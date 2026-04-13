Expert militar: Rusia se îndreaptă spre un internet controlat, similar celui din Coreea de Nord

Internet Rusia
Ce este „Cheburnet"

Rusia trece treptat la așa-numitul model „Cheburnet”, care presupune restricționarea accesului la resurse externe și consolidarea supravegherii interne a spațiului informațional. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat agenției Ukrinform de către expertul militar și fostul ofițer al SSU, Ivan Stupak.

Potrivit acestuia, până la începutul anului 2026, Rusia a menținut un model relativ hibrid: unele servicii occidentale erau blocate, dar utilizatorii păstrau accesul la anumite platforme, în special pentru comunicare și coordonare.

„Era un sistem semi-deschis. Dar după incidentul legat de tentativa de asasinat asupra generalului GRU Alekseiev, situația s-a schimbat dramatic”, a remarcat expertul.

El a explicat că, anterior, structurile militare pledeau pentru menținerea accesului la internet, în special la aplicațiile de mesagerie, prin intermediul cărora au loc coordonarea, strângerea de fonduri și schimbul de informații. În același timp, agențiile de aplicare a legii, în special FSB, au insistat asupra înăspririi controlului, considerând internetul o sursă de amenințări.

„După acest incident, argumentele serviciilor de securitate au devenit decisive. Acestea subliniază că recrutarea, sabotajul și operațiunile frauduloase au loc prin intermediul internetului”, a remarcat Stupak.

Control

Ca urmare, a afirmat el, Rusia a intensificat punerea în aplicare a măsurilor de control tehnic.

„Operatorii sunt obligați să utilizeze echipamente și programe speciale pentru monitorizare și blocare. Obiectivul este controlul total asupra spațiului informațional și detectarea rapidă a oricărei activități a opoziției”, a explicat expertul.

El a adăugat că acest model apropie Rusia de practicile țărilor în care internetul este strict reglementat.

Comentând activitățile serviciilor speciale ucrainene pe teritoriul rus, Stupak a subliniat că rețeaua de agenți joacă un rol cheie în desfășurarea operațiunilor.

„Nicio tehnologie nu funcționează de una singură. Toate aceste operațiuni sunt, în primul rând, opera unor oameni. Fără prezența agenților pe teren, este imposibil să se efectueze lovituri de precizie sau eliminări”, a subliniat el.

Potrivit expertului, chiar și cu puternicele capacități de informații tehnice ale partenerilor, în special ale SUA, eficacitatea operațiunilor depinde de factorul uman.

„Operațiuni precum «Spiderweb» nu ar fi avut loc fără munca agenților din interiorul Rusiei. Aceștia nu sunt doar cetățeni ucraineni, ci și ruși care nu susțin regimul și sunt dispuși să coopereze”, a remarcat el.

Stupak a evaluat, de asemenea, impasul dintre serviciile speciale ucrainene și ruse.

„Ca să spunem așa, scorul este afișat pe tabela de marcaj. Ucraina a desfășurat peste douăzeci de operațiuni reușite pe teritoriul rus – de diferite tipuri. Rusia a obținut, practic, un singur rezultat”, a afirmat el.

El a precizat că se referă, în special, la asasinarea unui colonel al SBU; cu toate acestea, chiar și în acel caz, autorii au fost neutralizați în timpul arestării.

Potrivit expertului, astfel de evenimente demonstrează prezența profundă a serviciilor speciale ucrainene în spatele liniilor rusești și eficacitatea acestora.

„Operațiunile noastre dau lovituri semnificative sistemului de securitate al Rusiei. În urma incidentului cu Alekseev, au avut loc schimbări de personal acolo, în special în contrainformații”, a adăugat el.

Stupak a atras atenția asupra paradoxului situației.

„Statul ucrainean, pe care Rusia a încercat să-l discrediteze de ani de zile, demonstrează o eficacitate semnificativ mai mare în operațiunile pe teritoriul inamic”, a concluzionat expertul.

După cum a raportat Ukrinform, rușii sunt avertizați cu privire la întreruperi prelungite ale serviciului de internet mobil, iar „listele albe” cu site-urile web care vor rămâne accesibile în timpul întreruperilor sunt în curs de implementare.

Ce este „Cheburnet”

„Cheburnet” este un termen argotic care se referă la un internet rus suveran, aflat în stadiu de proiect sau dezvoltare, și care desemnează un spațiu digital controlat de stat, izolat de rețeaua globală. Este un cuvânt compus din „Cheburashka” (un personaj de desene animate sovietic, folosit pentru a sugera o marcă rusă „locală”) și „Runet” (internetul în limba rusă).

Aspecte cheie ale „Cheburnet”:

Scop: Prezentat oficial ca „securitate cibernetică” sau „internet suveran” pentru a proteja Rusia de atacurile cibernetice externe și de dependența de platformele străine, dar înțeles pe scară largă ca un instrument de cenzură extremă, control al informațiilor și limitare a accesului la platforme globale precum Facebook, Instagram și YouTube.

Implementare: Implică o supraveghere internă strictă a spațiului informațional și restricții privind accesul la resurse externe, adesea descris ca un model de „Marele Firewall” în stil nord-coreean sau chinezesc.

Obiectivul: Crearea unei rețele închise în care să fie disponibile doar site-urile și serviciile permise, care ar putea necesita identificarea utilizatorului (pașaport) pentru acces, așa cum au sugerat unii oficiali.

Situația actuală: Deși izolarea completă nu a fost încă realizată, s-a înregistrat o accelerare a eforturilor de implementare a acesteia, cu intensificarea testărilor, blocarea platformelor străine și un accent crescând pe crearea unui „mesager național”.

Context: Termenul a câștigat popularitate ca o descriere umoristică, dar totodată alarmantă, a măsurilor legislative luate de Rusia pentru a controla spațiul digital și a crea un internet care poate fi complet separat de restul lumii.

