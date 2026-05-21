Scandal între CNAIR și Ministerul Transporturilor pe marile proiecte de infrastructură. Horațiu Cosma: „Proiectele aparțin României”

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a acuzat joi conducerea CNAIR că blochează transferul către CNIR a cinci mari proiecte de infrastructură estimate la aproximativ 10 miliarde de euro, deși termenul legal pentru predare a expirat. Oficialul susține că refuzul directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, de a pune în aplicare ordinul de ministru va produce „întârzieri artificiale, gratuite și perfect evitabile” și avertizează că România riscă inclusiv pierderea unor fonduri europene din PNRR.

„Astăzi se împlineşte termenul legal de 15 zile pentru predarea acestor proiecte la CNIR. În loc să urmărească binele proiectelor, directorul Pistol a atacat în justiţie ordinul de ministru de transfer al proiectelor. Această tentativă de tergiversare nu suspendă obligaţia legală de a-l pune în executare”, a scris Horaţiu Cosma pe Facebook.

Cele cinci proiecte care trebuie transferate de la CNAIR către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) sunt Drumul Expres Arad-Oradea, Autostrada București-Alexandria, secțiunea Făgăraș-Brașov a Autostrăzii Sibiu-Brașov, Alternativa Techirghiol și Podul Giurgiu-Ruse II.

„Toate au un lucru în comun: întârzieri majore acumulate ani la rând sub administrarea CNAIR”, afirmă secretarul de stat.

Ce prevede legea și ce risc există pentru România

Potrivit lui Horațiu Cosma, transferul proiectelor este prevăzut de OUG 55/2016 și reprezintă totodată un angajament asumat prin PNRR, la jalonul 78.

„Ministerul Transporturilor este obligat să transfere etapizat timp de 3 ani marile proiecte rutiere către CNIR. Pentru neîndeplinirea acestui jalon România riscă să piardă sute de milioane de euro”, susține oficialul.

Acesta a explicat faptul că reforma urmărește separarea activităților dintre cele două companii: CNIR să gestioneze marile investiții noi, iar CNAIR să se concentreze pe administrarea și întreținerea infrastructurii deja existente.

„Scopul acestei reforme este simplu: proiecte implementate mai rapid, mai eficient şi fără blocajele, întârzierile şi costurile suplimentare care au devenit, din păcate, o marcă a vechii structuri”, a precizat Cosma.

Acuzații privind întârzieri de ani de zile

Secretarul de stat a prezentat și situația actuală a proiectelor care urmează să fie transferate către CNIR.

Potrivit acestuia, licitațiile pentru Alternativa Techirghiol și pentru studiul de fezabilitate al celui de-al doilea pod peste Dunăre de la Giurgiu întârzie de aproximativ doi ani.

De asemenea, pentru sectorul Făgăraș-Brașov nu au fost finalizate studiile de fezabilitate, iar pentru Autostrada București-Alexandria studiul este întârziat deja cu doi ani.

„La drumul expres Arad - Oradea situaţia este şi mai absurdă: există constructori gata să intre în şantier mâine, însă după ce în bugetul naţional pe anul 2026 CNAIR a cerut zero lei pentru proiect, tot directorul Pistol a dat ordinul de începere a lucrărilor tocmai în aprilie 2027”, a afirmat Cosma.

Oficialul a susținut că CNIR a demonstrat deja că poate accelera implementarea unor proiecte mari de infrastructură.

„Pe A3 Chiribiş - Biharia ritmul şantierului a luat-o înaintea termenelor contractuale. Pe A8 montan sunt constructori pe toate tronsoanele şi lucrările încep în această vară. Pe A3 Ploieşti - Comarnic - Braşov au început investigaţiile de teren după ani întregi de stagnare la CNAIR. (...) Nimeni nu are dreptul să se lege cu lanţuri de autostrăzile României şi să le blocheze din orgoliu administrativ, în timp ce românii pierd ani în trafic, pe drumuri aglomerate, periculoase şi fără alternative moderne”, a adăugat Horațiu Cosma.

Potrivit News.ro, în ultimele zile, conflictul dintre conducerea CNAIR și Ministerul Transporturilor s-a amplificat, pe fondul disputelor privind transferul proiectelor către CNIR și după pierderea unui arbitraj major cu constructorul italian Impresa Pizzarotti, care presupune plata unor despăgubiri de aproximativ 340 de milioane de lei.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, i-a cerut miercuri lui Horațiu Cosma să evite declarațiile publice privind companiile implicate în litigii cu statul român, argumentând că astfel de poziții pot fi folosite în instanță de constructorii străini.

