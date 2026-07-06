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CM 2026. Neymar și-a anunțat retragerea de la Naționala Braziliei, după eliminarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale

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Neymar. FOTO: Profimedia Images
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Veteranul Neymar și-a anunțat retragerea din echipa națională după eliminarea Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Am încercat, chiar am încercat. Acum s-a terminat”, a declarat jucătorul în vârstă de 34 de ani pentru postul de televiziune Globo după înfrângerea cu 1-2 împotriva Norvegiei. „Am început aici, am terminat aici”, a adăugat acesta, potrivit focus.de.

Ultimul său meci la Cupa Mondială, însă, s-a încheiat controversat. În minutul 8 al prelungirilor, Brazilia era deja condusă cu 0-2 când Seleção a primit o lovitură de pedeapsă după o lovitură puternică cu cotul adresată lui Casemiro.

Chiar înainte de începerea acțiunii, tensiunile erau covârșitoare: portarul norvegian Ørjan Nyland a încearcat să-l deranjeze pe Neymar, care a fost schimbat în minutul 67. I-a vorbit pe ton brazilianului și a râs de el batjocoritor. Neymar a ripostat imediat verbal – a avut loc un schimb de replici aprins pe teren.

După meci, starul brazilian, care a fost extrem de criticat la acest turneu final, a anunțat că a fost ultimul său meci la echipa națională a Braziliei.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷

“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.

His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

„Am încercat. Am încercat. A început aici, pe stadionul Met Life, și am terminat aici. Acum s-a terminat”, a declarat Neymar, la finalul partidei.

Primul meci al lui Neymar la prima reprezentativă a Braziliei a fost pe același stadion din New Jersey, în 2010, într-un amical jucat împotriva selecționatei din SUA.

Editor : M.C

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