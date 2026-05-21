Nereguli la primăria lui Piedone: 23 mil. lei pentru salubrizare și asfaltări la prețuri umflate. Ce a mai descoperit Curtea de Conturi

Un raport al Curții de Conturi arată numeroase nereguli la primăria Sectorului 5: de la lucrări de asfaltare la prețuri supradimensionate, servicii de întreținere a spațiilor verzi facturate pentru suprafețe mai mari decât cele existente, la salarii mai mari decât prevede legea. Același raport mai arată că administrația S5 a efectuate plăți nejustificate de peste 23 de milioane de lei cu serviciile de măturat stradal.

Publicat recent, pe 11 mai, auditul Curții de Conturi se referă la anii 2023 și 2024. Actualul primar, Vlad Popescu Piedone, a preluat mandatul în noiembrie 2024, când a depus jurământul. Anterior, primăria a fost condusă de tatăl său, Cristian Popescu Piedone.

Servicii de curățenie de peste 4 milioane de euro

Potrivit raportului, primăria Sectorului 5 ar fi decontat, nejustificat, suma de 22.378.720 lei (echivalentul a peste 4 milioane de euro) pentru măturatul stradal. Inspectorii susțin că prețurile serviciilor au fost supradimensionate, iar taxa pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi ar fi fost plătită de două ori.

„Plata nejustificată a sumei de 22.378.720 lei, în condiţiile acceptării la decontare a contravalorii a trei servicii de salubrizare publică stradală (măturat manual, măturat mecanizat şi întreţinere a căilor publice) facturate la preţuri unitare supradimensionate valoric, urmare a menţinerii nelegale în conţinutul respectivelor tarife atât a cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară cât şi a cheltuielilor cu alte activităţi (tratare mecano-biologică respectiv depozitare) desfăşurate pe fluxul deşeurilor municipale, deşi aceste costuri erau cuprinse distinct şi în valoarea unei a patra operaţiuni constând în eliminarea definitivă a acestor deşeuri, prin depunerea lor la depozitul ecologic (gestionare a deseurilor municipale)”, arată Curtea de Conturi.

Facturi pentru suprafețe mai mari decât cele existente

Același raport arată că s-au facturat servicii de întreținere a spațiilor verzi pentru suprafețe mai mari decât sunt ele în realitate. În total, s-ar fi efectuat plăți nejustificate de aproximativ 1 milion de lei:

„Plata nejustificată a sumei de 947.279 lei, prin acceptarea la decontare a unor cantităţi de servicii de întreţinere spaţii verzi şi alei neprestate în cantitatea facturată, generat de faptul că, în cazul unui număr total de nouă unităţi de învăţământ, suprafeţele pe care s-au efectuat trei operaţiuni specifice sunt în realitate mai mici decât cele aflate în evidenţele tehnico-operative ale prestatorului.”

Lucrări de asfaltare la prețuri umflate

Curtea de Conturi susține că Primăria Sectorului 5 a decontat lucrări de asfaltare la prețuri umflate artificial, după ce în facturi au fost incluse servicii care nu au fost realizate. Este vorba despre aproape 700.000 de lei plătiți pentru costuri legate de dirijarea traficului, deși aceste operațiuni nu ar fi fost efectuate:

„Plata nejustificată a sumei de 695.615 lei, prin acceptarea la decontare a unor reparaţii curente (lucrări de asfaltare) la preţuri unitare supradimensionate valoric, urmare a includerii în tarifele nominale a unor cheltuieli (cu piloţi pentru asigurarea fluentei traficului) care nu au fost efectuate de către prestatorul de servicii.”

Salarii mai mari decât prevede legea

Auditorii mai arată că unii angajați ai Primăriei Sectorului 5 și ai unor instituții din subordine au fost plătiți peste limita permisă de lege. Mai exact, pentru 14 angajați salariile ar fi depășit indemnizația lunară a viceprimarului, plafon care, conform legislației, nu poate fi depășit în cazul anumitor categorii de personal din administrația locală:

„Efectuarea in anul 2024 a unor cheltuieli de personal nelegale in sumă totală de 175.118 lei, prin depăşirea, in cazul unor salariaţi (din cadrul aparatului primarului sectorului 5 şi patru entităţi subordonate), a indemnizaţiei lunare a viceprimarului.”

Sursa: Captură raport

Ce spune Primăria

Digi24.ro a încercat să ia legătura atât cu fostul primar, Cristian Popescu Piedone, cât și cu actualul edil, Vlad Popescu Piedone. Niciunul nu a răspuns apelurilor redacției, până la publicarea acestui articol.

Primăria a transmis, însă, un comunicat în data de 18 mai, care vizează serviciile de salubrizare stradală. Reprezentanții Sectorului 5 susțin că tarifele nu au fost „umflate”, ci stabilite conform legislației în vigoare:

„În ceea ce privește afirmațiile referitoare la existența unor tarife „umflate”, „dublate” sau stabilite nelegal, precizăm ferm faptul că tarifele utilizate de operator au fost fundamentate în conformitate cu legislația specifică aplicabilă serviciilor de salubrizare și cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), inclusiv Ordinul ANRSC nr. 640/2022, act normativ care stabilește structura elementelor de cost ce pot fi incluse în fundamentarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare.”

Primăria S5 susține că aspetele constatate de Curtea de Conturi, referitoare la unele plăți dublate, reprezintă „o necorelare tehnico-economică existentă la nivelul documentației inițiale de delegare întocmite în anul 2020”.

„Această situație nu a fost determinată de introducerea unor servicii fictive, de facturarea unor prestații inexistente sau de crearea intenționată a unor costuri suplimentare de către operator, ci de modalitatea în care activitățile și indicatorii aferenți serviciului au fost configurați și transpusi în documentația tehnico-economică ce a stat la baza delegării gestiunii serviciului public.

Totodată, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. a executat integral și efectiv serviciile asumate contractual, cu respectarea frecvențelor de intervenție, a suprafețelor stabilite, a indicatorilor de performanță și a obligațiilor prevăzute în contractul de delegare. Activitățile de măturat manual, măturat mecanizat, întreținere a curățeniei și gestionare a deșeurilor rezultate au fost realizate în mod continuu, în teren, prin utilizarea resurselor umane, logistice și tehnice necesare asigurării serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5”, mai transmit reprezentanții primăriei.