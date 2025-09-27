Live TV

Avertismentul Rusiei: „Orice agresiune va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Mesajul lui Serghei Lavrov pentru NATO

lavrov
Serghei Lavrov. Foto: Profimedia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia „nu are intenția de a ataca Europa sau NATO”, dar a avertizat că orice agresiune împotriva țării sale „va fi întâmpinată cu un răspuns ferm”. Declarația vine pe fondul incidentelor recente în care avioane și drone rusești au fost acuzate că au încălcat spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, relatează News.ro.

Lavrov a vorbit în fața Adunării Generale a ONU într-un moment tensionat, marcat de incidente aeriene atribuite Moscovei. În ultimele săptămâni, avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei, iar Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu avioane de vânătoare, care ar fi rămas acolo timp de 12 minute.

Moscova a negat acuzațiile, susținând că avioanele nu au intrat în spațiul estonian, iar dronele nu aveau ca țintă Polonia. Aliatul Rusiei, Belarus, a afirmat la rândul său că dispozitivele au deviat de la traiectorie din cauza bruiajului ucrainean. Liderii europeni cred însă că aceste acțiuni sunt deliberate, menite să testeze reacția NATO și să destabilizeze regiunea.

„Rusia nu a avut și nu are astfel de intenții” de a ataca țările europene sau membre NATO, a insistat Lavrov.

„Cu toate acestea, orice agresiune împotriva țării mele va primi un răspuns ferm”, a adăugat el.

Discursul ministrului rus a venit la trei ani de la începutul invaziei Ucrainei, conflict condamnat de majoritatea comunității internaționale. Tot săptămâna aceasta, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este convins că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia — o schimbare de ton față de pozițiile sale anterioare, când sugerase că Kievul ar trebui să facă unele concesii.

Noua poziție a lui Trump a fost exprimată după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, marți, în marja Adunării Generale a ONU. Întâlnirea, desfășurată cu ușile închise, a fost descrisă de Zelenski drept „una bună”, la șapte luni după ce cei doi au avut o ceartă televizată în Biroul Oval.

Rusia și-a justificat în repetate rânduri invazia prin nevoia de a-și asigura securitatea în fața extinderii NATO spre est.

