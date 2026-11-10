Aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului din pachetul de solidaritate, în valoare de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de pensie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit și despre majorarea pensiilor estimată la 7,3% pentru anul viitor, sprijinul pentru plata energiei și posibilitatea prelungirii acestuia în lunile de iarnă.

Ministrul Muncii a dat asigurări că pensiile vor fi plătite atât în acest an, cât și în anul următor.

„Indiferent cum l-a chemat pe ministrul Muncii sau pe ministrul de Finanțe sau pe primul-ministru, pensiile s-au plătit. Asta se va întâmpla și anul acesta, și anul viitor, indiferent cine va fi ministru”, a declarat Florin Manole.

Ce bani primesc pensionarii în decembrie

Ministrul a confirmat că a doua tranșă a ajutorului pentru pensionarii cu venituri mici va fi plătită în decembrie. Sumele diferă în funcție de nivelul pensiei: 500 de lei pentru cei care încasează până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei care au pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

„Sunt trei praguri de venit: pensii până în 1.500 de lei - acei oameni vor primi 500 de lei; cei care au pensiile între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar cei care au între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei. Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și reprezintă, de fapt, a doua jumătate a sprijinului pentru pensionari din pachetul de solidaritate”, a explicat ministrul.

Majorarea pensiilor cu 7,3% în 2027

Întrebat despre estimarea unei majorări a pensiilor cu 7,3% anul viitor și dacă acest procent se confirmă în urma discuțiilor cu Ministerul Finanțelor, Florin Manole a precizat că nu este vorba despre o estimare personală, ci despre un calcul bazat pe indicatorii macroeconomici prevăzuți de lege.

„Nu este estimarea mea, este un calcul care ține cont de indicatorii macroeconomici folosiți în aplicarea legii. Asta înseamnă că vom merge către ministrul de Finanțe și către premier cu ceea ce înseamnă aplicarea legii”, a declarat Florin Manole.

„Nevoia de a rămâne în limitele bugetare agreate și pe care le vom respecta trebuie să se facă fără a pune presiune o dată în plus pe pensionari, pentru că asta s-a întâmplat deja în doi ani. Și este mult prea mult, pentru că inflația apasă foarte mult”, a afirmat ministrul.

Acesta a recunoscut că ajutoarele acordate punctual pensionarilor cu venituri mici pot fi percepute ca o nedreptate de către cei care au muncit și au contribuit la sistemul public de pensii și consideră că ar trebui să primească drepturile care li se cuvin potrivit legii.

Cine beneficiază de majorarea pensiilor

Întrebat dacă majorarea estimată se va aplica tuturor pensiilor, inclusiv celor din sistemele speciale, Florin Manole a precizat că indexarea vizează partea contributivă a fiecărei pensii.

„Sistemul de pensii, și nu doar în România, ci în Europa, este axat pe contributivitate. Dacă dumneavoastră ați avea un salariu timp de 30 sau 40 de ani, dublu față de al meu, în condițiile în care am lucrat aceeași perioadă, dar pe mai puțini bani, vă așteptați legitim, conform acestui sistem, să aveți o pensie dublă. Asta înseamnă că ea rămâne dublă la fiecare creștere, fiind bazată pe contributivitate. Așa funcționează și așa trebuie să funcționeze”, a declarat Florin Manole.

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Ministrul a atras atenția asupra situației pensionarilor cu venituri mici, în special a celor care locuiesc în marile orașe, unde cheltuielile de zi cu zi sunt mai ridicate. El a dat exemplul Bucureștiului, unde aproape 200.000 de pensionari au pensii mai mici de 3.000 de lei. Florin Manole a menționat că și părinții săi au pensii sub acest prag, iar faptul că locuiesc la țară îi ajută să facă față cheltuielilor prin posibilitatea de a produce o parte din alimentele necesare.

„Mi se pare extrem de presant pentru pensionarii din marile orașe să ai o pensie mică și cheltuieli mai mari, pentru că totul costă mai scump. Pentru oamenii aceștia trebuie să avem tichetul de energie, ajutorul pentru lemne. În mediul rural trebuie să avem alte beneficii”, a spus ministrul.

Acesta a subliniat și importanța dezvoltării serviciilor sociale, pe lângă ajutoarele financiare acordate direct beneficiarilor.

Voucherele de energie ar putea fi prelungite în lunile de iarnă

Florin Manole a anunțat că va propune prelungirea tichetelor de energie și pentru lunile de iarnă, după expirarea actualei scheme de sprijin, care este valabilă până la sfârșitul acestui an. Ajutorul este de 50 de lei pe lună pentru fiecare gospodărie, nu pentru fiecare persoană, și se acordă în funcție de contractul de electricitate. Potrivit ministrului, peste 700.000 de gospodării beneficiază de acest sprijin, ceea ce înseamnă, potrivit estimărilor, aproximativ 2,2-2,3 milioane de persoane.

„Cu prudență față de buget și cu decență față de colaborarea cu ceilalți colegi, vă spun că voi propune să prelungim și pentru celelalte luni ale iernii. Nu vreau să anticipez valoarea și pragurile, pentru că am avut deja de două ori grup de lucru la Ministerul Muncii și la Ministerul Energiei. Ne consultăm și cu Președinția, vom avea consultări și cu Ministerul Finanțelor. Vom fi moderați, adică nu va fi un festival de cheltuieli, pentru că nu ne permitem”, a declarat ministrul.

Florin Manole a explicat că ajutorul pentru energie acoperă o parte importantă din costurile cu electricitatea pentru gospodăriile vulnerabile, în condițiile în care acestea au, de regulă, un consum mai redus.

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Oficialul a amintit și de împrumutul de aproximativ 500 de milioane de dolari acordat României de Banca Mondială la sfârșitul anului trecut, care include condiționalități privind adoptarea unei noi politici pentru consumatorii vulnerabili.

Ministrul a precizat că prelungirea actualei scheme de sprijin nu reprezintă, în sine, o politică nouă, dar este necesară și în contextul întârzierilor provocate de cele cinci luni în care România a avut un guvern interimar. „Nu se puteau face politici publice noi, conform Constituției. Nu este vina nimănui, este pur și simplu situația în care ne-am aflat”, a explicat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că indexarea pensiilor rămâne o obligație legală, iar ajutoarele punctuale, precum tichetul de energie sau sprijinul pentru încălzirea cu lemne, trebuie să completeze măsurile destinate pensionarilor cu venituri mici.

Editor : C.A.