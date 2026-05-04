Video Ucraina a lovit cu drone o clădire la șase kilometri de Kremlin, cu doar câteva zile înainte parada lui Putin

O dronă ucraineană a lovit o clădire din zona străzii Mosfilmovskaya, în vestul Moscovei, a anunțat primarul orașului, Serghei Sobianin. „Nu există victime. Serviciile de urgență lucrează la locul incidentului”, a scris el pe canalul de Telegram.

Potrivit Mash, drona a lovit complexul rezidențial „Dom na Mosfilmovskoi”. Drona s-a izbit de acesta în jurul orei 1:00 noaptea. În urma impactului, într-unul dintre apartamentele de la etajul 36 au fost distruse pereții a trei camere. O parte a fațadei s-a prăbușit peste o mașină parcată lângă clădire. Fragmente de sticlă și resturi de pereți s-au împrăștiat pe o rază de zeci de metri. Conform calculelor Astra, distanța dintre clădirea avariată și Kremlin este de aproximativ 6 km.

Ulterior, Sobianin a anunțat că forțele de apărare antiaeriană  au interceptat încă două drone care se îndreptau spre Moscova. El nu a precizat unde au fost doborâte, adăugând doar că specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul prăbușirii resturilor. Conform raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse, în noaptea trecută, deasupra teritoriului țării, PVO a „interceptat și distrus” 117 drone ucrainene de tip avion. Dronele au fost observate pe cerul regiunii Moscovei, precum și în regiunile Astrakhan, Belgorod, Voronej, Volgograd, Kaluga, Kursk și în alte regiuni. Pe fondul atacului aerian, Rosaviatsia a restricționat activitatea aeroporturilor din Penza, Saratov, Ulyanovsk, Samara și Orenburg. Aeroporturile moscovite Vnukovo, Domodedovo și Sheremetyevo au primit și au efectuat zboruri în conformitate cu acordul.

Cu o zi înainte, pe 3 mai, dronele ucrainene au atacat și Moscova. Potrivit lui Sobianin, au fost doborâte opt drone. Primarul a anunțat despre prima dronă interceptată la ora 01:00, iar despre ultimele două – în jurul orei 18:00. Aeroporturile Vnukovo și Sheremetyevo au suspendat, de asemenea, zborurile.

Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au reluat atacurile cu drone asupra capitalei ruse în ajunul paradei Victoriei din 9 mai. În același timp, Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat anterior că, pentru prima dată din 2007, coloana de tehnică militară nu va participa la eveniment. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a explicat că parada va avea loc într-un „format redus” din cauza „situației operative” și a „amenințării teroriste” din partea Kievului.

Vladimir Putin, într-o conversație cu președintele SUA, Donald Trump, a propus să se declare un armistițiu în războiul cu Ucraina pe 9 mai. Liderul ucrainean, Vladimir Zelenski, a declarat că Kievul dorește o încetare a focului pe termen lung, și nu doar pentru „câteva ore”, pentru a se desfășura parada militară la Moscova.

