Record pentru bursele de studii în România. Oana Țoiu: aproape 89.000 de tineri din peste 150 de țări au depus candidaturi

Peste 88.000 de tineri din mai mult de 150 de țări, de pe cinci continente, au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România, un număr record, a anunțat ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu. Potrivit acesteia, numărul candidaturilor este de peste 19 ori mai mare decât în urmă cu patru ani.

„Un record: peste 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România, unul dintre instrumentele de diplomație educațională ale MAE. E un număr la care, sincer, m-am uitat de două ori. 88.795 de candidaturi, de pe cinci continente. Tineri din locuri îndepărtate au ales să-și depună dosarul ca să studieze aici, la noi”, a scris ministrul interimar de Externe pe Facebook.

Oana Țoiu precizează că, în urmă cu patru ani, numărul candidaturilor era de peste 19 ori mai mic.

„Ce văd acești tineri în România? Dincolo de o țară care merită cunoscută, văd universități care formează ingineri, medici, juriști, oameni de IT și artiști, dar și o șansă de a-și construi un viitor pornind de aici. Văd, cel mai probabil, și progresul nostru din ultimii 30 de ani și, cu siguranță, apartenența la Uniunea Europeană”, subliniază Țoiu.

Ministrul interimar de Externe arată că, după parcurgerea tuturor etapelor de validare interinstituțională a selecției realizate de Ministerul Afacerilor Externe, rezultatele finale vor ajunge la toți candidații, iar cei selectați vor studia, în baza bursei Guvernului României, în centre universitare din întreaga țară.

„Peste câțiva ani, mulți dintre ei se vor întoarce acasă cu o diplomă românească și cu o legătură de o viață cu țara noastră, iar alții vor rămâne punți între România și locurile din care au venit. Cu aceste burse deschidem uși noi, legăm oameni și construim încredere în România. Iar o bursă pentru un tânăr aflat la mii de kilometri distanță e una dintre cele mai bune investiții pe care le putem face. Felicitări tuturor celor selectați, vă așteptăm în România!”, mai spune Țoiu.

Editor : Ș.A.