Rusia a anulat parada de Ziua Marinei de la Sankt Petersburg pentru al doilea an consecutiv

Rusia a anulat parada anuală de Ziua Marinei de la Sankt Petersburg pentru al doilea an consecutiv, pe fondul faptului că capacitățile tot mai mari ale Ucrainei de a lansa atacuri la distanță pun în pericol chiar și marile orașe ale țării, deși acestea sunt bine apărate.

Ziua Marinei este o sărbătoare națională în Federația Rusă, sărbătorită în mod tradițional în ultima duminică din iulie. Începând din 2017, festivitățile obișnuite au inclus demonstrații elaborate ale puterii navale ruse, inclusiv o paradă importantă a navelor de luptă din flotele din Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Nordului și Pacific, la Sankt Petersburg, scrie Kyiv Post.

Însă anul acesta, evenimentul a fost considerabil mai modest. Pentru al doilea an consecutiv, parada principală a fost anulată din motive de securitate. În schimb, președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs în fața marinarilor la Amiralitate, sediul Marinei din Sankt Petersburg.

Vizita lui Putin a coincis cu întreruperi la scară largă ale conexiunii la internet în Sankt Petersburg, au raportat locuitorii orașului.

În timp ce Putin a lăudat puterea Marinei ruse în discursul său, anularea paradei și întreruperile generalizate ale internetului indică capacitatea tot mai mare a dronelor ucrainene de a amenința centrele de putere ale Rusiei — și de a perturba spectacolul propagandistic al lui Putin.

Cu o lună înainte, Moscova redusese semnificativ amploarea paradei militare de Ziua Victoriei din Piața Roșie, din cauza temerilor legate de atacuri ucrainene — în ciuda „autorizației pentru ceremonie” acordate de președintele Volodimir Zelenski.

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Când parada de Ziua Marinei a fost anulată pentru prima dată în iulie 2023, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a invocat pur și simplu „motive de securitate”.

Anul acesta, surse din cadrul Ministerului Apărării rus au declarat pentru publicația din Sankt Petersburg „Fontanka”, pe 15 iulie, că armata nu primise niciun ordin de organizare a paradei. Un purtător de cuvânt al Marinei a declarat pentru aceeași publicație că „nu este momentul potrivit”.

De la ultima paradă suspendată, atacurile cu drone de lungă distanță ale Ucrainei au devenit tot mai frecvente și mai precise.

Sankt Petersburg — orașul natal al lui Putin, situat la 1.100 de kilometri (aproximativ 684 de mile) de granița cu Ucraina — a fost rar ținta atacurilor ucrainene datorită concentrării sistemelor ruse de apărare aeriană în jurul acestui oraș cu importanță istorică. Însă progresele înregistrate de industria ucraineană a dronelor au făcut ca acest bastion să devină mai vulnerabil.

Orașul a fost ținta unui atac pe 24 iulie, când Ucraina a lansat un nou atac asupra centrelor logistice ale companiei Wildberries din Rusia. Atacul a lovit două depozite ale Wildberries din Sankt Petersburg, provocând apariția unor nori groși de fum pe cer și suspendarea zborurilor de la Aeroportul Pulkovo.

Editor : Sebastian Eduard