Live TV

Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune

Data publicării:
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Un soldat ucrainean instalează o antenă Starlink pentru conexiune la internet prin satelit Foto: Profimedia
Din articol
Armata rusă a folosit sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone România, în raza de acțiune

Kievul este în legătură cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, în urma acuzaţiilor conform cărora dronele de atac ruseşti folosesc sistemele sale de comunicaţii prin satelit Starlink pentru a lovi Ucraina, a afirmat joi ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, citat de NDTV. Rusia a lovit rețeaua energetică a Ucrainei, în contextul în care temperaturile au scăzut sub zero grade și se apropie împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

„La câteva ore după ce dronele rusești cu conectivitate Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat imediat SpaceX și a propus soluții pentru rezolvarea problemei”, a declarat Fedorov pe rețelele de socializare.

„Sunt recunoscător președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid.”

Armata rusă a folosit sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone

Fedorov și Institutul pentru Studiul Războiului din SUA au declarat la începutul acestei săptămâni că armata rusă a folosit sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone în adâncul Ucrainei.

Rusia a lovit rețeaua energetică a țării, în contextul în care temperaturile au scăzut sub zero grade și se apropie ]mplinirea a patru ani de la lansarea invaziei din Ucraina.

ISW a declarat că „forțele ruse utilizează din ce în ce mai mult sistemele de sateliți Starlink pentru a extinde raza de acțiune a dronelor de atac BM-35, în scopul de a efectua atacuri de distanță medie împotriva ucrainenilor”.

Starlink este, de asemenea, utilizat pe scară largă de armata ucraineană pentru comunicații.

„Decizia lui Elon Musk de a activa urgent Starlink și de a trimite primul lot de terminale în Ucraina la începutul invaziei pe scară largă a fost extrem de importantă pentru reziliența țării noastre”, a declarat Fedorov.

"La câteva ore după ce dronele ruseşti echipate cu conectivitate Starlink au apărut deasupra oraşelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX şi a propus modalităţi de rezolvare a problemei", a scris Fedorov pe Telegram, adăugând că este "recunoscător preşedintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, şi personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid".

România, în raza de acțiune

De la sfârşitul lunii decembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american, a documentat integrarea sistemelor Starlink în dronele de atac ruseşti, mărind raza lor de acţiune la 500 km.

Acest lucru "pune cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Republică Moldova şi părţi din Polonia, România şi Lituania în raza de acţiune", conform ISW.

Serviciile de informaţii ucrainene susţin că terminalele Starlink obţinute de armata rusă au fost achiziţionate prin circuite paralele, cum ar fi importurile de către ţări terţe, şi nu printr-o vânzare oficială de către compania lui Elon Musk.

Miliardarul însuşi a negat în februarie 2024 că terminalele Starlink ar fi fost vândute Rusiei.

O închidere generală a sistemului Starlink în Ucraina ar fi complicată de faptul că acesta este utilizat pe scară largă şi de armata ucraineană pentru comunicaţiile sale.

Fedorov a declarat joi că "decizia lui Elon Musk de a activa urgent Starlink şi de a trimite primul lot de terminale în Ucraina la începutul invaziei la scară largă a fost extrem de importantă pentru rezistenţa Ucrainei".

În martie 2025, Elon Musk a ameninţat pentru scurt timp că va întrerupe accesul armatei ucrainene la reţeaua sa pentru a-l presa pe preşedintele Volodimir Zelenski să semneze rapid un acord de pace dorit de Casa Albă.

Marţi, Polonia, care finanţează costurile reţelei Starlink pentru Ucraina, i-a cerut lui Elon Musk să întrerupă accesul armatei ruse.

Musk i-a răspuns cu un mesaj usturător ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.

"Acest idiot care salivează nici măcar nu îşi dă seama că Starlink este coloana vertebrală a comunicaţiilor militare ucrainene", a scris magnatul american pe X.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
2
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rubio si lavrov
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova
Flags of European Union and Ukraine
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice
Patriarhul Kirill
„Avortul să fie imposibil fără consimţământul soțului.” Patriarhul Kirill susţine restricționarea drepturilor femeii în Rusia
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Președintele Nicușor Dan vine azi în studioul Digi24
Screenshot 2026-01-29 190601
Ancheta în cazul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți se...
ana maria barbosu arata medalia obtinuta
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024...
investitori bolojan
Bolojan, întâlnire cu investitorii: De anul viitor, mandatul de...
Ultimele știri
SUA trimit încă o navă de război în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
Românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN