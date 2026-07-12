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Video Rusia susţine că Ucraina a lovit un petrolier rus în Marea Azov. Kievul publică imagini în care se vede distrugerea a 14 nave ruseşti

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ucraina rusia
Sursa: captură video
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O dronă ucraineană a lovit un petrolier în timp ce acesta intra în Canalul Azov-Marea Neagră, a anunţat duminică Iuri Sliusar, guvernatorul regiunii ruse Rostov, relatează Reuters, citată de News.ro.

Incendiul provocat de atac a fost stins, iar riscul unei scurgeri de petrol a fost eliminat, deoarece nava era goală, a precizat Sliusar pe aplicaţia de mesagerie Telegram, adăugând că nu au existat victime.

Armata ucraineană a atacat recent peste 40 de petroliere ruseşti în Marea Azov, ca parte a ceea ce Ucraina descrie drept o campanie menită să perturbe aprovizionarea cu combustibil a forţelor ruse şi să izoleze Crimeea ocupată de Moscova, menţionează Reuters.

De altfel, comandantul Forţelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madyar” Brovdi, a prezentat un videoclip în care se vede distrugerea a 14 nave ruseşti în Marea Azov în noaptea de 12 iulie, scrie Ukrainaksa Pravda.

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Forţele de Apărare ale Ucrainei susţin că au lansat, pe 11 iulie şi în noaptea de 12 iulie, atacuri asupra unei serii de obiective militare şi militar-economice ale Rusiei, în special asupra rafinăriei de petrol din Sizran, a 10 petroliere şi a 4 feriboturi.

Brovdi susţine că, în săptămâna 6-12 iulie, luptătorii Forţelor de Sisteme Fără Pilot au lovit 90 de nave – tancuri, remorchere, feriboturi şi nave de marfă – în Marea Azov.

Potrivit acestuia, în noaptea de 12 iulie a fost lovită şi o ţintă pe care a numit-o „întrerupătorul din Crimeea”. Brovdi a promis că va face publice dovezile în curând.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii logistice şi energetice din Crimeea în ultimele săptămâni, contribuind la penuria de combustibil şi determinând autorităţile să declare starea de urgenţă în peninsulă.

Editor : M.B.

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