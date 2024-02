Reprezentantul Taiwanului la Bratislava: În fiecare zi ne pregătim pentru invazia din China. Noul președinte a întins ramuri de măslin

De ce este subiectul Taiwan des discutat? Pentru că această insulă are o importanţă majoră în evoluţia mai multor domenii. Prin jurul Taiwanului trec cele mai aglomerate rute navigabile din lume, de care depind foarte multe ţări. Poziţia sa geografică este pivotantă, utilă diferitelor interese strategice din regiune. Orice criză ar apărea în această zonă ar avea efecte puternice pentru ordinea politică și economică din Indo-Pacific. David Nan-Yang Lee este reprezentantul biroului Taiwanului la Bratislava și discută la „Pașaport diplomatic” despre sofisticata chestiune a insulei Taiwan.

Cristina Cileacu: David Nan-Yang Lee, reprezentantul biroului Taiwanului la Bratislava, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

David Nan-Yang Lee: Mulțumesc pentru interviu și, de asemenea, salutări din Taiwan pentru publicul de aici.

Ce înseamnă o criză în Strâmtoarea Taiwan

Poziţia geostrategică pe care o ocupă Taiwan este importantă pentru regiunea Indo-Pacific, dar nu numai. China revendică insula din 1949, de când s-au retras acolo liderii naţionalişti chinezi, care, în timpul războiului civil din ţară, pierdeau teren în faţa trupelor comuniste ale lui Mao Zedong. În 1979, când SUA şi China şi-au normalizat relaţiile diplomatice, a apărut Legea privind relaţiile cu Taiwanul, care spune că politica SUA este să păstreze legăturile cu poporul taiwanez şi cu cel chinez. De asemenea, se menţionează că pacea şi stabilitate în zonă sunt esenţiale pentru interesele regionale ale Americii. Poate cea mai importantă referinţă este cea legată de viitorul Taiwanului, care poate fi determinat doar prin mijloace paşnice, orice altă metodă va fi considerată o ameninţare a păcii şi securităţii Pacificului de Vest. Recentele alegeri din Taiwan au tensionat şi mai mult o situaţie al cărei echilibru este fragil. China a numit votul taiwanezilor o alegere între război şi pace.

Cristina Cileacu: O criză în Strâmtoarea Taiwan ar putea fi posibilă anul acesta. Aceasta este concluzia unui raport recent publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Ce ar putea însemna o astfel de criză?



David Nan-Yang Lee: Suntem sub amenințarea comunistă de peste 70 de ani. Noi, în fiecare zi ne pregătim pentru invazia din China. Deci, în prezent, nu cred că este o amenințare iminentă din partea Chinei. Alegeri le prezidențiale tocmai s-au încheiat, chinezilor nu le place, dar este o democrație în Taiwan, acesta este modul în care ne trăim, stilul nostru de viață. Suntem mândri de asta. Pentru China, noul președinte ales a întins deja ramuri de măslin: să discutăm. Hai să avem întâlniri în loc de amenințări, de opinii diferite, pentru că nu este că sănătos. Dar pentru a răspunde la întrebarea dvs., da, ameninţarea este întotdeauna acolo. În ultimele luni am văzut avioane de luptă, nave de război în jurul Taiwanului, încercând să treacă linia centrală a Strâmtorii Taiwanului, amenințând alegătorii, chiar le-au dat o alegere: război sau pace. Dar avem alegători maturi și pentru noi, democrația este mai valoroasă, o prețuim.

Taiwanezii ştiu să facă faţă dezinformărilor

Cristina Cileacu: Aţi spus că a fost acest slogan: război sau pace. De asemenea, au fost multe videoclipuri deepfake folosite de entități străine la alegerile din Taiwan. Și ați spus că populația taiwaneză a rezistat pentru că este suficient de matură. Ce înseamnă să fii suficient de matur când ai de ales între a-ți apăra democrația și ceva care vine din afară?

David Nan-Yang Lee: La aceste alegeri am văzut dezinformare, deepfake (n.r. falsuri profunde), au fost chiar și deepfake-uri cu președintele nostru. S-a încercat folosirea Taiwanului ca teren de testare pentru propagandă și dezinformare. Dacă reușesc, le pot folosi și în alte țări, pentru că anul acesta este un an foarte important. Avem în jur de 60 de țări, mai mult de jumătate din populația globală va putea participa la alegeri. Cred că dinspre China se încearcă tot ce se poate pentru a ne influența alegătorii sau cetățenii. În fiecare zi ne confruntăm cu atacuri cibernetice, atacuri din China, milioane în fiecare zi. Deci suntem foarte experimentați și, de asemenea, societatea civilă din Taiwan, încearcă, dacă este o ştire falsă, încearcă să o corecteze, să o rectifice. Iar agențiile guvernamentale trebui să le răspundă în termen de două ore.

Cristina Cileacu: Deci, este un teren legalizat acestă luptă împotriva știrilor false sau cum funcționează lucrurile în Taiwan? Pentru că în această parte a lumii, știrile false funcționează în sensul că majoritatea oamenilor vor crede știrile false.

David Nan-Yang Lee: Pentru că știm că dacă noi, dacă guvernul sau publicul larg, societatea civilă, ONG-urile nu lucrăm împreună pentru a ne apăra, atunci pentru public este ușor să fie influențat. Trebuie să facem asta pentru publicul larg, să arătăm care sunt știrile corecte, care sunt foarte importante. Și există o metodologie pentru asta, cred că am dezvoltat-o special pentru propaganda chineză. Ne obișnuim cu asta aproape în fiecare zi.

Cristina Cileacu: Și puteți împărtăși publicului român acest tip de metodologie pe care Taiwanul o folosește pentru a combate știrile false?

David Nan-Yang Lee: De fapt, de aceea sunt aici, pentru o discuție cu oamenii de aici. Da, am dori să o împărtășim. O împărtășim cu țări precum Republica Cehă, Slovacia, Polonia, pentru că toți ne confruntăm cu știrile false, dezinformarea, propaganda regimurilor autoritare. Este ceva ce trebuie să împărtășim, experiența noastră, deoarece ne confruntăm cu acest tip de amenințare de peste aproape 30-40 de ani.

Metodă de luptă cu ştirile false

Cristina Cileacu: Și puteți împărtăși cu noi câteva exemple de acest tip de lucru împotriva știrilor false, din Taiwan?



David Nan-Yang Lee: În primul rând, știrile false, societatea civilă are răspunsul la asta, fac corecțiile și pentru guvern, preocuparea agențiilor guvernamentale este, așa cum tocmai am menționat..

Cristina Cileacu: În două ore.

David Nan-Yang Lee: În două ore, două imagini, simple, directe și două pagini. Limbaj simplu, nu spuneți cuvinte pe care publicul larg nu le poate înțelege.

Cristina Cileacu: Deci comunicare simplă.



David Nan-Yang Lee: Da. Comunicați cu oamenii. Unele țări pur și simplu sunt prea leneșe să facă acest lucru. Și atunci oamenii cred ştirile false şi după o perioadă de timp, sunt într-adevăr influențați.

Cristina Cileacu: Deci trebuie răspuns rapid şi foarte simplu.

David Nan-Yang Lee: Eficient.

Statu-quo-ul esenţial în regiunea Indo-Pacific

Cristina Cileacu: După recentele alegeri din Taiwan, am avut două reacții: Joe Biden, președintele american, a declarat că SUA nu sprijină independența Taiwanului. Pe de altă parte, Xi Jinping, președintele chinez, a spus că este doar o chestiune de timp până la reunificarea Taiwanului cu China. Care credeți că va fi viitorul Taiwanului în această situație, în aceste condiții?

David Nan-Yang Lee: În prezent vrem să păstrăm statu-quo-ul. Acesta este consensul poporului nostru. Și cel mai important, viitorul Taiwanului ar trebui decis de cei 23,5 milioane de oameni din Taiwan. În plus, noi decidem asupra stilului nostru de viață. Ne bucurăm de libertatea noastră, de democrație de aproximativ 20 de ani, este o democrație câștigată cu greu. Am avut şi noi, la început, o dictatură. Apoi am trecut prin democratizare, în anii 80, oferind oamenilor mai multe șanse de a participa la arena politică. De asemenea, am eliberat presa, avem mai mult de 20 de posturi TV, ziare, care sunt în plină expansiune. Ele sunt cu adevărat impulsul de a promova democrația. Și, de asemenea, publicul larg, oamenii care au acces la informații din diferite dimensiuni. Asta este important. O societate prolifică, care poate crea, de asemenea, un sentiment autentic al societății civile. Și din aceste alegeri, putem vedea că înainte, mai ales la alegerile anterioare, oamenii din mai multe partide puneau mai mult accentul pe problema unificării. Acum avem un alt partid care a apărut și este mai mult axat pe probleme sociale. Cred că acestea sunt problemele care preocupă poporul nostru.

"Ramura de măslin" pentru China

Cristina Cileacu: Ați spus că noul președinte ales întinde o ramură de măslin Chinei. În timpul campaniei electorale, opoziția, partidul Kuomintang, a declarat de asemenea că ar fi cel mai bine să reînceapă discuțiile cu China. Dacă luăm în considerare faptul că Xi Jinping nu pierde nicio ocazie să menționeze că reunificarea este inevitabilă, discuțiile cu China vor ajuta?

David Nan-Yang Lee: Important este să ne implicăm și să îi aducem spre norma internațională. Dacă nu ne ocupăm de asta, atunci lucrurile se vor înrăutăţi. Dacă putem vorbi cu ei, putem să avem schimburi, apoi, pas cu pas, aducem China la norma dreptului internațional, reglementărilor internaționale bazate pe reguli, să-i ajutăm să înțeleagă. Acesta este modul în care trăiesc cei mai mulți oameni din lume. Acesta este mediul pentru ei, cred că este bine și pentru ei (n.r. pentru chinezi). Este bine pentru oamenii din ambele părți ale unui spațiu comun.

Cristina Cileacu: Dar nu există dialog între Taiwan și China de mai bine de opt ani, dacă nu mă înșel. Este vreun semn de interes pentru un nou dialog din partea chineză?

David Nan-Yang Lee: Nu încă. Dar mingea este în terenul lor. Noi deja am făcut primul pas și vrem să vorbim cu ei, cu demnitate și de la egal la egal, vrem să vorbim cu ei fără nicio condiţie prestabilită. Haideţi să vorbim. Împărtășim același context cultural, nu avem o ură istorică. De ce nu vorbim? Cred că este mai sănătos.

O relaţie greu de schimbat

Cristina Cileacu: Întreaga lume se uită acum spre alegerile din Statele Unite. Aţi spus şi dvs, multe țări vor avea alegeri în acest an, dar toată lumea depinde mai mult sau mai puțin de alegerile din SUA și de posibila revenire a lui Donald Trump la Casa Albă. În mandatul său anterior, Donald Trump nu a fost foarte amabil cu China, să spunem diplomatic. La ce vă așteptați dacă Donald Trump se va întoarce la Casa Albă?

David Nan-Yang Lee: Vrei să spui politica sa față de Taiwan?



Cristina Cileacu: Da.

David Nan-Yang Lee: În Statele Unite, toţi susţin Taiwanul. Nu contează cine câștigă alegerile. În primul rând, noi vom coopera cu Statele Unite pentru a menține pacea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacific. Aceasta este responsabilitatea pentru noi, pentru Japonia, Coreea de Sud, Australia. Avem relații foarte strânse cu Statele Unite de atât de mult timp. Imediat după alegeri, înalți oficiali americani au vizitat Taiwanul. Și chiar în acest moment, avem și o altă delegație în Taiwan. Asta arată cât de strânsă este relația noastră. Și așa cum am spus, eu am lucrat în SUA timp de 20 de ani și am văzut multe alegeri, diferiţi președinți. Dar cred că relația cu Taiwanul este întotdeauna consecventă și asta este relaţia pe care o prețuim foarte mult.

Competiţia SUA-China şi factorul Taiwan

Cristina Cileacu: Xi Jinping şi Joe Biden s-au întâlnit anul trecut, dar nu știm toate rezultatele acestei întâlniri. Ceea ce putem anticipa este faptul că va exista în continuare competiţie între Statele Unite și China. Cum va afecta acest lucru Taiwanul, pentru că, în cele din urmă, această competiție are Taiwanul la un moment dat în mijloc.

David Nan-Yang Lee: Din punct de vedere economic. Da, este un război comercial şi anumite probleme legate de înalta tehnologie care nu poate fi exportată în China, la care lucrăm îndeaproape cu Statele Unite, vom lucra îndeaproape cu ei și vom încerca să păstrăm tehnologia de vârf pentru a nu fi exportată în China. După cum știți, suntem, de asemenea, investitori majori acolo. Din punct de vedere politic, este un război. Doar un singur cuvânt: divizat. Acum, după Covid, după războiul din Ucraina, suntem divizaţi în două tabere - democratică și autoritară. Și punctul trei, unitățile de producție se mută acum din China în India, în Uniunea Europeană. Deci, acesta este un lanț de aprovizionare vital și important. Ca jucător am dori să lucrăm cu alte țări similare, să le ajutăm să-şi producă bunurile în țările lor. Oamenii vorbesc despre lanțul scurt (n.r. de producţie), lanțul scurt prietenos. Taiwanul joacă un rol foarte important în acest sens. Mi-ar plăcea să lucrez și cu România. România are multă forță de muncă aici, resurse naturale și noi avem cunoștințe de management tehnologic. Cred că ne putem completa reciproc, acesta este scopul principal al vizitei mele aici.

Taiwanul are propuneri economice

Cristina Cileacu: Și care sunt intențiile vizitei dvs. aici? Să lucraţi cu România, dar mai precis, cum să lucraţi cu România?

David Nan-Yang Lee: Voi începe cu cooperarea economică. Uitaţi-vă la Slovacia, Cehia, Polonia. Cu toții avem o cooperare economică foarte strânsă. Vom aduce mai multe investiții și, de asemenea, mai multă cooperare tehnologică. Ajutăm Slovacia la consolidarea capacităților în semiconductori. Cehia și Polonia urmăresc același lucru. Putem face acelaşi lucru şi în România, lucrul cu semiconductori și, de asemenea, în domeniul tehnologiei informaţiei. Această țară este foarte bună la ingineria de software și noi producem majoritatea hardware-ului în Taiwan, deci suntem parteneri naturali în acest sens. De asemenea, procesarea și ambalarea alimentelor, suntem foarte buni la asta. România produce, este una dintre cele mai importante țări producătoare de cereale din această regiune. Celălalt domeniu este securitatea cibernetică, la care putem lucra împreună. Ultima este reconstrucția Ucrainei. România joacă un rol important aici. Deci, pentru noi, avem și această tehnologie, în special pentru construcțiile care economisesc energie. Prin urmare, putem lucra cu România nu doar pentru a ajuta la reconstrucția și redresarea Ucrainei, ci și pentru a-i ajuta pe oamenii de afaceri locali să creeze locuri de muncă și să aducă know-how-ul tehnologic de investiții în România.

Ameninţarea constantă pentru Taiwan

Cristina Cileacu: Toată lumea știe că Taiwanul este numărul unu când vine vorba de producția de cipuri pentru computerele noastre și nu doar pentru computerele noastre. Dar ați spus la începutul discuției că în fiecare zi taiwanezii se pregătesc pentru o invazie chineză. Spuneți-ne mai multe despre acest stil de viață.

David Nan-Yang Lee: Acum, China are peste 2000 de rachete ghidate îndreptate spre noi. Au pregătit condițiile în care vor invada Taiwanul. Deci, noi învățăm și o lecție de la Ucraina. Trebuie să ne apărăm singuri. Îi antrenăm pe tineri. Anul acesta, începând cu anul acesta, serviciul militar obligatoriu a crescut de la patru luni la un an deja. Și, de asemenea, încercăm să achiziționăm armament din alte țări pentru a ne echipa. Și cel mai important, avem tehnologie înaltă în Taiwan. Sunt multe părți interesate în Taiwan. Deci asta va determina China să se gândească la invazie, invazia Taiwanului.

Politica "O singură Chină"

Cristina Cileacu: Ați mai spus că, pentru Taiwan este important să mențină statu-quo-ul. Majoritatea țărilor, inclusiv România, respectă politica "O singură Chină". Dar acest statu-quo este înțeles diferit. Pentru SUA înseamnă dezvoltarea regiunii. Taiwanul vrea să-și păstreze libertățile și democrația, iar China înțelege că Taiwanul face parte din continent. În cele din urmă, ce credeţi că va fi? Acest status quo rezistă atâția ani. Va rezista?

David Nan-Yang Lee: Se mișcă în fiecare zi, nu? În primul rând, așa cum tocmai am menționat, China, înainte, avioanele lor de luptă nu au zburat niciodată peste partea centrală a Strâmtorii Taiwan. Acum încearcă să schimbe asta, făcând Strâmtoarea Taiwanului să fie parte din apele lor teritoriale. Ei schimbă acest lucru. Dar SUA avertizează ambele părți să nu-l schimbe. Să nu existe o schimbare unilaterală a status quo-ului. Deci status quo-ul nu este definit de nicio parte. Cel mai important lucru este păstrarea păcii și stabilității şi fiecare parte trebuie să le controleze. Și Taiwan, nu cred că vom face vreo mişcare pentru a agita China. Vrem să păstrăm pacea în Taiwan, în Strâmtoarea Taiwan. Am menționat deja acest lucru Chinei, și asta este prioritatea. De asemenea, încercăm să avem o relație mai bună cu ei.