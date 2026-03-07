Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului (sondaj). Cine îl depășește pe dictator

Nivelul de încredere al rușilor în Vladimir Putin, la sfârșitul lunii februarie 2026, a scăzut la valori minime de la începutul războiului pe scară largă în Ucraina. Conform datelor unui sondaj public realizat de VTsIOM (respondenții puteau numi orice număr de politicieni), doar 32,1% dintre cei chestionați l-au menționat pe Putin în răspunsul la întrebarea cui ar încredința soluționarea problemelor importante ale statului. Valoarea maximă a acestui indicator a fost înregistrată în martie 2024, când a atins 48,8%. De atunci, nivelul de încredere a scăzut de aproximativ o dată și jumătate.

În același timp, rezultatele unui sondaj închis, în care respondenților li s-a cerut să evalueze separat nivelul de încredere în fiecare dintre politicienii prezentați pe listă, arată o imagine diferită.

Conform acestor date, 77,5% dintre respondenți au încredere în Putin – aceasta este suma răspunsurilor „am încredere necondiționat” și „am mai degrabă încredere”. La sfârșitul lunii decembrie 2025, acest indicator era de 80,9%. În februarie, 17,8% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în șeful statului.

Urmează, în ordinea nivelului de încredere, prim-ministrul Mihail Mișustin (57,2%), vicepreședintele Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev (41%), liderul KPRF( n. red, Partidul Comuniștilor) Gennadij Ziuganov (32,3%), șeful partidului „Rusia Justă” Serghei Mironov (29,7%), liderul LDPR Leonid Slutski (22,4%) și șeful fracțiunii „Oameni noi” Alexei Nechaev (8,3%).

Scăderea interesului publicului pentru figura lui Putin este confirmată și de statisticile vizualizărilor din Wikipedia în limba rusă: la sfârșitul anului 2025, Putin a cedat în popularitate rapperului Pasha Technic (Pavel Ivleev), decedat în urma unei supradoze, a cărui pagină a înregistrat cu aproximativ 60.000 de vizualizări mai mult. În același timp, vizualizările paginii lui Putin au scăzut aproape la jumătate în decursul unui an – de la 6,07 milioane la 3,7 milioane. În 2024, aceste cifre i-au permis să rămână lider în clasament.

În vara anului 2025, o serie de factori interni au influențat starea de spirit a societății. În special, creșterea bruscă a tarifelor la utilități, întreruperile masive ale internetului și dispariția speranțelor privind un posibil acord cu Ucraina au fost însoțite de scăderea indicilor de susținere a autorităților. Potrivit sondajului realizat de Fundația „Opinia publică”, în săptămâna 29 iunie-6 iulie, ratingul de aprobare a activității lui Putin a scăzut cu patru puncte procentuale, de la 83% la 79%. Aceasta a fost cea mai semnificativă scădere săptămânală a indicelui din septembrie-octombrie 2022, când, pe fondul mobilizării anunțate, ratingul lui Putin a scăzut cu cinci puncte în fiecare săptămână.

