Live TV

Emisiunea pe care Donald Trump o detestă se încheie în această seară, după 33 de ani de difuzare. „O mită uriașă” vs „O epavă patetică”

Data actualizării: Data publicării:
The Late Show with Stephen Colbert
Foto: Profimedia
Din articol
„O mită uriaşă” „O epavă patetică” Susţinerea lui Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver şi Jimmy Fallon Povestea lui Jimmy Kimmel Cariera lui Stephen Colbert O nouă emisiune

Emisiunea americană prezentată la CBS de comediantul Stephen Colbert, un critic acerb al preşedintelui Trump, va fi difuzată pentru ultima oară joi.

O decizie de natură economică, potrivit postului de televiziune, dar care marchează un nou capitol în cruciada lui Donald Trump împotriva vocilor critice din mass-media.

„O mită uriaşă”

Anunţul privind încetarea acestei emisiuni de noapte, cu o vechime de 33 de ani, a fost făcut în vara acestui an, după ce comediantul a calificat drept „o mită uriaşă” un acord în valoare de 16 milioane de dolari încheiat de Paramount, compania-mamă a postului de televiziune, cu Donald Trump, pentru o presupusă înscenare a unui interviu cu fosta sa rivală la alegerile prezidenţiale, Kamala Harris.

CBS a subliniat că decizia de a anula emisiunea „The Late Show” - lider de audienţă în intervalul său orar - a fost una pur financiară, fără nicio legătură cu eforturile Paramount de a obţine aprobarea guvernului pentru fuziunea sa în valoare de 8,4 miliarde de dolari cu Skydance Media.

Însă numeroase voci, începând cu cea a prezentatorului în vârstă de 62 de ani, au văzut în acest lucru amprenta preşedintelui american, aflat într-un război deschis împotriva mass-mediei pe care o consideră ostilă.

„O epavă patetică”

De mai multe ori, acesta din urmă a considerat că CBS era „scăpată de sub control”, calificându-l pe Stephen Colbert drept o „epavă patetică” care trebuia „scoasă din funcţiune”. De atunci, o jurnalistă de opinie cu orientare de dreapta, Bari Weiss, a fost numită la conducerea CBS News, unde a demarat o reorganizare a echipelor.

Susţinerea lui Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver şi Jimmy Fallon

La fel ca şi colegii săi din alte emisiuni de noapte, Stephen Colbert este unul dintre cei mai critici faţă de preşedintele american, pe care îl critică fără menajamente în direct. În săptămânile care au precedat ultima emisiune, mai mulţi invitaţi de prestigiu au venit în platoul său, printre care fostul preşedinte Barack Obama, actorul Tom Hanks sau prezentatoarea Oprah Winfrey.

Colbert a fost vizibil emoţionat săptămâna trecută, când i s-au alăturat în emisiune colegii şi concurenţii săi de la alte posturi de televiziune - Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver şi Jimmy Fallon -, veniţi să-i aducă un omagiu şi să-şi exprime sprijinul.

Povestea lui Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel a fost la rândul său scos temporar din grila de programe în septembrie 2025 de către postul său, ABC, în urma unui val de proteste din rândul republicanilor, provocat de o remarcă pe care o făcuse cu privire la asasinarea ultraconservatorului Charlie Kirk. Plecarea sa a stârnit un val de indignare şi a generat apeluri la boicotarea Disney+, platforma de streaming asociată postului ABC.

Cariera lui Stephen Colbert

După ce şi-a început cariera în teatrul de improvizaţie, Stephen Colbert a debutat la televiziune în 1995, înainte de a se alătura, în 1997, emisiunii „The Daily Show” a lui Jon Stewart, în rolul unui corespondent reacţionar şi încăpăţânat. Cu acest personaj, el şi-a creat propria emisiune, „The Colbert Report”, în 2005, înainte de a prelua conducerea emisiunii „Late Show” zece ani mai târziu.

O nouă emisiune

Stephen Colbert a lăsat să se înţeleagă că ar putea avea în vedere o nouă emisiune, fără însă a oferi detalii. Mare admirator al universului scriitorului britanic Tolkien, el a anunţat, de asemenea, că va co-scrie un nou film bazat pe „Stăpânul inelelor” împreună cu regizorul neozeelandez Peter Jackson, cel care a adaptat trilogia pentru marele ecran.

Săptămâna trecută, Stephen Colbert l-a avut ca invitat în emisiune pe fostul prezentator şi creator al emisiunii, David Letterman, căruia i-a succedat în 2015. În spiritul glumelor, cei doi s-au urcat pe acoperişul Teatrului Ed Sullivan din New York pentru a arunca de acolo mobilierul din studio peste un logo uriaş al CBS aşezat pe sol.

„I se poate lua emisiunea unui om”, a declarat David Letterman. Dar „nu i se poate lua vocea”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-05-21 112739
Un bivol albinos cu coamă blondă, considerat „sosia” lui Donald Trump, vedetă în Bangladesh: animalul va fi sacrificat
trump netanyahu
Noua propunere de pace SUA-Iran stârnește tensiuni între Trump și Netanyahu: „Bibi este mereu îngrijorat”
Pedro Almodovar
Pedro Almodovar atacă la Cannes liderii mondiali: „Putin, Trump şi Netanyahu, nişte monştri. Europa trebuie să facă scut împotriva lor”
trump putin xi
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Port din Groenlanda.
Trump nu renunță la ambițiile privind Groenlanda. Washingtonul spune că a venit timpul să-și lase din nou amprenta în Arctica
Recomandările redacţiei
lift palatu cfr
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul...
Czech President Pavel Visits Vienna
„Pacea în Europa nu mai este garantată. Trebuie să acționăm rapid”...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - EXIT-POLL - PUSL - 9 IUN 2024
Nereguli la primăria lui Piedone: 23 mil. lei pentru salubrizare și...
autostrada in lucru
Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte...
Ultimele știri
Încă o dronă a fost identificată într-o țară NATO și EU. Moscova acuză Riga de participare indirectă în războiul din Ucraina
Picturile lui Winston Churchill, expuse la Londra: zeci de tablouri realizate de fostul premier britanic. „Avea o latură jucăușă”
„NATO nu va supravețui fără SUA”, avertizează fostul șef al Alianței Jens Stoltenberg
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 dintre cele mai enervante trăsături ale zodiei Gemeni. De ce sunt atât de greu de înțeles
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Dan Șucu a dat semnalul austerității la Rapid! „Vreți transferuri? Vindeți jucători!”
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Compania lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei, solicită despăgubiri statului român. Ce se...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce le cere Kim Kardashian „bunicilor bandiţi” care au jefuit-o la Paris. Gestul neașteptat după nouă ani de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensionarii, în greva foamei. Cum au pierdut bani la pensie din cauza unui gest prostesc al angajatorilor?
Digi FM
Trei rețete delicioase de socată, băutura naturală a verii. Cinci trucuri ca să-ți iasă perfect
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...