Rezultate finale în Ungaria. Majoritate covârșitoare obținută de Peter Magyar și partidul Tisza: 141 din 199 de mandate parlamentare

Partidul Tisza (Respect şi Libertate), condus de câştigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, şi-a consolidat majoritatea parlamentară la 141 de mandate din totalul de 199, după numărarea voturilor prin corespondenţă, a celor din străinătate şi a celor transferate, a anunţat autoritatea electorală, potrivit News.ro care citează Reuters.

Tisza a pus astfel capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, care a devenit un model pentru mulți lideri conservatori din Occident.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent şi, în acelaşi timp, o responsabilitate enormă”, a declarat Peter Magyar.

Partidul Fidesz al lui Orban va avea doar 52 de parlamentari și 10 mandate în circumscripții uninominale, în scădere semnificativă față de alegerile din 2022, când câștigase 87 din cele 106 circumscripții.

Victoria lui Magyar a dus la o creștere a activelor financiare din Ungaria, investitorii mizând pe o posibilă îmbunătățire a relațiilor cu Uniunea Europeană, afectate în ultimii ani de disputele dintre guvernul Orban și Bruxelles privind statul de drept.

O eventuală normalizare a relaţiilor ar putea duce la deblocarea unor miliarde de euro din fonduri europene suspendate de Comisia Europeană din cauza reformelor considerate de Bruxelles drept o ameninţare la adresa democraţiei.

„Deşi deblocarea fondurilor europene ar sprijini investiţiile şi ar reduce primele de risc suveran, efectele asupra creşterii economice vor deveni vizibile mai ales pe termen mediu”, a declarat analistul Liam Peach de la Capital Economics.

Totodată, acesta a mai adăugat că, pe termen scurt, perspectivele economice ale Ungariei rămân influențate de factori externi, mai ales de conflicul cu Iranul și de politica fiscală internă.

Peter Magyar a promis că, după preluarea mandatului, programată pentru 9 sau 10 mai, va lansa o amplă campanie anticorupție, parte a unui plan mai larg de relansare a economiei ungare, aflată aproape în stagnare în ultimii trei ani.

Viktor Orban a respins în mod repetat acuzațiile de corupție, susținând că Ungaria nu este mai coruptă decât alte state europene.

Pragul pentru schimbarea Constituției

În Parlamentul Ungariei, un partid are nevoie de 133 de mandate pentru a obține majoritatea de două treimi necesară modificării Constituției și a legilor-cheie.

Fidesz a deținut această majoritate pe parcursul unei mari părți a guvernării sale, începând din 2010, folosind-o pentru adoptarea unei noi Constituții și pentru modificarea mai multor legi importante, inclusiv legislația electorală.

Peter Magyar a declarat că intenționează modificarea Constituției, inclusiv introducerea unei limite de două mandate pentru funcția de prim-ministru.

„Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate”, a afirmat acesta, precizând că își propune restabilirea sistemului democratic.

