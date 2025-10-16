Live TV

„Să danseze lebedele”. Cum a reușit o tânără de doar 18 ani să spargă zidul cenzurii în Rusia lui Putin

Data publicării:
Street musician Naoko appears in St. Petersburg court
Diana Loginova a fost reținută de către forțele de ordine. Sursa foto: Reuters.
Din articol
Scandalul din cauza cântecului  Cine este Diana Loginova

Un caz rar de opoziție stradală a zguduit presa și societatea din Rusia. O artistă de doar 18 ani a interpretat o piesă cântată de către o trupă aflată în exil și interzisă în Federația Rusă, pe principalul bulevard din Sankt Petersburg. 

Un tribunal din Sankt Petersburg va judeca cazul cântăreței Naoko (numele real Diana Loginova). Potrivit informațiilor publicate, forțele de ordine o acuză de „discreditarea” publică a armatei și de organizarea de tulburări ale ordinii publice pentru că a interpretat pe străzile orașului cântece ale unor muzicieni ruși „agenți străini”.

Nu se știe când va avea loc examinarea cauzei administrative. 

Forțele de ordine au reținut-o pe Loginova pe 15 octombrie și au trimis-o la o discuție cu agenții operaționali din centrul „E” – subdiviziunea pentru combaterea extremismului. Acest lucru s-a întâmplat după ce pe rețelele de socializare a devenit popular un videoclip în care cântăreața interpretează, în fața a zeci de locuitori ai Sankt Petersburgului, piesa Noize MC „Cooperativa «Lacul Lebedelor»”. Această melodie este considerată în Rusia „material extremist” pentru „semne de propagandă a schimbărilor violente ale ordinii constituționale” .

Scandalul din cauza cântecului 

Videoclipul a stârnit indignarea bloggerilor Z (n.red. activiștii care susțin cu ardoare intensificarea acțiunilor militare în Ucraina) și a activiștilor pro-guvernamentali. În special, proprietarul canalului de Telegram „Dvach”, Abu (Nariman Namazov), a publicat datele personale ale tinerei și a acuzat-o de „propagandă anti-rusă”. El s-a indignat și de pasivitatea poliției din Sankt Petersburg, care închide ochii” la faptul că locuitorii orașului cântă „cântece extremiste”.

Marina Akhmedova, membră a Consiliului pentru Drepturile Omului al Președintelui Federației Ruse, a declarat pe canalul său de Telegram că concertele Loginoi sunt „practic ca niște mitinguri”, deoarece „oamenii ies în mod intenționat [la ele] pentru a-și exprima protestul”, transmite presa din Rusia

După valul de atenție, grupul „Stoptime” a anunțat că nu va mai publica adresele concertelor sale și a cerut să nu se posteze videoclipuri în comentarii.

Cine este Diana Loginova

Diana Loginova are 18 ani. Ea studiază la Școala de Muzică Rimski-Korsakov și cântă adesea pe străzile din Sankt Petersburg împreună cu trupa Stoptime”. În special, Naoko cântă melodii ale trupei Inoagenti”. Videoclipurile cu interpretările ei au sute de mii de vizualizări.

Naoko a povestit într-un interviu acordat publicației din Sankt Petersburg Bumaga” că cântă pe străzile orașului din aprilie 2025. Potrivit ei, alege în mod conștient melodii în care „există iubire și posibilitatea de a spune ceea ce gândești”. Ea a remarcat că publicul reacționează în general pozitiv la setlistul ei. Naoko este convinsă că, în prezent, arta a rămas „singura limbă prin care poți spune ceea ce gândești” în Rusia.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Digi Sport
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
deficit crescut
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește...
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu...
Ultimele știri
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
Transgaz anunță finalizarea conductei care va prelua gazele din Neptun Deep. Precizările unui fost ministru al Energiei
Diana Buzoianu: România a pierdut peste 2 miliarde de euro din fondurile PNRR pentru mediu. Cum vor fi salvate proiectele începute
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin attends a meeting of the Federal Security Service Board in Moscow
FSB acuză Marea Britanie că pregătește sabotarea gazoductului TurkStream
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
Spy,Man.,Peeping.,Spying.,Surveillance.,Secret,Information.,Hidden,Camera.,Man
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit
friedrich merz face declaratii
Cum vrea Berlinul să lupte cu războiul hibrid declanșat de către Moscova. Anunțul cancelarului Friedrich Merz
Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Serbia confirmă că în tabăra secretă de antrenament pentru agitatorii moldoveni și români au fost prezenți ruși
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Stanciu sau Hagi? Cine va fi căpitanul echipei naționale! Decizia anunțată de Mircea Lucescu în direct
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce salariu se ia în calcul la pensie? Românii nu ştiu dacă este vorba despre brut sau net
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Nu i-ai mai văzut așa. Andrea Bocelli și Veronica Berti pe skijet, în Miami. Fanii au reacționat imediat: „Un...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Trump, profund nemulţumit de fotografia sa de pe coperta revistei Time: „Ar putea fi cea mai proastă din...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”