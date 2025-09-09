Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!”

Pe rețele sociale au fost publicate imagini cu un puternic impact emoțional care prezintă copii puși să simuleze un marș pe timp de război în regiunea rusă Rostov. Aceștia s-au târât prin noroi, au alergat prin apa cu puști din jucărie deasupra capului și au purtat steaguri de război ale armatei ruse.

Jurnaliștii de la publicația independentă NEXTA, refugiați acum în Polonia din cauza regimului opresiv al lui Lukașenko, au publicat pe rețelele sociale imagini din timpul competiției organizate sub directa îndrumare a unor „veterani” care au participat la „Operațiunea Militară Specială” (n. red. așa numește Putin războiul din Ucraina).

În clipul video distribuit de către organizatori se văd copii care încearcă din toate puterile să îndeplinească „misiunea” ce le-a fost încredințată de către superiori. La marșul „patriotic de anduranță” aceștia au fost îmbrăcați în uniforme militare, au alergat de-a lungul râului Don, s-au târât prin apă și noroi având în mâini „puști” din jucărie și chiar au exersat „aruncarea grenadelor”

Jurnaliștii subliniază că acesta este încă un model clasic de condiționare ideologică și militarizare a copilăriei. Redactorii de la publicația refugiată în Polonia mai punctează că organizatorii au un obiectiv clar și macabru concomitent: să crească „micii soldați ai lui Putin”, îndoctrinați de la o vârstă fragedă și pregătiți pentru război în momentul în care vor împlini 18 ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Practicile organizatorilor din Rostov amintesc de tehnicile folosite de către URSS, imediat după Cel De-al Doilea Război Mondial. Regimul lui Stalin încuraja „militarizarea” copiilor de la o vârstă cât mai fragedă, pentru a-și putea sluji „patria” în momentul în care acest lucru li se va cere.

Mai mult, în internatele în care miile de copii erau ținuți după ce părinții le murise în război, aceștia erau supuși unui program experimental extrem de dur. Copiii îndoctrinați erau instruiți să-l numească pe Stalin „părinte” și să fie gata să-și sacrifice viața pentru acesta. Cei insituționalizați erau numiți în literatura rusă și în rândul populației drept „Copiii lui Stalin”.

Editor : A.R.