu a părăsit țara, dar a suspendat noile investiții în producția și comercializarea din Rusia.

Confiscarea survine după arestarea de către Rusia, luna trecută, a lui Iuki Imai, jurnalist al ziarului japonez „Hokkaido Shimbun”, sub acuzația de spionaj. Ministerul rus de Externe a acuzat Tokyo că folosește în mod sistematic jurnaliști pentru a culege informații în interiorul țării. Japonia a respins acuzația.

Japonia, care are o dispută de lungă durată cu Rusia privind Insulele Kurile, s-a alăturat, de asemenea, unor sancțiuni occidentale impuse în contextul războiului total în curs din Ucraina.

JTI se alătură unei liste de companii europene ale căror active din Rusia au fost transferate sub administrare de stat prin același mecanism, printre care se numără grupul elvețian de produse alimentare Nestlé, lanțurile franceze de retail Auchan și Leroy Merlin, precum și lanțul german de retail Metro.

Moscova a prezentat procesul de administrare externă ca o reacție la sancțiunile impuse după invazia din 2022.

Editor : M.C