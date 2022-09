Rușii se îngrămădesc în Belarus pentru turism și cumpărături: „Totul funcționează acolo, nu există sancțiuni”

Un număr tot mai mare de ruși aleg Belarusul vecin pentru petrecerea vacanței, în încercarea de face cumpărături și de a accesa cu această ocazie bunuri și servicii financiare occidentale, care nu mai sunt disponibile acasă din cauza sancțiunilor impuse Moscovei în urma invaziei Ucrainei, scrie The Moscow Times.

Spre deosebire de Rusia, majoritatea comercianților cu amănuntul străini și marile companii de plăți sunt prezente în Belarus, care este adesea numită „ultima dictatură din Europa”.

„Mărci precum H&M, Bershka și Pull & Bear au părăsit Rusia, dar noi, cei care călătorim în Belarus, ne putem îmbrăca cu ele din cap până în picioare”, a spus Elena Șitikova, director la agenția de turism Family Travel din regiunea Arkhangelsk, care oferă tururi în Belarus.

„Totul funcționează acolo, nu există sancțiuni”, a adăugat ea.

Cu mai multe zboruri zilnice și trenuri între Moscova și Minsk, Belarus a devenit o destinație din ce în ce mai populară pentru rușii care doresc să cumpere bunuri occidentale, sau să deschidă un cont bancar, ocazie cu care li se emit carduri de debit Visa sau MasterCard, care nu mai sunt disponibile în Rusia.

Condusă de aliatul apropiat al Kremlinului, Alexandr Lukașenko, Belarus a fost folosit ca zonă de așteptare de către trupele ruse în timpul invaziei Ucrainei. Dar, în ciuda îngrijorărilor exprimate de Kiev, Lukașenko a negat că armata belarusă a trecut pe teritoriul ucrainean, permițând Minskului să evite cele mai severe sancțiuni occidentale.

A existat o creștere de peste 60% a rezervărilor de excursii în Belarus, a declarat Anna Ovsyanikina, de la agenția de turism Delfin, care se ocupă de rezervările pentru această destinație.

Agenția de turism FUN&SUN a lansat tururi de cumpărături de patru zile în capitala Belarusului, Minsk, la prețuri începând de la 16.750 de ruble (279 de dolari) de persoană, la sfârșitul lunii august.

„Turiștii au început să meargă mai des în Belarus și am observat, de asemenea, că fac cumpărături printre altele, așa că am decis să oferim acest produs”, a declarat un purtător de cuvânt al FUN&SUN pentru The Moscow Times.

„Cererea a fost foarte mare pentru prima călătorie și apoi pentru cele ulterioare”.

Agentul de turism Șitikova a spus că s-a îndrăgostit de Belarus după ce a vizitat-o la începutul acestui an.

La întoarcerea ei în Rusia, ea a observat o cerere „neașteptat de mare” pentru călătorii în această țară și a decis să ofere tururi speciale clienților agenției ei.

„Totul se potrivește cu Belarus: nicio barieră lingvistică, șansa de a avea o experiență excelentă de cumpărături și de a vă bucura de priveliști frumoase”, a spus ea pentru The Moscow Times.

„Nu există probleme, mâncare excelentă și, de asemenea, cred că este o destinație foarte accesibilă”, a adăugat aceasta.

Peste 1.200 de afaceri străine s-au retras complet sau și-au limitat operațiunile pe piața rusă de la începutul războiului din Ucraina, conform datelor adunate de Yale University School of Management, ceea ce îngreunează mult obținerea multor bunuri occidentale.

Printre aceste companii se numără cei mai mari retaileri de lux și fashion din lume, a căror închidere a lăsat mall-urile din Rusia cu șiruri de magazine goale.

Clienții FUN&SUN care călătoresc în Belarus își pot satisface pofta pentru mărcile străine petrecând o zi întreagă la mall-urile din Minsk, unde mărci precum ZARA, Massimo Dutti, Calvin Klein și Levis sunt disponibile pe scară largă.

Cealaltă atracție a vacanței în Belarus pentru unii ruși este opțiunea de a deschide un cont bancar local care va emite carduri Visa și Mastercard.

După ce companiile internaționale de plăți au ieșit de pe piața rusă în semn de protest față de invazia Ucrainei, rușii nu mai pot face cumpărături de pe site-uri străine și nici nu mai pot folosi cardurile în străinătate.

Numărul cererilor de carduri de plată făcute de cetățenii ruși la Belarusbank, cea mai mare bancă din țară, a crescut cu peste 50 la sută în primele patru luni de război, potrivit informațiilor publicate de portalul de știri Office Life.

Turiștii aflați într-un tur de cumpărături cu FUN&SUN pot deschide un cont bancar în Belarus în prima zi a vizitei lor, imediat după un cocktail de bun venit la hotelul de patru stele Minsk din inima capitalei Belarusului, spun agenții de turism. Cardul de debit Visa sau Mastercard poate fi ridicat două zile mai târziu.

Dar unii ruși au descoperit că nu este așa de ușor să deschizi un cont bancar în Belarus.

„Prietenii mei și cu mine ne-am gândit să deschidem un cont bancar, dar se pare că nu am fost primii care au venit cu această idee „genială”, iar băncile au introdus restricții”, a spus Denis, 33 de ani, un manager de produs din Moscova, care a vizitat recent Belarus.

Printre cerințele băncilor din Belarus se numără un număr de telefon local și un sold minim permanent al contului de cel puțin 30.000 de ruble (500 de dolari), potrivit lui Denis, care a refuzat să-și dea numele de familie din motive de siguranță.

„Am decis să nu deschidem conturile în cele din urmă, deoarece sistemul de plată rusesc Mir oricum lucrează mai ales în Belarus. Dacă ajungem în Turcia, în vacanță, anul acesta, vom folosi doar numerar”, a spus el pentru The Moscow Times.

Belarus nu este singura țară care atrage rușii care doresc să combine călătoria de agrement cu deschiderea unui cont bancar străin.

Alte destinații populare pentru așa-numitul „turism bancar” sunt Armenia, Kazahstan, Uzbekistan și Turcia.

Primul „tur bancar” organizat intitulat „Pentru Visa în Uzbekistan” a fost introdus de agenția Grupului VEDI, în martie.

Dar agentul de turism Șitikova a susținut că Belarusul este mai accesibil, are un potențial turistic neexploatat, chiar și dincolo de cel al cardurilor bancare, al mărcilor occidentale și al sanatoriilor din epoca sovietică cu care țara este adesea asociată de cei care au crescut sub conducerea comunistă.

„Nu vreau ca turiștii cu care lucrez să asocieze Belarus doar cu sanatoriile. Este o țară extrem de frumoasă, în care personal vreau să mă întorc în continuare”, a spus ea.

