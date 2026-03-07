Live TV

Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului (sondaj). Cine îl depășește pe dictator

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Nivelul de încredere al rușilor în Vladimir Putin, la sfârșitul lunii februarie 2026, a scăzut la valori minime de la începutul războiului pe scară largă în Ucraina. Conform datelor unui sondaj public realizat de VTsIOM (respondenții puteau numi orice număr de politicieni), doar 32,1% dintre cei chestionați l-au menționat pe Putin în răspunsul la întrebarea cui ar încredința soluționarea problemelor importante ale statului. Valoarea maximă a acestui indicator a fost înregistrată în martie 2024, când a atins 48,8%. De atunci, nivelul de încredere a scăzut de aproximativ o dată și jumătate.

În același timp, rezultatele unui sondaj închis, în care respondenților li s-a cerut să evalueze separat nivelul de încredere în fiecare dintre politicienii prezentați pe listă, arată o imagine diferită.

Conform acestor date, 77,5% dintre respondenți au încredere în Putin – aceasta este suma răspunsurilor „am încredere necondiționat” și „am mai degrabă încredere”. La sfârșitul lunii decembrie 2025, acest indicator era de 80,9%. În februarie, 17,8% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în șeful statului.

Urmează, în ordinea nivelului de încredere, prim-ministrul Mihail Mișustin (57,2%), vicepreședintele Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev (41%), liderul KPRF( n. red, Partidul Comuniștilor)  Gennadij Ziuganov (32,3%), șeful partidului „Rusia Justă” Serghei Mironov (29,7%), liderul LDPR Leonid Slutski (22,4%) și șeful fracțiunii „Oameni noi” Alexei Nechaev (8,3%).

Scăderea interesului publicului pentru figura lui Putin este confirmată și de statisticile vizualizărilor din Wikipedia în limba rusă: la sfârșitul anului 2025, Putin a cedat în popularitate rapperului Pasha Technic (Pavel Ivleev), decedat în urma unei supradoze, a cărui pagină a înregistrat cu aproximativ 60.000 de vizualizări mai mult. În același timp, vizualizările paginii lui Putin au scăzut aproape la jumătate în decursul unui an – de la 6,07 milioane la 3,7 milioane. În 2024, aceste cifre i-au permis să rămână lider în clasament.

În vara anului 2025, o serie de factori interni au influențat starea de spirit a societății. În special, creșterea bruscă a tarifelor la utilități, întreruperile masive ale internetului și dispariția speranțelor privind un posibil acord cu Ucraina au fost însoțite de scăderea indicilor de susținere a autorităților. Potrivit sondajului realizat de Fundația „Opinia publică”, în săptămâna 29 iunie-6 iulie, ratingul de aprobare a activității lui Putin a scăzut cu patru puncte procentuale, de la 83% la 79%. Aceasta a fost cea mai semnificativă scădere săptămânală a indicelui din septembrie-octombrie 2022, când, pe fondul mobilizării anunțate, ratingul lui Putin a scăzut cu cinci puncte în fiecare săptămână.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
3
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Putin
Mesajul lui Vladimir Putin după ce a vorbit la telefon cu preşedintele Iranului
photo-collage.png (82)
Schimb masiv de prizonieri între Ucraina și Rusia: 1.000 de persoane s-au întors acasă în două zile
Rachete interceptoare
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice armamentul
Vladimir Putin Visits Hungary
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere
Război UE Rusia
Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare”
Recomandările redacţiei
razboi desert orientul mijlociu elicoptere
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict...
concedii egipt
„Dacă e de murit, murim și acasă”. Războiul nu-i sperie pe cei care...
Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Foto Getty Images
Cine plătește dacă îți avariezi mașina într-o groapă. Ce trebuie să...
DEVESELU 14
Scutul antirachetă de la Deveselu: cum funcționează, ce poate și ce...
Ultimele știri
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații despre SUA în războiul din Orientul Mijlociu
Atac israelian cu peste 80 de avioane asupra Iranului. Ce ținte au fost vizate
Trafic complet blocat pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea. Şoferul a fost rănit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru...
Fanatik.ro
Ştefan Baiaram, transfer de la Universitatea Craiova! Giovanni Becali a anunţat unde pleacă atacantul: „Iei...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Prima mașină pe care a avut-o Gică Hagi: “Era singura din România!”. Suma uriașă cu care a cumpărat-o
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii