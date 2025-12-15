Live TV

Ucraina a atacat cu drone Moscova. Cel mai mare aeroport din Rusia a fost închis

Data publicării:
Dronă Ucraina
Un operator de tronă verifică echipamentul înainte de a-l trimite în luptă. REUTERS/Serhii Korovainyi

Potrivit informațiilor publicate de mass-media rusă, Moscova a fost atacată de drone în noaptea de 15 decembrie, au fost auzite explozii. Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea aeriană rusă ar fi doborât 15 drone.

Se menționează că exploziile au avut loc în districtul Istrinsky din Moscova. În plus, din cauza atacului cu drone, aeroporturile Domodedovo și Zhukovski au fost temporar închise. Ulterior, aceste restricții au fost ridicate.

„Specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul căderii resturilor”, scrie Sobianin.

Atacul asupra Moscovei continuă din seara zilei de 14 decembrie. Anterior, locuitorii orașului Kashira, din apropierea Moscovei, au raportat explozii și activitatea sistemelor de apărare aeriană.

În dimineața zilei de 15 decembrie, Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat că au fost doborâte 130 de drone. În special, 25 dintre acestea au fost doborâte deasupra regiunii Moscovei.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
3
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Szijjarto
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
foc de artilerie în Ucraina
Avertisment MAE de la Chișinău. Moldovenii din Rusia riscă să fie trimiși pe frontul din Ucraina
consiliul afaceri externe ue
Reuniune crucială la Bruxelles: Ucraina și China, în centrul discuțiilor Consiliului Afaceri Externe, la care participă și Oana Țoiu
Cimitir Ucraina
Este oficial: Ucraina, cel mai sângeros conflict din lume în 2025
Președintele României, Nicușor Dan
Când crede Nicușor Dan că se va termina războiul din Ucraina. „Altfel, Rusia va veni permanent cu pretexte”
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea...
LIA SAVONEA
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să...
Nurse attaching iv drip on patient s hand in hospital
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: alte două angajate ale...
nicusor dan
Nicușor Dan participă în Finlanda la Summitul statelor UE de pe...
Ultimele știri
Crește numărul pensionarilor: INS a publicat cifrele pentru 2025. Cât încasează, în medie, un vârstnic în România
Vreme schimbătoare înainte de Crăciun: după temperaturi atipice, ceața densă și maxime de 6-7 grade acaparează România
Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel București. Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Capricorn și schimbă regulile jocului. Patru zodii sunt forțate să planifice pe termen lung
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Diferenţa dintre zahărul vanilat şi cel vanilinat. Care este mai aromat
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție