„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți

Un fost medic anestezist din Franţa, Frédéric Péchier, a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă pentru otrăvirea intenţionată a 30 de pacienţi, dintre care 12 au decedat.

Un tribunal din Besancon (estul Franţei) l-a găsit pe Frédéric Péchier vinovat de contaminarea pungilor de perfuzie cu substanţe care au provocat stop cardiac sau hemoragii.

După trei zile de deliberări, cei şase juraţi şi cei trei magistraţi profesionişti ai Curţii cu juri din Doubs l-au găsit pe Frédéric Péchier vinovat de cele 30 de otrăviri, dintre care 12 mortale, comise între 2008 şi 2017 în două clinici private din Besançon, asupra unor pacienţi cu vârste cuprinse între 4 şi 89 de ani.

După cincisprezece săptămâni de audieri intense, uneori tehnice şi adesea emoţionante, acuzatul a fost condamnat la închisoare pe viaţă, cu o perioadă de executare de 22 de ani şi interdicţia definitivă de a-şi exercita profesia. Instanţa s-a aliniat astfel la pedeapsa solicitată de procuratura generală, care l-a prezentat pe medicul în vârstă de 53 de ani ca fiind „unul dintre cei mai mari criminali din istorie”, vinovat, în opinia sa, de „utilizarea medicinei pentru a ucide”, relatează AFP, potrivit news.ro.

În schimb, avocatul său, Randall Schwerdorffer, s-a declarat convins de nevinovăţia acestuia şi a cerut instanţei să îl achite „pur şi simplu”, în lipsa unor dovezi incontestabile. Acuzatul are 10 zile la dispoziţie pentru a face apel.

Potrivit acuzării, medicul a pus în pungile de perfuzie potasiu, anestezice locale, adrenalină sau heparină, pentru a provoca stop cardiac sau hemoragii pacienţilor îngrijiţi de colegii săi. Obiectivul său: „Să afecteze psihologic” personalul medical cu care era în conflict şi „să-şi alimenteze setea de putere”, potrivit procuraturii.

După ce a respins această teorie în timpul anchetei, Frédéric Péchier a recunoscut în cele din urmă, de la deschiderea procesului, că o persoană cu intenţia de a face rău a acţionat într-una dintre cele două clinici private în care a lucrat. Dar el a repetat în mod constant că nu el era acea persoană.

Procesul, care a durat trei luni şi jumătate, a alternat mărturiile sfâşietoare ale victimelor cu schimburi tensionate de replici cu un acuzat descris uneori ca un criminal în serie lipsit de empatie, alteori ca un „om distrus”.

Dur şi inflexibil în timpul interogatoriilor, acuzatul a vărsat lacrimi pe 5 decembrie, evocând tentativa sa de sinucidere din 2021, dar s-a arătat impasibil în faţa acuzaţiilor grave aduse împotriva sa săptămâna trecută de către cele două reprezentante ale acuzării. „Aşa este el, Frédéric Péchier este o persoană care a fost întotdeauna stăpân pe sine, nu-i place să-şi arate emoţiile”, a comentat miercuri la ICI Besançon avocatul său, Randall Schwerdorffer. Anestezistul „a subestimat dificultatea acestui proces, era convins că juraţii vor fi foarte repede convinşi de nevinovăţia sa”, a spus, de asemenea, avocatul.

Schwerdorffer a menţionat, de altfel, perspectiva unui al doilea proces – fiind probabilă un apel, din partea parchetului sau a acuzatului, indiferent de verdict.

După ce l-a apărat singur pe Frédéric Péchier timp de trei luni şi jumătate, avocatul penalist a declarat că se gândeşte deja să apeleze la ajutorul unui „coleg de nivel înalt”, deoarece „singur, nu este posibil”.

Editor : A.R.