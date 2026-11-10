WSJ: Avioane ale armatei americane au fost mutate dintr-o bază britanică din cauza unei ameninţări iraniene

Armata americană a evacuat luni mai multe aeronave aflate pe o bază britanică, din cauza unei ameninţări iraniene, a relatat The Wall Street Journal, citând surse informate despre situaţie, potrivit News.ro.

Această măsură vine la câteva săptămâni după ce un presupus plan de atac atribuit Iranului a determinat retragerea bombardierelor americane de la baza britanică Fairford.

Două aeronave de realimentare în zbor care utilizau baza Mildenhall au părăsit luni dimineaţă această locaţie, îndreptându-se spre Germania, unde Statele Unite deţin numeroase instalaţii militare. Ulterior, şi alte aeronave de realimentare au fost relocate, tot către Germania şi în alte locuri, potrivit The Wall Street Journal.

Deocamdată, natura exactă a ameninţării la adresa bazei Mildenhall este încă subiect de discuţie în rândul oficialilor americani, a adăugat publicaţia.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că instituţia nu obişnuieşte să facă declaraţii cu privire la „activităţile altor țări”.

„Aeronavele şi alte echipamente militare sunt relocate în mod regulat, în funcţie de necesităţile operaţionale”, a adăugat acesta.

Editor : M.B.