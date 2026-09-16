Live TV

Putin prezintă alegerile parlamentare drept un barometru al sprijinului pentru război şi îi îndeamnă pe ruşi să voteze

Data publicării:
vladimir putin profimedia
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Alegerea şi voinţa voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susţin soldaţii noştri, că suntem un popor unit” Grupul anonim de hackeri CikLeak a spart serverele Comisiei Electorale Centrale din Rusia, cu mai puţin de două zile înainte de alegeri

Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat miercuri participarea la viitoarele alegeri parlamentare ca pe un barometru al sprijinului pentru războiul Rusiei în Ucraina şi i-a îndemnat pe ruşi să participe activ la vot, relatează Reuters.

Rusia organizează alegeri parlamentare timp de trei zile, începând de vineri, pentru a alege componenţa celor 450 de locuri în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal), care s-a remarcat prin aprobarea fidelă a iniţiativelor Kremlinului.

Acestea sunt primele alegeri parlamentare de când Rusia a declanşat războiul pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022, şi au loc într-un moment în care sondajele de opinie arată că unii ruşi au devenit mai îngrijoraţi cu privire la modul în care conflictul îi afectează, pe fondul tensiunilor economice şi al faptului că aproape toţi candidaţii anti-război au fost excluşi de pe buletinele de vot.

Sistemul politic este strict controlat, iar partidul de guvernământ Rusia Unită, susţinut de Putin, ar urma să-şi menţină poziţia dominantă, potrivit majorităţii analiştilor.

Într-un discurs televizat adresat miercuri naţiunii înaintea scrutinului, Putin s-a referit la „operaţiunea militară specială”, aşa cum numeşte Kremlinul războiul său în Ucraina, şi la zonele ucrainene aflate sub control rusesc, afirmând că participarea la vot ar contribui la asigurarea victoriei Moscovei şi ar demonstra hotărârea naţională în faţa presiunilor externe.

„Alegerea şi voinţa voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susţin soldaţii noştri, că suntem un popor unit”

„Alegerea şi voinţa voastră vor demonstra din nou că milioane de oameni susţin soldaţii noştri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică şi de dragostea pentru patria noastră, şi că nimeni nu va reuşi să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze suveranitatea şi sistemul nostru socio-politic”, a declarat Putin.

El a afirmat că votul va constitui un răspuns colectiv celor care încearcă să slăbească Rusia, să-i împiedice dezvoltarea şi să o priveze de suveranitate şi de dreptul de a-şi decide propriul viitor.

Putin, care conduce pentru prima dată din 2007 campania partidului Rusia Unită pro-Kremlin, a subliniat că acestea vor fi primele alegeri parlamentare la care vor participa locuitorii celor patru regiuni ucrainene anexate de Moscova în 2022 (Doneţk, Lugansk /est/, Herson şi Zaporojie /sud/), notează EFE.

Preşedintele rus a afirmat totodată că, deşi este în război cu vecinul său, Rusia organizează votul în termenul stabilit, ceea ce reprezintă una dintre criticile pe care el obişnuieşte să le adreseze liderului ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care îl consideră nelegitim. Kievul a explicat de mai multe ori că atât timp cât în ţară este în vigoare legea marţială, Ucraina nu poate organiza nici alegeri prezidenţiale, deşi lui Zelenski mandatul i-a expirat în 2024, şi nici parlamentare.

„Ştim pentru ce luptă Rusia şi care este datoria fiecăruia dintre cetăţenii săi”, a subliniat Putin, care a fost reales în 2024, tot în plin război.

Grupul anonim de hackeri CikLeak a spart serverele Comisiei Electorale Centrale din Rusia, cu mai puţin de două zile înainte de alegeri

Rusia Unită, care deţine de zece ani majoritatea constituţională în Dumă va încerca să-şi confirme acest rezultat duminică, deşi, potrivit sondajelor oficiale, se bucură de un sprijin de doar 33-37 %, iar potrivit sondajelor independente, de 25 %.

Între timp, grupul anonim de hackeri CikLeak a afirmat miercuri pe site-ul său că a spart serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, cu mai puţin de două zile înainte de începerea alegerilor, conform EFE, citată de Agerpres.

„Vrem ca cetăţenii ruşi să înţeleagă mai bine modul în care autorităţile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC şi a contractorilor săi (Rostelecom, Ţifteh şi alţi participanţi la dezvoltarea sistemului GAS Alegeri 2.0) a fost compromisă. Tot materialul a fost deja transmis jurnaliştilor”, afirmă hackerii.

Aceştia au denunţat faptul că CEC „a creat un sistem electronic de vot la distanţă complet opac”.

„Acesta este cel mai simplu mod de a fura voturi. Dar acum vedem din interior că organizarea alegerilor cu rezultatele dorite reprezintă o presiune enormă pentru sistem”, mai spun ei. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Romania Farmers Protest
1
Violențe în Capitală. Protestul ciobanilor, deturnat: 47 de oameni duși la Poliție, un...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
profimedia-0840824555
3
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
Comisia Europeană
4
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
5
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Digi Sport
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Anton Grunis
Un general-maior rus, decorat cu doar două săptămâni în urmă, a fost ucis în Ucraina
Tokyo,,Japan,-,November,07,,2021:naval,Jack,Of,German,Navy
„Ne așteaptă un maraton.” Germania a început să pregătească spitalele pentru situația în care începe un război
Vladimir Putin
Fost director CIA: „Putin a făcut NATO măreț. Nici cu o nouă mobilizare, Rusia nu-și va atinge obiectivele de război”
captura
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Kremlin
Rușii anti-Putin, între boicot, vot inteligent și protest tăcut: dilema opoziției la alegerile din Rusia
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ce s-ar întâmpla în cazul unui război între Rusia și Europa...
protest poze noi profimedia (2)
Protestatar din Piaţa Victoriei, care a amenințat forțele de ordine...
colete ue taxa vamala shopping online
O nouă taxă pentru coletele din afara UE va fi impusă de la 1...
Trump China xi jinping
Donald Trump și Xi Jinping, prizonierii propriei rivalități: de ce...
Ultimele știri
Cine sunt fanii din SUA ai supremației albilor, ideologie de extremă dreapta care urmărește crearea unei societăți omogene
Guvernul Meloni taie una dintre cele mai detestate taxe din Italia. Ce se ascunde în spatele deciziei surpriză
Țara care nu ar putea primi niciodată statutul de „membru asociat al UE”, câștigat de Canada. „O întrebare firească”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Apelul misterios care poate răsturna ancheta morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și...
Fanatik.ro
Fostul jucător al FCSB pleacă astăzi de la U Cluj! Transferul s-a făcut în câteva ore, când nimeni nu se mai...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
„4 titulari, out de la Dinamo!”. Secretele transformării în echipă de titlu, dezvăluite din interior
Adevărul
Decizia radicală a unei profesoare după mai bine de 20 de ani în învățământ: „Risc să pierd mult mai mult...
Playtech
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție...
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Cel mai bine păstrat secret al Greciei: destinația cu plaje turcoaz și case albe, ignorată de turiști. Poate...
Newsweek
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”