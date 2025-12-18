Live TV

„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1059408541
Frederic Pechier. Foto: Profimedia

Un fost medic anestezist din Franţa, Frédéric Péchier, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru otrăvirea intenţionată a 30 de pacienţi, dintre care 12 au decedat.

Un tribunal din Besancon (estul Franţei) l-a găsit pe Frédéric Péchier vinovat de contaminarea pungilor de perfuzie cu substanţe care au provocat stop cardiac sau hemoragii.

După trei zile de deliberări, cei şase juraţi şi cei trei magistraţi profesionişti ai Curţii cu juri din Doubs l-au găsit pe Frédéric Péchier vinovat de cele 30 de otrăviri, dintre care 12 mortale, comise între 2008 şi 2017 în două clinici private din Besançon, asupra unor pacienţi cu vârste cuprinse între 4 şi 89 de ani.

După cincisprezece săptămâni de audieri intense, uneori tehnice şi adesea emoţionante, acuzatul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, cu o perioadă de executare de 22 de ani şi interdicţia definitivă de a-şi exercita profesia. Instanţa s-a aliniat astfel la pedeapsa solicitată de procuratura generală, care l-a prezentat pe medicul în vârstă de 53 de ani ca fiind „unul dintre cei mai mari criminali din istorie”, vinovat, în opinia sa, de „utilizarea medicinei pentru a ucide”, relatează AFP, potrivit news.ro.

În schimb, avocatul său, Randall Schwerdorffer, s-a declarat convins de nevinovăţia acestuia şi a cerut instanţei să îl achite „pur şi simplu”, în lipsa unor dovezi incontestabile. Acuzatul are 10 zile la dispoziţie pentru a face apel.

Potrivit acuzării, medicul a pus în pungile de perfuzie potasiu, anestezice locale, adrenalină sau heparină, pentru a provoca stop cardiac sau hemoragii pacienţilor îngrijiţi de colegii săi. Obiectivul său: „Să afecteze psihologic” personalul medical cu care era în conflict şi „să-şi alimenteze setea de putere”, potrivit procuraturii.

După ce a respins această teorie în timpul anchetei, Frédéric Péchier a recunoscut în cele din urmă, de la deschiderea procesului, că o persoană cu intenţia de a face rău a acţionat într-una dintre cele două clinici private în care a lucrat. Dar el a repetat în mod constant că nu el era acea persoană.

Procesul, care a durat trei luni şi jumătate, a alternat mărturiile sfâşietoare ale victimelor cu schimburi tensionate de replici cu un acuzat descris uneori ca un criminal în serie lipsit de empatie, alteori ca un „om distrus”.

Dur şi inflexibil în timpul interogatoriilor, acuzatul a vărsat lacrimi pe 5 decembrie, evocând tentativa sa de sinucidere din 2021, dar s-a arătat impasibil în faţa acuzaţiilor grave aduse împotriva sa săptămâna trecută de către cele două reprezentante ale acuzării. „Aşa este el, Frédéric Péchier este o persoană care a fost întotdeauna stăpân pe sine, nu-i place să-şi arate emoţiile”, a comentat miercuri la ICI Besançon avocatul său, Randall Schwerdorffer. Anestezistul „a subestimat dificultatea acestui proces, era convins că juraţii vor fi foarte repede convinşi de nevinovăţia sa”, a spus, de asemenea, avocatul.

Schwerdorffer a menţionat, de altfel, perspectiva unui al doilea proces – fiind probabilă un apel, din partea parchetului sau a acuzatului, indiferent de verdict.

După ce l-a apărat singur pe Frédéric Péchier timp de trei luni şi jumătate, avocatul penalist a declarat că se gândeşte deja să apeleze la ajutorul unui „coleg de nivel înalt”, deoarece „singur, nu este posibil”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat
După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”
hacker gettyimages
Zeci de fişiere cu informații „extrem de sensibile” ale Ministerului de Interne francez au fost furate în timpul unui atac cibernetic
macheta avion nou de vanatoare
Programul de 100 de miliarde de euro pentru un nou avion de vânătoare, dezvoltat de trei țări europene, este în impas
The President Emmanuel Macron French President E.Macron during "Discussions on democratic challenges in the face of social networks and algorithms" with readers of the newspaper "La Provence" in Marseille, December 16, 2025. The head of state also gave an
Fake news despre o lovitură de stat în Franța. Macron: „Am primit un mesaj. Ce se întâmplă la voi? Sunt foarte îngrijorat”
oameni pe champs elysee
Rata deceselor din Franța o depăşeşte pe cea a naşterilor pentru prima oară după 80 de ani
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
irineu darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei...
politisti inarmati la perchezitii
Acte românești false pentru oligarhi ruși. Procurorii din Parchetul...
Ultimele știri
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri au ieșit în stradă. Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Circulație paralizată
„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținută de FSB
Haos în primării: până pe 31 decembrie, trebuie să fie adoptate hotărârile pentru noile taxe și impozite locale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cât contează salariul din ultimii ani la calculul pensiei. Exemple concrete de calcul
Digi FM
A dispărut la doar trei ani și a fost găsită după mai bine de 40 de ani. Nici măcar ea nu se aștepta la...
Digi Sport
Prima ipoteză a autorităților, după ce o jurnalistă și soțul său au fost găsiți împușcați mortal în propria...
Pro FM
Bebe Rexha își caută iubit. Nu pune accent pe aspect, dar "trebuie să fie mai bogat sau la fel ca mine. Nu...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Fiul lui John Travolta ar fi, de fapt, copilul lui Riley Keough. Detaliile dezvăluite la cinci ani de la...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...