„Pacea în Europa nu mai este garantată. Trebuie să acționăm rapid”. Avertismentul președintelui Cehiei

Președintele Cehiei, Petr Pavel, fost general NATO, a avertizat că pacea în Europa „nu mai poate fi considerată o stare de fapt implicită” și a cerut statelor europene să își consolideze rapid capacitățile de apărare, pe fondul amenințărilor tot mai mari la adresa securității continentului, relatează The Guardian.

Pavel a declarat că Europa trebuie să își consolideze urgent capacitatea de apărare și să fie pregătită să acționeze independent atunci când situația o cere.

„Pacea în Europa nu mai poate fi considerată o stare de fapt implicită”, a spus liderul ceh.

Ea trebuie din nou protejată, apărată și menținută în mod activ. Lecția acestui moment nu este că Europa este singură, ci că Europa trebuie să fie suficient de puternică pentru a se susține singură atunci când este nevoie.

Pavel a avertizat că statele europene trebuie să folosească „toate instrumentele disponibile” pentru a se poziționa cât mai bine în fața provocărilor de securitate.

„Istoria nu va aștepta pur și simplu ca Europa să fie pregătită”, a spus președintele Cehiei.

„Trebuie să acționăm rapid”, a mai declarat acesta.

