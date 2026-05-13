În ultimele luni, nu doar analiștii, ci și rușii obișnuiți au observat probleme în economia țării. Lipsa fondurilor, oboseala cauzată de război și restricții și imposibilitatea de a trimite noi soldați pe front fără o mobilizare în masă obligă Kremlinul să planifice scenarii pentru încheierea războiului din Ucraina. O investigație Dossier Center arată că mașina de propagandă a Rusiei a început să dezvolte așa-numita „imagine a victoriei” încă din februarie 2026 - narațiuni de propagandă care i-ar convinge pe ruși de nevoia unui acord pace cu Ucraina, în ciuda pierderilor mari în rândul trupelor ruse și a lipsei de rezultate semnificative.

„Trebuie să știm când să ne oprim. Prea mult înseamnă înfrângere. Continuarea operațiunii militare speciale ar fi o victorie la Pyrrhus”, arată un document prezentat unui mic grup de confidenți ai lui Serghei Kirienko, un apropiat al lui Putin, la sfârșitul acestei iernii. Potrivit unei surse apropiate Kremlinului, oamenii din administrația lui Putin sunt foarte îngrijorați de evoluțiile de pe front și din economie, așa că au pornit mașina de propagandă pentru un posibil sfârșit al războiului.

Prezentarea făcută în februarie 2026 afirmă că continuarea războiului în Ucraina ar putea necesita o reconsiderare a „pozițiilor fundamentale” - o mobilizare generală și o tranziție completă a întregii economii către starea de război.

Scenariul prezentat în document este departe de obiectivele declarate ale războiului. Administrația prezidențială anticipează posibila semnare a unor acorduri între SUA și Rusia și SUA și Ucraina, conform cărora regiunile Donețk și Luhansk ar fi transferate Rusiei, iar divizarea regiunilor Herson și Zaporojoe ar fi fixată de-a lungul liniei frontului, în condițiile în care Rusia controlează în prezent aproximativ 75% din aceste regiuni. Trupele rusești ar fi retrase din regiunile Sumî și Harkov, sancțiunile europene ar rămâne în vigoare, iar sancțiunile americane ar fi ridicate.

„Denazificarea”, se arată în document, ar fi doar simbolică, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar rămâne la putere.

Documentul evidențiază riscurile continuării războiului: epuizarea resurselor, necesitatea creșterii impozitelor, amenințarea atacurilor cu drone, atacuri de mare amploare și terorism, o criză demografică, emigrarea rușilor și posibilitatea de a pierde în fața SUA în plan geopolitic.

Prezentarea nu are nicio legătură cu negocierile în curs și reflectă mai degrabă așteptările oficialilor ruși, în contextul planificării campaniilor de propagandă. Cu toate acestea, scenariul descris în document se aliniază, în general, cu cerințele Rusiei în negocierile cu Ucraina, care stagnează de la începerea războiului din Iran. Principala cerere a Moscovei a fost eliberarea de către Ucraina a regiunii Donețk, dar Kievul a respins aceste cerințe.

Acest rezultat de compromis ar urma să fie prezentat drept o victorie majoră și o realizare personală a președintelui rus.

„Putin a învins Occidentul. Am oprit planurile Occidentului de a extinde și prelungi conflictul”, se arată într-unul dintre punctele cheie ale prezentării. Rezultatul războiului ar trebui perceput ca o victorie nu asupra naționalismului ucrainean, ci împotriva unui adversar mult mai puternic, „Occidentul colectiv”. Oamenii lui Putin ar vrea să-i convingă pe ruși că principalele realizări sunt câștigurile teritoriale, resursele naturale, o rută terestră către Crimeea și coasta Mării Azov, unde se pot înființa noi stațiuni, și înglobarea în Rusia a milioane de noi cetățeni.

O altă realizare, portivit documentului de propagandă, ar fi faptul că Rusia s-a „curățat” de elitele care au trădat-o. Propagandiștii intenționează să insiste că Ucraina va înceta să existe în termen de 10-15 ani și că Uniunea Europeană a suferit o lovitură economică puternică. Documentul menționează că țările vecine au testat puterea Rusiei, dar după „victorie”, toate acestea vor fi de domeniul trecutului și ar putea duce chiar la o consolidare în jurul Rusiei.

„Este bine că nu am ajuns în punctul catastrofei economice. Scopul lui Putin este dezvoltarea pașnică a țării și calitatea vieții oamenilor; a vorbit mereu despre asta. Dar într-un război de uzură, dezvoltarea trece pe plan secund”, spune propaganda.

Documentul are și componente total rupte de realitate. De exemplu, propaganda menționează că, datorită „operațiuii militare speciale”, Rusia a reușit să prevină o catastrofă umanitară în Donbas și să-și protejeze propriul popor, iar armata rusă s-a dovedit a fi „cea mai pregătită din lume” și a luptat bine „într-o confruntare globală împotriva a 50 de țări”.

Totuși, oficialii ruși cred că, dacă războiul se va încheia fără realizări vizibile, unele segmente ale societății ruse ar putea reacționa negativ. Comunitatea bloggerilor pro-război este considerată publicul cel mai problematic - documentul îi descrie drept „patrioți de fotoliu” extrem de emoționali, care nu au participat ei înșiși la război și sunt excesiv de concentrați pe cucerirea Kievului.

Pentru a neutraliza acest public, Kremlinul plănuiește o „recalificare emoțională” a bloggerilor aflați sub controlul său și sprijinirea vocilor moderate din mass-media. Restul vor fi amenințați cu pedepse pentru discreditarea armatei.

Judecând după documentul de propagandă, „ultrapatrioții” s-ar putea transforma în dușmani ai Rusiei, deoarece militează pentru un război de uzură.

Oficialii ruși cred că veteranii, spre deosebire de „patrioții de fotoliu”, au dreptul să fie furioși. Energia lor va fi canalizată către activități pașnice: evenimente memoriale, restaurarea „noilor teritorii”, aderarea la partide politice sau semnarea de noi contracte cu „Corpul African”. Mass-media va fi inundată de știri despre integrarea pașnică a veteranilor de război din Ucraina.

Nu este clar dacă Vladimir Putin va aproba acest plan de revenire la o viață pașnică. Președintele rus nu a sugerat un sfârșit iminent al conflictului. Dar prezentarea fost pregătită cu puțin timp înainte ca Putin să recunoască unele dintre problemele țării, în principal în economie.

