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Ramzan Kadîrov a „câștigat” un nou mandat la conducerea Ceceniei. Dictatorul de la Groznîi a obținut 99,85% din voturi

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r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
Ramzan Kadîrov. Foto: Profimedia Images
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Actualul șef al Republicii Cecene (Federația Rusă), Ramzan Kadîrov, a fost reales în funcția de conducător al regiunii după numărarea tuturor buletinelor de vot, relatează mass-media rusă, citând Comisia Electorală Centrală.

„Conform datelor de pe tabloul de rezultate online, după numărarea a 100% din buletinele de vot, Kadîrov a obținut 99,85% din voturi. Ceilalți doi candidați au obținut câte 0,05%”.

La alegerile pentru funcția de șef al Ceceniei, pe lângă Kadîrov, au mai participat încă doi candidați – președintele Camerei Publice a Republicii Cecenia, Ismail Denilhanov („Rusia Justă”) și deputatul parlamentului regional (Partidul Comunist al Federației Ruse), Khalid Nakaev.

Kadîrov conduce Cecenia din 2007. A fost „reales” de trei ori. De fiecare dată, candidatura sa a fost susținută, se pare, de majoritatea cetățenilor: în 2021, 99,7% la o prezență la vot de 94,61%, iar în 2016 – 97,94% la o prezență la vot de 94,8%.

Toate organismele internaționale de observație au punctat în mai multe rânduri că nici nu poate fi vorba despre alegeri libere în Cecenia. 

Ramzan Kadîrov este fiul lui Ahmat Kadîrov, colaborator și primul șef al administrației pro-ruse din Cecenia. În timpul celui de-al doilea război cecen, Ahmat Kadîrov a trecut de partea Rusiei.

Editor : A.R.

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