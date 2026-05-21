Mesajele lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan de Ziua Eroilor: omagiu pentru cei care au făcut posibilă „România modernă”

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Foto: Profimedia Images
Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul interimar Ilie Bolojan au transmis, joi, mesaje de Ziua Eroilor, în care au apreciat că sacrificiul înaintaşilor a făcut posibilă România modernă, „o ţară care şi-a câştigat cu demnitate locul în marea familie europeană”.

„Celebrăm astăzi Ziua Eroilor, odată cu Înălţarea Domnului, un moment cu o puternică semnificaţie spirituală, în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul naţional, pentru libertatea şi democraţia noastră. Lor le datorăm România modernă, o ţară care şi-a câştigat cu demnitate locul în marea familie europeană", a transmis, joi, preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul transmis de Ziua Eroilor.

Şeful statului este de părere că „o naţiune îşi construieşte viitorul în măsura în care înţelege să-şi onoreze trecutul".

„Astfel, sacrificiul celor care, în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, au luptat împotriva dictaturii, rămâne înscris în istoria devenirii noastre naţionale. Le suntem recunoscători şi eroilor Armatei României, care au reprezentat tricolorul în teatrele de operaţii din Balcani, Afganistan şi Irak şi care au dovedit că onoarea, disciplina şi curajul rămân valorile de căpătâi ale hainei militare.

Amintirea celor care şi-au dat viaţa rămâne pentru totdeauna în conştiinţa noastră naţională. Astăzi, îi onorăm, deopotrivă, pe eroii discreţi ai României din toate domeniile de activitate, care şi-au făcut sau îşi fac datoria cu integritate, punând mai presus de orice binele comun. Ei sunt cei care ţin România funcţională zi de zi", a mai transmis preşedintele.

Nicuşor Dan este de părere că actuala situaţie de pe plan internaţional „ne arată că pacea şi libertatea nu sunt bunuri câştigate definitiv, ci valori care trebuie protejate mereu".

„Ameninţările de la graniţele noastre şi instabilitatea internaţională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilenţa. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenenţa la valorile euroatlantice nu este doar o opţiune politică, ci garanţia că vom rămâne un stat suveran, independent şi unitar.

Aceasta este una dintre mizele cruciale ale generaţiei noastre. Dacă eroii martiri ai ţării au apărat hotarele cu arma în mână, astăzi avem datoria de a lupta pentru un stat de drept consolidat şi o democraţie funcţională", a mai transmis preşedintele.

Nicuşor Dan crede că „avem obligaţia civică şi morală faţă de cei care s-au jertfit să construim un stat în care drepturile şi libertăţile cetăţeanului sunt respectate, în care justiţia este egală pentru toţi şi demnitatea umană este protejată".

„Recunoştinţa se măsoară în modul în care alegem să trăim în fiecare zi. Să ne respectăm eroii şi să ne onorăm trecutul lăsându-le urmaşilor noştri o ţară liberă, democratică, puternică şi prosperă. Glorie eternă eroilor noştri! Dumnezeu să binecuvânteze România", a încheiat şeful statului.

Mesajul lui Bolojan

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj în care îi cinsteşte pe cei care „şi-au dat viaţa pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român".

„De Ziua Eroilor, ne înclinăm cu respect şi recunoştinţă în faţa celor care şi-au dat viaţa pentru libertatea, credinţa şi demnitatea poporului român. În această zi a Înălţării Domnului, cinstim memoria celor care au pus binele ţării mai presus de propria viaţă şi ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Glorie eternă eroilor României!", a transmis premierul interimar.

În semn de recunoştinţă pentru eroii Patriei care au căzut în Primul Război Mondial, autorităţile statului român au hotărât, prin Decretul-Lege nr. 1.693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare naţională şi să fie celebrată „cu mare fast religios, şcolar, militar şi naţional", în Ziua Înălţării Domnului.

Decizia a fost reconfirmată de Parlamentul României în anul 1995, iar în anul 2003, prin Legea nr. 379 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, s-a stabilit ca Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, să fie celebrată în cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, de Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti.

