Live TV

Nereguli la primăria lui Piedone: 23 mil. lei pentru salubrizare și asfaltări la prețuri umflate. Ce a mai descoperit Curtea de Conturi

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - EXIT-POLL - PUSL - 9 IUN 2024
Declaratii de presa ale lui Cristian Popescu Piedone la sediul PUSL, in Bucuresti, 9 iunie 2024. Sursa: Inquam Photos / Mălina Norocea
Din articol
Servicii de curățenie de peste 4 milioane de euro  Facturi pentru suprafețe mai mari decât cele existente Lucrări de asfaltare la prețuri umflate Salarii mai mari decât prevede legea Ce spune Primăria

Un raport al Curții de Conturi arată numeroase nereguli la primăria Sectorului 5: de la lucrări de asfaltare la prețuri supradimensionate, servicii de întreținere a spațiilor verzi facturate pentru suprafețe mai mari decât cele existente, la salarii mai mari decât prevede legea. Același raport mai arată că administrația S5 a efectuate plăți nejustificate de peste 23 de milioane de lei cu serviciile de măturat stradal.

Publicat recent, pe 11 mai, auditul Curții de Conturi se referă la anii 2023 și 2024. Actualul primar, Vlad Popescu Piedone, a preluat mandatul în noiembrie 2024, când a depus jurământul. Anterior, primăria a fost condusă de tatăl său, Cristian Popescu Piedone.

Servicii de curățenie de peste 4 milioane de euro 

Potrivit raportului, primăria Sectorului 5 ar fi decontat, nejustificat, suma de 22.378.720 lei (echivalentul a peste 4 milioane de euro) pentru măturatul stradal. Inspectorii susțin că prețurile serviciilor au fost supradimensionate, iar taxa pentru depozitarea deșeurilor la groapa de gunoi ar fi fost plătită de două ori.

„Plata nejustificată a sumei de 22.378.720 lei, în condiţiile acceptării la decontare a contravalorii a trei servicii de salubrizare publică stradală (măturat manual, măturat mecanizat şi întreţinere a căilor publice) facturate la preţuri unitare supradimensionate valoric, urmare a menţinerii nelegale în conţinutul respectivelor tarife atât a cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară cât şi a cheltuielilor cu alte activităţi (tratare mecano-biologică respectiv depozitare) desfăşurate pe fluxul deşeurilor municipale, deşi aceste costuri erau cuprinse distinct şi în valoarea unei a patra operaţiuni constând în eliminarea definitivă a acestor deşeuri, prin depunerea lor la depozitul ecologic (gestionare a deseurilor municipale)”, arată Curtea de Conturi. 

Facturi pentru suprafețe mai mari decât cele existente

Același raport arată că s-au facturat servicii de întreținere a spațiilor verzi pentru suprafețe mai mari decât sunt ele în realitate. În total, s-ar fi efectuat plăți nejustificate de aproximativ 1 milion de lei:

„Plata nejustificată a sumei de 947.279 lei, prin acceptarea la decontare a unor cantităţi de servicii de întreţinere spaţii verzi şi alei neprestate în cantitatea facturată, generat de faptul că, în cazul unui număr total de nouă unităţi de învăţământ, suprafeţele pe care s-au efectuat trei operaţiuni specifice sunt în realitate mai mici decât cele aflate în evidenţele tehnico-operative ale prestatorului.”

Lucrări de asfaltare la prețuri umflate

Curtea de Conturi susține că Primăria Sectorului 5 a decontat lucrări de asfaltare la prețuri umflate artificial, după ce în facturi au fost incluse servicii care nu au fost realizate. Este vorba despre aproape 700.000 de lei plătiți pentru costuri legate de dirijarea traficului, deși aceste operațiuni nu ar fi fost efectuate:

„Plata nejustificată a sumei de 695.615 lei, prin acceptarea la decontare a unor reparaţii curente (lucrări de asfaltare) la preţuri unitare supradimensionate valoric, urmare a includerii în tarifele nominale a unor cheltuieli (cu piloţi pentru asigurarea fluentei traficului) care nu au fost efectuate de către prestatorul de servicii.”

Salarii mai mari decât prevede legea

Auditorii mai arată că unii angajați ai Primăriei Sectorului 5 și ai unor instituții din subordine au fost plătiți peste limita permisă de lege. Mai exact, pentru 14 angajați salariile ar fi depășit indemnizația lunară a viceprimarului, plafon care, conform legislației, nu poate fi depășit în cazul anumitor categorii de personal din administrația locală:

„Efectuarea in anul 2024 a unor cheltuieli de personal nelegale in sumă totală de 175.118 lei, prin depăşirea, in cazul unor salariaţi (din cadrul aparatului primarului sectorului 5 şi patru entităţi subordonate), a indemnizaţiei lunare a viceprimarului.”

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.24.48
Sursa: Captură raport

Ce spune Primăria

Digi24.ro a încercat să ia legătura atât cu fostul primar, Cristian Popescu Piedone, cât și cu actualul edil, Vlad Popescu Piedone. Niciunul nu a răspuns apelurilor redacției, până la publicarea acestui articol. 

Primăria a transmis, însă, un comunicat în data de 18 mai, care vizează serviciile de salubrizare stradală. Reprezentanții Sectorului 5 susțin că tarifele nu au fost „umflate”, ci stabilite conform legislației în vigoare:

„În ceea ce privește afirmațiile referitoare la existența unor tarife „umflate”, „dublate” sau stabilite nelegal, precizăm ferm faptul că tarifele utilizate de operator au fost fundamentate în conformitate cu legislația specifică aplicabilă serviciilor de salubrizare și cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), inclusiv Ordinul ANRSC nr. 640/2022, act normativ care stabilește structura elementelor de cost ce pot fi incluse în fundamentarea tarifelor aferente serviciului public de salubrizare.”

Primăria S5 susține că aspetele constatate de Curtea de Conturi, referitoare la unele plăți dublate, reprezintă „o necorelare tehnico-economică existentă la nivelul documentației inițiale de delegare întocmite în anul 2020”.

„Această situație nu a fost determinată de introducerea unor servicii fictive, de facturarea unor prestații inexistente sau de crearea intenționată a unor costuri suplimentare de către operator, ci de modalitatea în care activitățile și indicatorii aferenți serviciului au fost configurați și transpusi în documentația tehnico-economică ce a stat la baza delegării gestiunii serviciului public.

Totodată, SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. a executat integral și efectiv serviciile asumate contractual, cu respectarea frecvențelor de intervenție, a suprafețelor stabilite, a indicatorilor de performanță și a obligațiilor prevăzute în contractul de delegare. Activitățile de măturat manual, măturat mecanizat, întreținere a curățeniei și gestionare a deșeurilor rezultate au fost realizate în mod continuu, în teren, prin utilizarea resurselor umane, logistice și tehnice necesare asigurării serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5”, mai transmit reprezentanții primăriei.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marian vanghelie
Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar cu prejudiciu de 120 de milioane de lei
rogobete 3
Rogobete lansează acuzații grave: Chimioterapice furate de la Institutul Oncologic şi duse la spitalele private
ecuson al politiei romane
Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5 al Capitalei: zece persoane, arestate preventiv. Alte cinci, căutate de polițiști
plen camera deputatilor
Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului, la solicitarea PSD care contestă candidata propusă de USR
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de construire pentru consolidarea blocului afectat de explozia din Rahova
Recomandările redacţiei
lift palatu cfr
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul...
Czech President Pavel Visits Vienna
„Pacea în Europa nu mai este garantată. Trebuie să acționăm rapid”...
autostrada in lucru
Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte...
trump putin xi
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing...
Ultimele știri
Încă o dronă a fost identificată într-o țară NATO și EU. Moscova acuză Riga de participare indirectă în războiul din Ucraina
Picturile lui Winston Churchill, expuse la Londra: zeci de tablouri realizate de fostul premier britanic. „Avea o latură jucăușă”
„NATO nu va supravețui fără SUA”, avertizează fostul șef al Alianței Jens Stoltenberg
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 dintre cele mai enervante trăsături ale zodiei Gemeni. De ce sunt atât de greu de înțeles
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Dan Șucu a dat semnalul austerității la Rapid! „Vreți transferuri? Vindeți jucători!”
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Compania lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei, solicită despăgubiri statului român. Ce se...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce le cere Kim Kardashian „bunicilor bandiţi” care au jefuit-o la Paris. Gestul neașteptat după nouă ani de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensionarii, în greva foamei. Cum au pierdut bani la pensie din cauza unui gest prostesc al angajatorilor?
Digi FM
Trei rețete delicioase de socată, băutura naturală a verii. Cinci trucuri ca să-ți iasă perfect
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...