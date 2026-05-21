Live TV

Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte de infrastructură. Horațiu Cosma: „Proiectele aparțin României”

Data actualizării: Data publicării:
autostrada in lucru
Foto: Cristian Pistol / Facebook
Din articol
Ce prevede legea și ce risc există pentru România Acuzații privind întârzieri de ani de zile

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a acuzat joi conducerea CNAIR că blochează transferul către CNIR a cinci mari proiecte de infrastructură estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, deși termenul legal pentru predare a expirat. Oficialul susține că refuzul directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, de a pune în aplicare ordinul de ministru va produce „întârzieri artificiale, gratuite și perfect evitabile” și avertizează că România riscă inclusiv pierderea unor fonduri europene din PNRR.

„Astăzi se împlineşte termenul legal de 15 zile pentru predarea acestor proiecte la CNIR. În loc să urmărească binele proiectelor, directorul Pistol a atacat în justiţie ordinul de ministru de transfer al proiectelor. Această tentativă de tergiversare nu suspendă obligaţia legală de a-l pune în executare”, a scris Horaţiu Cosma pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cele cinci proiecte care trebuie transferate de la CNAIR către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) sunt Drumul Expres Arad-Oradea, Autostrada București-Alexandria, secțiunea Făgăraș-Brașov a Autostrăzii Sibiu-Brașov, Alternativa Techirghiol și Podul Giurgiu-Ruse II.

„Toate au un lucru în comun: întârzieri majore acumulate ani la rând sub administrarea CNAIR”, afirmă secretarul de stat.

Citește și: Ministrul Radu Miruţă trimite Corpul de Control la CNAIR. Ce riscă Cristian Pistol. „S-a semnat pe genunchi o hârtie igienică”

Ce prevede legea și ce risc există pentru România

Potrivit lui Horațiu Cosma, transferul proiectelor este prevăzut de OUG 55/2016 și reprezintă totodată un angajament asumat prin PNRR, la jalonul 78.

„Ministerul Transporturilor este obligat să transfere etapizat timp de 3 ani marile proiecte rutiere către CNIR. Pentru neîndeplinirea acestui jalon România riscă să piardă sute de milioane de euro”, susține oficialul.

Acesta a explicat faptul că reforma urmărește separarea activităților dintre cele două companii: CNIR să gestioneze marile investiții noi, iar CNAIR să se concentreze pe administrarea și întreținerea infrastructurii deja existente.

„Scopul acestei reforme este simplu: proiecte implementate mai rapid, mai eficient şi fără blocajele, întârzierile şi costurile suplimentare care au devenit, din păcate, o marcă a vechii structuri”, a precizat Cosma.

Acuzații privind întârzieri de ani de zile

Secretarul de stat a prezentat și situația actuală a proiectelor care urmează să fie transferate către CNIR.

Potrivit acestuia, licitațiile pentru Alternativa Techirghiol și pentru studiul de fezabilitate al celui de-al doilea pod peste Dunăre de la Giurgiu întârzie de aproximativ doi ani.

De asemenea, pentru sectorul Făgăraș-Brașov nu au fost finalizate studiile de fezabilitate, iar pentru Autostrada București-Alexandria studiul este întârziat deja cu doi ani.

„La drumul expres Arad - Oradea situaţia este şi mai absurdă: există constructori gata să intre în şantier mâine, însă după ce în bugetul naţional pe anul 2026 CNAIR a cerut zero lei pentru proiect, tot directorul Pistol a dat ordinul de începere a lucrărilor tocmai în aprilie 2027”, a afirmat Cosma.

Oficialul a susținut că CNIR a demonstrat deja că poate accelera implementarea unor proiecte mari de infrastructură.

„Pe A3 Chiribiş - Biharia ritmul şantierului a luat-o înaintea termenelor contractuale. Pe A8 montan sunt constructori pe toate tronsoanele şi lucrările încep în această vară. Pe A3 Ploieşti - Comarnic - Braşov au început investigaţiile de teren după ani întregi de stagnare la CNAIR. (...) Nimeni nu are dreptul să se lege cu lanţuri de autostrăzile României şi să le blocheze din orgoliu administrativ, în timp ce românii pierd ani în trafic, pe drumuri aglomerate, periculoase şi fără alternative moderne”, a adăugat Horațiu Cosma.

Potrivit News.ro, în ultimele zile, conflictul dintre conducerea CNAIR și Ministerul Transporturilor s-a amplificat, pe fondul disputelor privind transferul proiectelor către CNIR și după pierderea unui arbitraj major cu constructorul italian Impresa Pizzarotti, care presupune plata unor despăgubiri de aproximativ 340 de milioane de lei.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, i-a cerut miercuri lui Horațiu Cosma să evite declarațiile publice privind companiile implicate în litigii cu statul român, argumentând că astfel de poziții pot fi folosite în instanță de constructorii străini.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lift palatu cfr
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile ascensorului fuseseră schimbate miercuri
Cursă Tarom
Radu Miruță respinge propunerea de buget prezentată de TAROM. Care spune că e problema și ce măsură a aprobat
Deschiderea circulaţiei pe primii 16 kilometri ai secţiunii 5 a autostrăzii Sibiu – Piteşti
Ministrul Radu Miruţă trimite Corpul de Control la CNAIR. Ce riscă Cristian Pistol. „S-a semnat pe genunchi o hârtie igienică”
mașini pe dn1
Avertisment pentru șoferi: CNAIR a identificat două site-uri neautorizate care vând roviniete mai scumpe
autostrada soarelui
Șoferii ar putea plăti rovinieta diferit de la 1 iulie. Ce prevede un proiect al Ministerului Transporturilor
Recomandările redacţiei
Czech President Pavel Visits Vienna
„Pacea în Europa nu mai este garantată. Trebuie să acționăm rapid”...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - EXIT-POLL - PUSL - 9 IUN 2024
Nereguli la primăria lui Piedone: 23 mil. lei pentru salubrizare și...
trump putin xi
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing...
original_consultari_neafiliati_21_mai_2026-13
Nicuşor Dan, discuții cu parlamentari din Uniţi pentru România, PACE...
Ultimele știri
Încă o dronă a fost identificată într-o țară NATO și EU. Moscova acuză Riga de participare indirectă în războiul din Ucraina
Picturile lui Winston Churchill, expuse la Londra: zeci de tablouri realizate de fostul premier britanic. „Avea o latură jucăușă”
„NATO nu va supravețui fără SUA”, avertizează fostul șef al Alianței Jens Stoltenberg
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
6 dintre cele mai enervante trăsături ale zodiei Gemeni. De ce sunt atât de greu de înțeles
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Dan Șucu a dat semnalul austerității la Rapid! „Vreți transferuri? Vindeți jucători!”
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Compania lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei, solicită despăgubiri statului român. Ce se...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce le cere Kim Kardashian „bunicilor bandiţi” care au jefuit-o la Paris. Gestul neașteptat după nouă ani de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensionarii, în greva foamei. Cum au pierdut bani la pensie din cauza unui gest prostesc al angajatorilor?
Digi FM
Trei rețete delicioase de socată, băutura naturală a verii. Cinci trucuri ca să-ți iasă perfect
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...