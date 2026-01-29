Live TV

UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice

Data actualizării: Data publicării:
Flags of European Union and Ukraine
Foto: Getty Images

Uniunea Europeană intenţionează să pună la dispoziţie Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de 145 de milioane de euro, a anunţat joi Comisia Europeană.

Fondurile sunt destinate să asigure protecţie, adăpost, hrană şi acces la apă şi servicii medicale, a precizat comisia, relatează dpa preluată de Agerpres.

O sumă suplimentară de opt milioane de euro este alocată pentru găzduirea refugiaţilor de război în Republica Moldova, a adăugat aceasta.

Având în vedere atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, UE furnizează, de asemenea, alte 500 de generatoare de curent electric de urgenţă. Vineri, 447 dintre acestea fuseseră deja livrate.

De la începutul războiului lansat de Rusia în urmă cu aproape patru ani împotriva Ucrainei, Comisia Europeană a furnizat peste 1,4 miliarde de euro pentru programe de ajutor umanitar în Ucraina şi Republica Moldova. Cel puţin trei miliarde de euro au fost oferite pentru securitatea energetică, a precizat aceasta.

În total, Uniunea Europeană a sprijinit Ucraina cu 193,3 miliarde de euro, a precizat Comisia Europeană.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
2
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rubio si lavrov
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Russian pro-war fanatics praise 'Colonel Elon Muskov' amid admissions Elon Musk's Starlink satellite equipment is in use by the Russian armed forces in occupied Ukraine. Pictured: Ukrainian soldier setting up Starlink satellite equipment
Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”
EU Foreign Affairs Council Meeting in Brussels
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
Group of Ukrainian soldiers equipped with modern American assault rifle training at the shooting range outdoor. Armed forces of Ukraine fighting for freedom and protecting the country
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Președintele Nicușor Dan vine azi în studioul Digi24
Screenshot 2026-01-29 190601
Ancheta în cazul accidentului din Timiș soldat cu 7 morți se...
ana maria barbosu arata medalia obtinuta
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024...
investitori bolojan
Bolojan, întâlnire cu investitorii: De anul viitor, mandatul de...
Ultimele știri
Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova
SUA trimit încă o navă de război în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iranul
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar
Fanatik.ro
Câți bani înghit instituțiile pe care Ciprian Ciucu a vrut să le desființeze, dar pe care Consiliul General...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Doliu în tenisul românesc! A murit o mare campioană
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN