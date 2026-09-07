Poliția dintr-un land est-german a dezamorsat 21 de dispozitive explozive găsite în apropierea rețelei electrice

Procurorii din landul est-german Saxonia au declarat luni că autoritățile au descoperit un total de 21 de dispozitive explozive în cadrul anchetelor privind atacurile asupra rețelei electrice, care au ținut autoritățile în stare de alertă maximă timp de câteva zile, relatează Reuters.

Anchetatorii au descoperit în weekend alte nouă dispozitive explozive artizanale în apropierea liniilor de înaltă tensiune situate la sud de substația Graustein, din districtul Görlitz din estul Germaniei, numărul total al dispozitivelor descoperite ajungând astfel la 21, au precizat poliția și procurorii într-o declarație comună.

Germania s-a aflat în centrul temerilor europene privind vulnerabilitatea infrastructurii critice, întrucât a înregistrat o serie de incidente de sabotaj asupra rețelei electrice săptămâna trecută, după un atac cu drone din august la Leipzig/Halle, pentru care guvernul a dat vina în mod oficial pe Rusia.

Poliția germană a declarat vineri că ‌era în căutarea unui bărbat care a trimis scrisori în care își asuma responsabilitatea pentru o serie de atacuri de sabotaj asupra rețelei electrice săptămâna trecută, după ce a găsit ceea ce părea a fi explozivi la domiciliul acestuia. Bărbatul este ​încă în libertate.

Concluziile preliminare privind un incendiu la o stație de transformare din Berlin, survenit luni dimineață, despre care poliția a declarat că este anchetat, au arătat că incidentul a fost cauzat de o defecțiune tehnică, a relatat Spiegel, citând-o pe comisarul de poliție Barbara Slowik Meisel.

În altă ordine de idei, ziarul Bild a relatat că poliția din orașul Wesel, situat în vestul țării, a demarat operațiuni ample de evaluare după ce s-a constatat că gardul de securitate din jurul unei alte stații de transformare fusese tăiat.

Editor : M.C