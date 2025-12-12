Live TV

Regele Charles al III-lea transmite un mesaj despre cancer. Din mai nu au mai fost difuzate informații despre starea sa de sănătate

Data publicării:
Windsor. UK. King Charles III at the Royal Dais. The state visit of German President Frank-Walter Steinmeier. 3rd December 2025. Ref:LMK430-S091225-003 Anfisa Polyushkevych/Landmark Media WWW.LMKMEDIA.COM
Regele Charles al III-lea. Foto: Profimedia

Un mesaj video al regelui Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer în urmă cu aproape doi ani, va fi difuzat vineri seară în cadrul unei emisiuni televizate de strângere de fonduri împotriva bolii, a anunţat agenţia britanică PA, citată de EssexLive. Monarhul în vârstă de 77 de ani suferă de un cancer a cărui natură nu a fost niciodată precizată şi pentru care urmează un tratament.

Regele a înregistrat un mesaj video în sprijinul campaniei Stand Up To Cancer și se crede că va oferi informații actualizate despre propria sa recuperare.

Mesajul preînregistrat al lui Charles, care va sublinia importanța programelor de screening pentru cancer pentru a ajuta la diagnosticarea precoce, va fi difuzat vineri seara la ora locală 20:00 (ora locală și GMT), ca parte a campaniei comune a Cancer Research UK și Channel 4.

Nu au existat informații oficiale despre starea de sănătate a regelui de ceva timp, dar în luna mai, în timpul unei scurte discuții cu un admirator despre starea sa de sănătate, acesta a spus: „Aș vrea să cred că sunt pe partea bună (a luptei mele cu cancerul)”.

O serie de evenimente de strângere de fonduri și provocări ale vedetelor, cu durata de o săptămână, menite să sensibilizeze publicul cu privire la screening și să genereze sprijin pentru persoanele bolnave de cancer și familiile acestora, vor culmina vineri seara cu o noapte de comedie și divertisment în direct pe Channel 4.

Conform agenţiei britanice, Charles ar urma să sublinieze importanţa programelor de depistare pentru a facilita un diagnostic timpuriu.

Mesajul suveranului a fost înregistrat în ultima săptămână din noiembrie la reşedinţa sa Clarence House din Londra.

Strângeri de fonduri şi provocări asumate de celebrităţi au avut loc pe tot parcursul săptămânii înaintea acestei emisiuni de divertisment, care va fi transmisă în direct vineri seară.

Charles al III-lea a anunţat în februarie 2024 că a fost diagnosticat cu cancer, descoperit în timpul unei intervenţii la prostată, şi şi-a întrerupt pentru câteva săptămâni activităţile publice. Le-a reluat rapid în aprilie acelaşi an, medicii declarându-se foarte încurajaţi de progresele sale, iar de atunci urmează un tratament.

Regele şi-a intensificat activităţile de aproape un an, cu mai multe vizite de stat organizate în Regatul Unit, dar şi deplasări în Canada, precum şi la Vatican.

El a fost internat pentru scurt timp în martie 2025, după ce a resimţit 1efecte secundare” ale tratamentului său împotriva cancerului.

Editor : M.C

