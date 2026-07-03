Bulgaria dă asigurări că SUA au acoperit toate costurile cu combustibilul pentru aeronavele americane staționate la Sofia

Fără bani publici. Aceasta este asigurarea dată de ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, care a precizat că Bulgaria nu a suportat nicio cheltuială cu combustibilul pentru aeronavele militare americane staționate la Aeroportul Vasil Levski din Sofia în perioada februarie-iunie 2026, afirmând că aceste costuri au fost suportate integral de Statele Unite, scrie Novinite.

Problema a fost ridicată în Parlament de către deputatul din Vazrajdane, Ivelin Parvanov, care a întrebat cine a finanțat combustibilul pentru avioanele de transport și cisternele americane care au operat din capitala bulgară în acea perioadă.

În răspunsul său, Stoianov a fost concis și direct, confirmând că Bulgaria nu a avut nicio responsabilitate financiară pentru combustibilul utilizat în timpul exercițiilor. „Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră privind cine plătește combustibilul pentru zborurile avioanelor militare americane care au decolat de pe Aeroportul din Sofia în perioada februarie – iunie 2026, voi răspunde extrem de succint. Statele Unite”, a spus el.

El a adăugat că acest aranjament reprezintă o practică standard în timpul exercițiilor comune, subliniind că SUA și-au acoperit în mod constant propriile costuri operaționale cu combustibilul. „Statele Unite ale Americii au plătit întotdeauna pentru combustibilul lor în timpul exercițiilor”, a declarat ministrul Apărării.

Clarificarea vine pe fondul unei analize parlamentare privind aspectele logistice și financiare ale activității militare străine pe teritoriul bulgar, în special în timpul operațiunilor multinaționale de instruire care implică forțe aliate.

Editor : M.C