Rusia deghizează camioanele cu combustibil în cisterne de lapte pentru a putea aproviziona în Crimeea

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk, a dezvăluit că această campanie sistematică prin care Ucraina perturbă logistica rusă care duce spre Crimeea ocupată dă mari bătăi de cap Kremlinului. Având în vedere că Podul din Strâmtoarea Kerci este închis pentru cisternele de combustibil, iar feriboturile maritime alternative sunt grav avariate, armata rusă a recurs la deghizarea camioanelor de combustibil în vehicule civile – precum camioane de transport al laptelui și al alimentelor – pentru a traversa coridorul terestru prin regiunile ocupate Herson și Zaporijie.

Distrugerea de către Ucraina a liniilor de aprovizionare rusești a forțat corpul de logistică militară al Kremlinului să modifice cisternele grele de combustibil pentru a arăta precum camioane civile de lapte, pentru a trece neobservate de recunoașterea ucraineană, scrie Kyiv Post.

Camuflarea combustibilului în coridorul terestru

În cadrul unui teledon național, Dmitro Pletenchuk, un reprezentant al Marinei ucrainene, a detaliat eficacitatea „blocajului logistic” continuu al Ucrainei asupra Peninsulei Crimeea ocupate. Când a fost întrebat cât de sistematic Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) perturbă rutele de transport prin regiunile ocupate Herson și Zaporijia, Pletenchuk a afirmat că această campanie a fost „extrem de perturbantă”.

Interdicția a determinat forțele ruse să implementeze tehnici de camuflaj pentru a proteja convoaiele de combustibil care se deplasează pe autostrăzile continentale.

„S-a ajuns la punctul în care se construiesc deja suprastructuri false peste camioanele de combustibil, deghizându-le în mașini civile”, a dezvăluit Pletenchuk. „Avem informații conform cărora au început să folosească vehicule destinate transportului de produse alimentare – de exemplu, cisterne pentru lapte – pentru a transporta combustibil.”

Această trecere la convoaie secrete, deghizate în vehicule civile, este determinată de lipsa opțiunilor alternative de transport greu. Pletenchuk a menționat că armata rusă refuză în continuare să riște transportarea trenurilor grele de combustibil peste podul din strâmtoarea Kerci (Crimeea). În plus, traversările alternative cu feribotul – pe care Kremlinul se baza anterior pentru a ocoli podul – rămân inutilizabile din cauza daunelor structurale suferite în timpul recentelor atacuri cu rachete ucrainene.

Pe măsură ce invazia rusă a Ucrainei intră în al cincilea an, dinamica de pe câmpul de luptă s-a blocat, creând un impas strategic. Forțele ruse au pierdut mai mult teren decât au câștigat în primăvară, împiedicate de războiul cu drone care a creat o „zonă moartă” de netrecut de-a lungul liniilor frontului. Incapabilă să lanseze ofensive de amploare, Moscova și-a redus obiectivele publice de război la asigurarea controlului asupra Donbasului și a recurs la tactici de infiltrare lentă, în special în jurul bastionului Kostiantinivka.

Un joc de uzură pe distanțe lungi

În ciuda lațului strâns care se înfășoară în jurul peninsulei, Marina ucraineană avertizează că mașina de război a Rusiei nu s-a oprit încă. Pletenchuk a recunoscut că infrastructura militară extrem de dezvoltată și complexă a Kremlinului din Crimeea dispune încă de rezerve strategice suficiente pentru operațiuni imediate.

Aeronavele tactice și strategice rusești rămân foarte active în afara bazelor aeriene din Crimeea. Navele de patrulare și corvetele rusești continuă să efectueze ieșiri scurte în Marea Neagră.



„Este un joc pe termen lung”, a rezumat Pletenchuk. „În orice caz, sunt sigur că, în timp, vom putea observa o scădere a activității inamice direct în Crimeea ocupată temporar. Singura întrebare este cum se va manifesta exact acest lucru.”

Editor : Sebastian Eduard