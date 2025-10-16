Live TV

Șapte soldați ucraineni au fost arestați pentru răpire, tortură și extorcare. Țintele rețelei criminale: răniții de pe front

Data actualizării: Data publicării:
Militari arestati
Foto: Poliția din Ternopil

Un grup de șapte militari ucraineni acuzați de formarea unei grupări criminale au fost arestați în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, sub acuzații care includ răpire, tortură, extorcare și jaf.

Operațiunea a fost desfășurată miercuri de poliție și unități speciale, asistate de Ministerul Apărării, poliția militară și parchetul specializat în probleme de apărare, potrivit unei declarații a poliției din Ternopil.

Potrivit anchetatorilor, banda răpea victimele, le ducea în afara orașului și le bătea pentru a le extorca bani sau obiecte de valoare.

„Cel mai cinic aspect este că atacatorii au vizat persoane care fuseseră grav rănite în război și se aflau în proces de reabilitare”, se arată în declarația poliției, citată de agenția de știri ucraineană Ukrinfom.

Într-unul dintre cazuri, suspecții au confiscat vehiculul KIA al unui rezident în vârstă de 27 de ani, pe care l-au folosit ulterior în scopuri personale; mașina a fost găsită ulterior în regiunea Kiev.

Într-un alt incident, un bărbat a fost atacat cu spray cu piper, forțat să urce într-o dubă, dezbrăcat, stropit cu lichid inflamabil și obligat să alerge în fața vehiculului infractorilor, înainte de a fi bătut și reținut timp de trei zile.

O a treia victimă a fost oprită în regiunea vecină Ivano-Frankivsk în timp ce conducea mașina. Suspecții l-au forțat să urce în vehiculul lor, apoi i-au furat mașina și l-au amenințat cu violență fizică dacă va raporta infracțiunea la poliție.

Această arestare a făcut parte dintr-o acțiune mai amplă de combatere a activităților criminale în rândul soldaților, forțele de ordine efectuând o serie de percheziții autorizate în regiunile Ternopil, Kiev și Harkov.

Cei șapte militari arestați au fost acuzați de tortură, sechestrare ilegală sau răpire, jaf și confiscare ilegală a unui vehicul.

Autoritățile încearcă acum să identifice alte persoane care ar putea avea legătură cu activită

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
3
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
4
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Digi Sport
”Care e secretul?”. Are 76 de ani, dar este ”acuzată” că n-a împlinit încă 30 de ani și a surprins pe toată lumea cu răspunsul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
„Rusia a găsit o lacună enormă”. Cum testează Vladimir Putin...
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
Spiderweb
Șeful serviciilor secrete ruse acuză Marea Britanie că a orchestrat...
Ultimele știri
Haos în mulțimea care a venit să vadă trupul fostului premier al Kenyei. Poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro
„O nouă eră a pericolelor”. Rusia, China și Iran amenință Marea Britanie. Avertismentul serviciilor secrete
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Volodimir Zelenski
Un oraș din Ucraina redenumește piața centrală în cinstea lui Donald Trump
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
Ihor Koval
Un aliat al lui Zelenski s-a autoproclamat primar interimar al Odesei
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Portretul lui Kevin Ciubotaru, făcut de Mircea Lucescu: “Foarte talentat, dar centrează groaznic!” De ce a...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Lovitură pentru CFR Cluj: interziși în Europa? Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după decizia UEFA: „Se...
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Calcul pensie netă. Tot ce trebuie să ştii despre punctajul lunar
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”