Emisiunea pe care Donald Trump o detestă se încheie în această seară, după 33 de ani de difuzare. „O mită uriașă” vs „O epavă patetică”

Emisiunea americană prezentată la CBS de comediantul Stephen Colbert, un critic acerb al preşedintelui Trump, va fi difuzată pentru ultima oară joi.

O decizie de natură economică, potrivit postului de televiziune, dar care marchează un nou capitol în cruciada lui Donald Trump împotriva vocilor critice din mass-media.

„O mită uriaşă”

Anunţul privind încetarea acestei emisiuni de noapte, cu o vechime de 33 de ani, a fost făcut în vara acestui an, după ce comediantul a calificat drept „o mită uriaşă” un acord în valoare de 16 milioane de dolari încheiat de Paramount, compania-mamă a postului de televiziune, cu Donald Trump, pentru o presupusă înscenare a unui interviu cu fosta sa rivală la alegerile prezidenţiale, Kamala Harris.

CBS a subliniat că decizia de a anula emisiunea „The Late Show” - lider de audienţă în intervalul său orar - a fost una pur financiară, fără nicio legătură cu eforturile Paramount de a obţine aprobarea guvernului pentru fuziunea sa în valoare de 8,4 miliarde de dolari cu Skydance Media.

Însă numeroase voci, începând cu cea a prezentatorului în vârstă de 62 de ani, au văzut în acest lucru amprenta preşedintelui american, aflat într-un război deschis împotriva mass-mediei pe care o consideră ostilă.

„O epavă patetică”

De mai multe ori, acesta din urmă a considerat că CBS era „scăpată de sub control”, calificându-l pe Stephen Colbert drept o „epavă patetică” care trebuia „scoasă din funcţiune”. De atunci, o jurnalistă de opinie cu orientare de dreapta, Bari Weiss, a fost numită la conducerea CBS News, unde a demarat o reorganizare a echipelor.

Susţinerea lui Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver şi Jimmy Fallon

La fel ca şi colegii săi din alte emisiuni de noapte, Stephen Colbert este unul dintre cei mai critici faţă de preşedintele american, pe care îl critică fără menajamente în direct. În săptămânile care au precedat ultima emisiune, mai mulţi invitaţi de prestigiu au venit în platoul său, printre care fostul preşedinte Barack Obama, actorul Tom Hanks sau prezentatoarea Oprah Winfrey.

Colbert a fost vizibil emoţionat săptămâna trecută, când i s-au alăturat în emisiune colegii şi concurenţii săi de la alte posturi de televiziune - Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver şi Jimmy Fallon -, veniţi să-i aducă un omagiu şi să-şi exprime sprijinul.

Povestea lui Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel a fost la rândul său scos temporar din grila de programe în septembrie 2025 de către postul său, ABC, în urma unui val de proteste din rândul republicanilor, provocat de o remarcă pe care o făcuse cu privire la asasinarea ultraconservatorului Charlie Kirk. Plecarea sa a stârnit un val de indignare şi a generat apeluri la boicotarea Disney+, platforma de streaming asociată postului ABC.

Cariera lui Stephen Colbert

După ce şi-a început cariera în teatrul de improvizaţie, Stephen Colbert a debutat la televiziune în 1995, înainte de a se alătura, în 1997, emisiunii „The Daily Show” a lui Jon Stewart, în rolul unui corespondent reacţionar şi încăpăţânat. Cu acest personaj, el şi-a creat propria emisiune, „The Colbert Report”, în 2005, înainte de a prelua conducerea emisiunii „Late Show” zece ani mai târziu.

O nouă emisiune

Stephen Colbert a lăsat să se înţeleagă că ar putea avea în vedere o nouă emisiune, fără însă a oferi detalii. Mare admirator al universului scriitorului britanic Tolkien, el a anunţat, de asemenea, că va co-scrie un nou film bazat pe „Stăpânul inelelor” împreună cu regizorul neozeelandez Peter Jackson, cel care a adaptat trilogia pentru marele ecran.

Săptămâna trecută, Stephen Colbert l-a avut ca invitat în emisiune pe fostul prezentator şi creator al emisiunii, David Letterman, căruia i-a succedat în 2015. În spiritul glumelor, cei doi s-au urcat pe acoperişul Teatrului Ed Sullivan din New York pentru a arunca de acolo mobilierul din studio peste un logo uriaş al CBS aşezat pe sol.

„I se poate lua emisiunea unui om”, a declarat David Letterman. Dar „nu i se poate lua vocea”.

Editor : Sebastian Eduard