Roma denunţă „un act flagrant de represalii” după ce Rusia a expulzat un atașat militar italian și pe unul dintre colaboratorii săi

Rusia a expulzat „fără motiv” un ataşat militar italian şi pe unul dintre colaboratorii săi, la zece zile după expulzarea de către Italia a doi agenţi ai serviciilor de informaţii ruse aflaţi pe teritoriul său sub acoperire diplomatică, a anunţat luni ministrul italian al afacerilor externe, relatează AFP.

„Este vorba de un act flagrant de represalii ca urmare a expulzării din Italia a doi ataşaţi militari ruşi, prinşi în flagrant delict cu activităţi de spionaj prejudiciabile pentru securitatea noastră naţională”, a scris Antonio Tajani pe X, potrivit News.ro.

Rusia nu a făcut imediat nicio declaraţie cu privire la această expulzare.

Pe 9 iulie, Italia anunţase expulzarea a doi agenţi ai serviciilor de informaţii ruse aflaţi pe teritoriul său sub acoperire diplomatică, denunţând o „ingerenţă gravă şi inacceptabilă”, la două zile după arestarea a doi foşti spioni italieni acuzaţi că ar fi colaborat cu Moscova. Ministerul rus al Afacerilor Externe, citat de agenţia de presă Ria Novosti, a promis imediat „un răspuns adecvat”.

Potrivit cotidienelor italiene La Repubblica şi Il Messaggero, cel puţin unul dintre cei doi agenţi ruşi a colectat – în schimbul unor sume de bani – informaţii referitoare la sistemul franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T, pe care Ucraina urmează să îl primească în acest an pentru a-l testa, precum şi informaţii despre rachetele franco-italiene Aster deja livrate Kievului. Acest agent era interesat, de asemenea, de misiunea NATO din Bulgaria, precum şi de compania italiană Avio, care produce motoare pentru drone şi rachete supersonice. „Aceasta este doar vârful icebergului”, a declarat ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, denunţând „un conflict hibrid” condus de Moscova.

Editor : B.E.