Live TV

Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Medvedev încruntat
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images

Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris un mesaj pe X, în stilul caracteristic, plin de invective la adresa șefei diplomației europene, în care amenință Europa cu o invazie. Mesajul acestuia a primit o replică de la purtătorul de cuvânt al MAE român. 

„Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorilor Patriei!”, a scris fostul președinte pe X. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un răspuns la mesajul fostului lider rus a venit chiar de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București. Andrei Țărnea a scris: 

„Foștii politicieni minori care numesc orice femeie „șobolan” ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică împotriva femeilor pe internet, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE, atenționare pentru Mexic: „Evitați călătoriile”. Creștere a jafurilor și violenței, turiștii sunt principalele ținte
medvedev
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte privind teritoriile și parametrii demilitarizării”
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrei Oana Țoiu, din cauza acordului UE-Mercosur
oana toiu
Oana Țoiu, despre cei care au semnat moțiunea simplă împotriva sa: „Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă mai tare”
mascati actionand in timpul unei perchezitii
Cinci cămătari din Dâmboviţa acuzaţi că împrumutau ilegal bani au fost reţinuţi. Victimele lor erau ameninţate şi şantajate
Recomandările redacţiei
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
G7 Leaders Meeting on the Anniversary of the Russian Invasion of Ukraine, Kiev, Kyiv Oblast - 24 Feb 2025
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, vizită în Kiev la patru ani de...
Steaguri Ucraina Rusia
Sondaj: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va...
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat...
Ultimele știri
„Masculi alfa” la Casa Albă: Hegseth și Kennedy Jr. fac demonstrații de forță în cabinetul lui Trump. Mesaje către „manosferă”
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe”
Pe cine sprijină UDMR la alegerile din Ungaria: „Votul maghiarilor din România nu se va schimba”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...