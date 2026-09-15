Parlamentul ucrainean l-a destituit pe procurorul general pe fondul unui scandal de corupție și al unei ciudate călătorii la Paris

Parlamentul Ucrainei l-a demis pe procurorul general Ruslan Kravcenko marți, la o săptămână după ce acesta și-a depus demisia și la o zi după ce a anunțat că a aprobat punerea sub acuzare a șefului Biroului Național Anticorupție (NABU), anunță Kyiv Independent. Demiterea, care a fost adoptată fără niciun vot împotrivă, survine pe fondul unei confruntări între direcțiile anticorupție din Ucraina și Parchetul General, care face obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind o presupusă grupare infracțională care proteja centrele de apeluri frauduloase și ajuta la spălarea a milioane de grivne.

NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au afirmat că anunțul lui Kravcenko privind acuzațiile aduse șefului NABU, Semen Krivonos, făcea parte dintr-un efort mai amplu de a submina independența direcțiilor anticorupție.

În seara zilei de 14 septembrie, Parchetul General a publicat o declarație care părea să semnaleze o diviziune între instituție și șeful său demisionar. Declarația susținea că acuzațiile raportate erau „neadevărate”, dar și „anulate” — rămâne însă neclar din partea cui.

Chiar înainte de vot, Kravcenko a îndemnat parlamentarii să nu voteze sub „presiune”, subliniind totodată că „nu a semnat nicio decizie procedurală motivată politic” împotriva lor.

„Nu am semnat nicio decizie procedurală motivată politic, nici în ceea ce privește reprezentanții opoziției, nici membrii partidului politic de la guvernare”, a declarat el.

Procurorul general al Ucrainei are obligația de a semna notificările de suspiciune împotriva parlamentarilor înainte ca aceștia să poată fi acuzați oficial de o infracțiune.

Kravcenko, care a fost mult timp considerat un loial susținător al președintelui Volodimir Zelenski, și-a depus demisia pe 7 septembrie, în urma unei întâlniri cu președintele și pe fondul controversei legate de corupție.

Ancheta NABU a ridicat semne de întrebare cu privire la presupusele legături ale lui Kravcenko cu un grup care asigura protecție unor centre de apeluri frauduloase. În înregistrările obținute de birou, anchetatorii se referă la un „șef” care ar fi protejat grupul. Patronimicul persoanei respective, Andriiovici, și fosta sa funcție de șef al Serviciului Fiscal de Stat corespund datelor lui Kravcenko.

O postare anterioară pe Telegram a Parchetului General indica faptul că anchetatorii îl identificau pe „șeful” menționat în înregistrări drept pe Kravcenko.

Kravcenko nu a fost pus oficial sub acuzare în acest caz.

Anunțul său din 14 septembrie, conform căruia a aprobat punerea sub acuzare a lui Krivonos, a intensificat și mai mult confruntarea dintre Parchetul General și agențiile anticorupție.

Disputa s-a desfășurat, de asemenea, în timp ce Kravcenko se pregătea să părăsească Ucraina. El a solicitat permisiunea de a participa la o conferință europeană privind copiii ucraineni, care urma să aibă loc la Paris pe 16 septembrie, iar Kyiv Independent a văzut un document semnat și aprobat care îi autoriza plecarea.

Conferința privind responsabilitatea internațională pentru copiii ucraineni a fost organizată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Autorizația a fost semnată pe 13 septembrie, cu doar câteva ore înainte ca Kravcenko să părăsească țara și să anunțe acuzațiile împotriva lui Krivonos.

Cu toate acestea, numele lui Kravcenko nu apare în programul evenimentului, iar APCE a confirmat pentru Kyiv Independent că acesta nu va participa.

„Nici procurorul general al Ucrainei – nici vreun membru al biroului său – nu va participa la această întâlnire”, a declarat un purtător de cuvânt al APCE pentru Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a solicitat Parlamentului să-l demită rapid pe Kravcenko.

„Acest procuror general are o singură cale: demiterea din funcție. Exact asta i-am spus”, a declarat Zelenski pe rețelele sociale. „Ucraina a văzut toate motivele.”