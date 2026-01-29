Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune

Kievul este în legătură cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, în urma acuzaţiilor conform cărora dronele de atac ruseşti folosesc sistemele sale de comunicaţii prin satelit Starlink pentru a lovi Ucraina, a afirmat joi ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, citat de NDTV. Rusia a lovit rețeaua energetică a Ucrainei, în contextul în care temperaturile au scăzut sub zero grade și se apropie împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

„La câteva ore după ce dronele rusești cu conectivitate Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat imediat SpaceX și a propus soluții pentru rezolvarea problemei”, a declarat Fedorov pe rețelele de socializare.

„Sunt recunoscător președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid.”

Armata rusă a folosit sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone

Fedorov și Institutul pentru Studiul Războiului din SUA au declarat la începutul acestei săptămâni că armata rusă a folosit sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone în adâncul Ucrainei.

Rusia a lovit rețeaua energetică a țării, în contextul în care temperaturile au scăzut sub zero grade și se apropie ]mplinirea a patru ani de la lansarea invaziei din Ucraina.

ISW a declarat că „forțele ruse utilizează din ce în ce mai mult sistemele de sateliți Starlink pentru a extinde raza de acțiune a dronelor de atac BM-35, în scopul de a efectua atacuri de distanță medie împotriva ucrainenilor”.

Starlink este, de asemenea, utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații.

„Decizia lui Elon Musk de a activa urgent Starlink și de a trimite primul lot de terminale în Ucraina la începutul invaziei pe scară largă a fost extrem de importantă pentru reziliența țării noastre”, a declarat Fedorov.

"La câteva ore după ce dronele ruseşti echipate cu conectivitate Starlink au apărut deasupra oraşelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX şi a propus modalităţi de rezolvare a problemei", a scris Fedorov pe Telegram, adăugând că este "recunoscător preşedintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, şi personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid".

România, în raza de acțiune

De la sfârşitul lunii decembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american, a documentat integrarea sistemelor Starlink în dronele de atac ruseşti, mărind raza lor de acţiune la 500 km.



Acest lucru "pune cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Republică Moldova şi părţi din Polonia, România şi Lituania în raza de acţiune", conform ISW.



Serviciile de informaţii ucrainene susţin că terminalele Starlink obţinute de armata rusă au fost achiziţionate prin circuite paralele, cum ar fi importurile de către ţări terţe, şi nu printr-o vânzare oficială de către compania lui Elon Musk.



Miliardarul însuşi a negat în februarie 2024 că terminalele Starlink ar fi fost vândute Rusiei.



O închidere generală a sistemului Starlink în Ucraina ar fi complicată de faptul că acesta este utilizat pe scară largă şi de armata ucraineană pentru comunicaţiile sale.



Fedorov a declarat joi că "decizia lui Elon Musk de a activa urgent Starlink şi de a trimite primul lot de terminale în Ucraina la începutul invaziei la scară largă a fost extrem de importantă pentru rezistenţa Ucrainei".



În martie 2025, Elon Musk a ameninţat pentru scurt timp că va întrerupe accesul armatei ucrainene la reţeaua sa pentru a-l presa pe preşedintele Volodimir Zelenski să semneze rapid un acord de pace dorit de Casa Albă.



Marţi, Polonia, care finanţează costurile reţelei Starlink pentru Ucraina, i-a cerut lui Elon Musk să întrerupă accesul armatei ruse.



Musk i-a răspuns cu un mesaj usturător ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.



"Acest idiot care salivează nici măcar nu îşi dă seama că Starlink este coloana vertebrală a comunicaţiilor militare ucrainene", a scris magnatul american pe X.

Editor : M.C