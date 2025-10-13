Live TV

Armata rusă suferă un număr „anormal de mare” de victime în rândul soldaților uciși în luptă, în timp ce dronele provoacă ravagii

Data actualizării: Data publicării:
dronef
Foto: Profimedia Images
Forțele armate ruse suferă un raport „anormal de ridicat” de 1 la 3 între morți și răniți în luptele din estul Ucrainei, potrivit noilor date care subliniază atât eșecurile evidente în tratarea rușilor răniți, cât și pericolele pe care le reprezintă dronele pentru evacuarea victimelor.

Pe baza cifrelor scurse privind victimele ruse, datele au fost compilate de „I Want to Live Initiative”, o organizație non-guvernamentală ucraineană, și au fost publicate miercuri de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank respectat cu sediul în SUA, scrie TPWorld.

Conform cifrelor, din ianuarie până în august anul acesta, forțele ruse au suferit 281.550 de victime, dintre care 86.744 au fost ucise în luptă (KIA), 158.529 rănite în luptă (WIA), iar alte mii au fost înregistrate ca dispărute.

Aceasta înseamnă că pentru fiecare soldat rus ucis în luptă, trei sunt răniți în luptă. În contrast, un articol publicat în revista Military Medicine despre victimele americane suferite în timpul celor 6,5 ani ai operațiunii „Iraqi Freedom” a estimat raportul dintre numărul celor uciși în acțiuni ostile și al celor răniți la 1 la 9,4, în timp ce pentru SUA în Vietnam acesta a fost de 1 la 5,2.

Pe scurt, mulți soldați ruși răniți mor.

Inițiativa a afirmat pe telegram că unul dintre motivele ratei ridicate a mortalității este faptul că trupele ruse „sunt slab pregătite în medicina tactică” și, prin urmare, răniții „sunt de obicei abandonați fără tratament” pe câmpul de luptă.

Deși recunoaște că tratamentul deficitar – sau inexistent – pe câmpul de luptă este un factor important, ISW a afirmat, de asemenea, că utilizarea omniprezentă și constantă a dronelor a creat o zonă de ucidere, care uneori se întinde pe mai mulți kilometri, ceea ce face ca evacuarea victimelor să fie o procedură periculoasă.

Datele „demonstrează că forțele ruse par să aibă în prezent un raport anormal de mare între soldații uciși în luptă și răniți în luptă, probabil din cauza eficacității atacurilor omniprezente cu drone la nivel tactic, care au creat zone mortale pe tot cuprinsul teatrului de operațiuni”, a scris ISW, adăugând că dronele reprezintă un „risc ridicat pentru orice echipament sau personal” care intră în zonă.

„ISW a observat anterior rapoarte conform cărora comandamentul militar rus se luptă și refuză frecvent să recupereze răniții, probabil din cauza amenințării atacurilor cu drone ucrainene, care complică semnificativ mișcarea pe câmpul de luptă”, a continuat acesta.

Unii soldați ucraineni au raportat că pericolele reprezentate în prezent de drone sunt atât de mari, încât camarazii răniți preferă uneori să fie tratați în tranșeele din prima linie, decât să treacă prin focul dronelor pentru a primi îngrijiri medicale mai bune în spatele frontului.

 

