Live TV

Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova

Data publicării:
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta) Foto: Profimedia
Din articol
Kemlinul insistă ca Zelenski să meargă la Moscova

Kremlinul a declarat, joi, că şi-a reiterat invitaţia adresată preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuţii de pace, în contextul în care SUA încearcă să medieze un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.

Referitor la locul unei posibile întâlniri între Putin şi Zelenski, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov a declarat:„Deocamdată vorbim despre Moscova”.

„Discuţiile despre un alt loc sunt nepotrivite”, a adăugat el, reproşându-i lui Volodimir Zelenski că nu a reacţionat la invitaţia ce i-a fost adresată cu o zi în urmă de a veni la Moscova.

Volodimir Zelenski a respins o invitaţie similară anul trecut, spunând că nu poate merge în capitala unei naţiuni care lansează zilnic rachete asupra ţării sale. La momentul respectiv, el sugerase ca Putin să vină în schimb la Kiev.

Anterior, ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga a declarat că preşedintele Volodimir Zelenski este gata să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a discuta cu privire la cele mai sensibile probleme care împiedică avansarea negocierilor. Liderii Ucrainei şi Rusiei ar putea să discute cu această ocazie problema teritorială şi cea privind statutul centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub controlul Moscovei.

Kemlinul insistă ca Zelenski să meargă la Moscova

Kremlinul şi-a reiterat invitaţia făcută lui Zelenski la câteva ore după ce refuzase să comenteze speculaţii potrivit cărora Moscova şi Kievul ar fi convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părţi.

Discuţiile de pace mediate de Washington la Abu Dhabi, care au avut loc weekendul trecut, au dat un nou impuls eforturilor pentru încheierea unui acord de pace, însă persistă diferenţe profunde între poziţiile de negociere ale Rusiei şi Ucrainei. Luptele acerbe continuă să facă ravagii pe câmpul de luptă, în timp ce Kievul se confruntă cu întreruperi masive de curent provocate de recentele atacuri ruseşti cu rachete.

Un responsabil american a declarat sâmbătă, sub rezerva anonimatului, pentru Axios că Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin sunt „foarte aproape” de a stabili o întâlnire după discuţiile mediate de SUA.

O nouă rundă de discuţii la Abu Dhabi între delegaţiile de negociatori rusă şi ucraineană este programată pentru duminică, iar preşedintele american Donald Trump - care insistă asupra unui acord pentru a se pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial- a declarat marţi că se întâmplă „lucruri foarte bune” în acest proces.

Cu toate acestea, rămân dezacorduri majore într-o serie de probleme-cheie, precum problema teritorială, potenţiala prezenţă a forţelor internaţionale de menţinere a păcii sau a observatorilor în Ucraina după încetarea focului şi soarta centralei nucleare din Zaporojie, controlată de Rusia.

Oricum, orice întâlnire între Putin şi Zelenski trebuie să fie bine pregătită şi să se axeze pe obţinerea de rezultate, a declarat miercuri Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului în probleme de politică externă. Uşakov a spus că Rusia îi va garanta securitatea preşedintelui ucrainean dacă se decide să vină la Moscova.

Secretarul de stat american Marco Rubio a numit miercuri dezacordul celor două părţi cu privire la problema teritorială drept singura problemă majoră „foarte dificil” de rezolvat.

Rusia doreşte ca forţele ucrainene să se retragă din aproximativ 20% din regiunea Doneţk (est), pe care armata rusă nu o controlează.

Kievul a declarat că nu doreşte să doneze Moscovei teritorii pe care Rusia nu le-a câştigat pe câmpul de luptă şi care ar putea servi în viitor drept platformă pentru forţele ruse pentru a pătrunde mai adânc pe teritoriul Ucrainei.

Dar problema teritorială nu este singura rămasă în suspensie, a punctat joi Iuri Uşakov.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a pus la îndoială viabilitatea oricăror garanţii de securitate pe care Washingtonul le-ar putea oferi Ucrainei ca parte a unui acord, spunând că are dubii că acestea ar putea aduce o pace durabilă în condiţiile menţinerii actualei conduceri politice a Ucrainei la putere.

În acelaşi timp, liderul pro-Kremlin al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a pledat joi pentru continuarea războiului, în comentarii care reflectă convingerea adepţilor liniei dure că Moscova câştigă pe câmpul de luptă.

„Cred că războiul trebuie dus până la capăt”, a declarat Kadîrov în timpul vizitei sale de joi la Kremlin, reiterând:"Sunt împotriva negocierilor".

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
2
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rubio si lavrov
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune
Nave ale marinei americane
SUA trimit încă o navă de război în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul
Patriarhul Kirill
„Avortul să fie imposibil fără consimţământul soțului.” Patriarhul Kirill susţine restricționarea drepturilor femeii în Rusia
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Președintele Nicușor Dan vine azi în studioul Digi24
Screenshot 2026-01-29 190601
Ancheta în cazul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți se...
ana maria barbosu arata medalia obtinuta
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024...
investitori bolojan
Bolojan, întâlnire cu investitorii: De anul viitor, mandatul de...
Ultimele știri
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
Românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN