Un caz rar de opoziție stradală a zguduit presa și societatea din Rusia. O artistă de doar 18 ani a interpretat o piesă cântată de către o trupă aflată în exil și interzisă în Federația Rusă, pe principalul bulevard din Sankt Petersburg.

Un tribunal din Sankt Petersburg va judeca cazul cântăreței Naoko (numele real Diana Loginova). Potrivit informațiilor publicate, forțele de ordine o acuză de „discreditarea” publică a armatei și de organizarea de tulburări ale ordinii publice pentru că a interpretat pe străzile orașului cântece ale unor muzicieni ruși „agenți străini”.

Nu se știe când va avea loc examinarea cauzei administrative.

Forțele de ordine au reținut-o pe Loginova pe 15 octombrie și au trimis-o la o discuție cu agenții operaționali din centrul „E” – subdiviziunea pentru combaterea extremismului. Acest lucru s-a întâmplat după ce pe rețelele de socializare a devenit popular un videoclip în care cântăreața interpretează, în fața a zeci de locuitori ai Sankt Petersburgului, piesa Noize MC „Cooperativa «Lacul Lebedelor»”. Această melodie este considerată în Rusia „material extremist” pentru „semne de propagandă a schimbărilor violente ale ordinii constituționale” .

Scandalul din cauza cântecului

Videoclipul a stârnit indignarea bloggerilor Z (n.red. activiștii care susțin cu ardoare intensificarea acțiunilor militare în Ucraina) și a activiștilor pro-guvernamentali. În special, proprietarul canalului de Telegram „Dvach”, Abu (Nariman Namazov), a publicat datele personale ale tinerei și a acuzat-o de „propagandă anti-rusă”. El s-a indignat și de pasivitatea poliției din Sankt Petersburg, care „închide ochii” la faptul că locuitorii orașului cântă „cântece extremiste”.

Marina Akhmedova, membră a Consiliului pentru Drepturile Omului al Președintelui Federației Ruse, a declarat pe canalul său de Telegram că concertele Loginoi sunt „practic ca niște mitinguri”, deoarece „oamenii ies în mod intenționat [la ele] pentru a-și exprima protestul”, transmite presa din Rusia.

După valul de atenție, grupul „Stoptime” a anunțat că nu va mai publica adresele concertelor sale și a cerut să nu se posteze videoclipuri în comentarii.

Cine este Diana Loginova

Diana Loginova are 18 ani. Ea studiază la Școala de Muzică Rimski-Korsakov și cântă adesea pe străzile din Sankt Petersburg împreună cu trupa „Stoptime”. În special, Naoko cântă melodii ale trupei „Inoagenti”. Videoclipurile cu interpretările ei au sute de mii de vizualizări.

Naoko a povestit într-un interviu acordat publicației din Sankt Petersburg „Bumaga” că cântă pe străzile orașului din aprilie 2025. Potrivit ei, alege în mod conștient melodii în care „există iubire și posibilitatea de a spune ceea ce gândești”. Ea a remarcat că publicul reacționează în general pozitiv la setlistul ei. Naoko este convinsă că, în prezent, arta a rămas „singura limbă prin care poți spune ceea ce gândești” în Rusia.

