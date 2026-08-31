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Rusia retrage toate acuzaţiile împotriva omului de afaceri Ilia Traber. Legăturile miliardarului cu Putin

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
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Anchetatorii ruşi au retras acuzaţiile de crimă împotriva proeminentului om de afaceri Ilia Traber şi l-au eliberat din arest, a relatat luni presa de stat. Tot presa rusă, însă cea independentă, a scris că Traber ar fi liderul unei grupări mafiote și ar fi avut legături cu Vladimir Putin.

Traber, în vârstă de 75 de ani, a fost o figură importantă a mediului de afaceri timp de decenii la Sankt Petersburg, unde a deţinut investiţii extinse în porturi şi logistică. El a fost reţinut în iunie în legătură cu împuşcarea mortală a omului de afaceri şi politicianului Aleksandr Petrov, în 2020, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Agenţiile oficiale de presă TASS şi RIA au raportat luni că toate acuzaţiile împotriva lui Traber au fost retrase, iar ancheta privind cazul său a fost închisă. El fusese deja eliberat din arestul preventiv din motive de sănătate, a precizat TASS.

Nu există încă nicio confirmare oficială a informaţiilor, precizează Reuters.

Traber a devenit cunoscut pentru prima dată în anii 1990, după prăbuşirea Uniunii Sovietice, când a dobândit controlul asupra portului maritim şi a terminalului petrolier din Sankt Petersburg, într-o perioadă în care preşedintele Vladimir Putin era viceprimar în administraţia oraşului.

Kremlinul a negat orice prietenie sau legături de afaceri între Traber şi Putin, deși președintele rus a recunoscut astfel de legături în 2015.

Conform mai multor investigații, Putin şi Traber au lucrat împreună în anii '90 în Sankt Petersburg, când Traber a acţionat ca intermediar între primăria oraşului şi gruparea mafiotă Tambov, care controla portul din oraşul natal al actualului preşedinte rus. În acei ani, Putin a condus Comitetul pentru relaţii externe al oraşului, cu competenţe asupra relaţiilor comerciale, reglementând şi semnând contracte de export-import, având strânse legături cu portul Sankt Petersburg.

Potrivit Fontanka, Traber rămâne o figură-cheie în afacerile din Sankt Petersburg, în pofida vizibilităţii sale publice reduse.

„Astăzi, afacerea sa poate fi caracterizată ca un grup major de infrastructură şi portuar, al cărui nucleu constă în terminale maritime, logistică, active latifundiare în zona Mării Baltice, companii de servicii portuare şi proiecte conexe în sectoarele petrolului, gazelor şi transporturilor”, scrie portalul cu sediul în Sankt Petersburg.

Traber este căutat şi de justiţia spaniolă.

Parchetul anticorupţie din Spania l-a acuzat anul trecut pe Traber că ar fi unul dintre capii grupării mafiote Tambov şi a solicitat o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru apartenenţă la o asociaţie criminală care a activat în Spania începând din 1996, precum şi o amendă de 4.690.000 de euro şi confiscarea unor bunuri în valoare de 2.345.049 de euro.

Parchetul spaniol a legat de această grupare delicte precum asasinate, trafic de arme, şantaj, înşelăciune, falsificare de documente, contrabandă, trafic de droguri şi infracţiuni împotriva finanţelor publice, printre altele.

Editor : M.B.

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