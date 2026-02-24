Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”

Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris un mesaj pe X, în stilul caracteristic, plin de invective la adresa șefei diplomației europene, în care amenință Europa cu o invazie. Mesajul acestuia a primit o replică de la purtătorul de cuvânt al MAE român.

„Kaja, șobolanul blond, a spus că lucrează pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată în spațiul Schengen. Ce pierdere pentru luptătorii noștri. Ei bine, pot intra fără vize dacă vor. Ca în 1812 sau 1945. La mulți ani de Ziua Apărătorilor Patriei!”, a scris fostul președinte pe X.

Un răspuns la mesajul fostului lider rus a venit chiar de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București. Andrei Țărnea a scris:

„Foștii politicieni minori care numesc orice femeie „șobolan” ar trebui ignorați, dar femeile și fetele din Rusia sau din orice altă parte a lumii merită mult mai mult. Este revelator faptul că, în timp ce el împroașcă cu otravă josnică împotriva femeilor pe internet, femeia pe care încearcă să o discrediteze călătorește prin lume și modelează politica.”

Editor : A.R.