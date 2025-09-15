Live TV

Medvedev amenință NATO cu războiul, dacă aliații ar crea o zonă de „interdicție aeriană” deasupra Ucrainei

Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

Punerea în practică a ideii de creare a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare UAV-urile rusești însemnă război între alianță și Federația Rusă, susține Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

„Dacă vorbim serios, punerea în practică a ideii provocatoare a celor de la Kiev și a altor idioți de a crea o „zonă de interdicție aeriană” deasupra Ucrainei și posibilitatea ca țările NATO să doboare UAV-urile noastre însemnă un singur lucru: război între NATO și Rusia”, a scris el pe canalul Telegram, comentând declarația ministrului de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, privind instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Medvedev a remarcat că „puternica inițiativă europeană „gardianul estic” l-a „amuzat”. „Se pare că asta este tot ce a mai rămas din „coaliția de voință”, a concluzionat el.

Politicianul a comentat, de asemenea, în legătură cu aceasta, vizita ministrului apărării din Estonia, Hanno Pevkur, în Ucraina. „La Kiev a venit chiar ministrul apărării din Estonia. Amenință. Ei bine, acum ține-te bine. Cu cât țara este mai mică, cu atât șefii sunt mai agresivi și mai proști”, a mai declarat fostul președinte rus, Dimitri Medvedev.

