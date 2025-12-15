Ucraina a atacat cu drone Moscova. Cel mai mare aeroport din Rusia a fost închis

Potrivit informațiilor publicate de mass-media rusă, Moscova a fost atacată de drone în noaptea de 15 decembrie, au fost auzite explozii. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea aeriană rusă ar fi doborât 15 drone.

Se menționează că exploziile au avut loc în districtul Istrinsky din Moscova. În plus, din cauza atacului cu drone, aeroporturile Domodedovo și Zhukovski au fost temporar închise. Ulterior, aceste restricții au fost ridicate.

„Specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii resturilor”, scrie Sobianin.

Atacul asupra Moscovei continuă din seara zilei de 14 decembrie. Anterior, locuitorii orașului Kashira, din apropierea Moscovei, au raportat explozii și activitatea sistemelor de apărare aeriană.

În dimineața zilei de 15 decembrie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că au fost doborâte 130 de drone. În special, 25 dintre acestea au fost doborâte deasupra regiunii Moscovei.

