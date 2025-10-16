Șapte soldați ucraineni au fost arestați pentru răpire, tortură și extorcare. Țintele rețelei criminale: răniții de pe front

Un grup de șapte militari ucraineni acuzați de formarea unei grupări criminale au fost arestați în orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, sub acuzații care includ răpire, tortură, extorcare și jaf.

Operațiunea a fost desfășurată miercuri de poliție și unități speciale, asistate de Ministerul Apărării, poliția militară și parchetul specializat în probleme de apărare, potrivit unei declarații a poliției din Ternopil.

Potrivit anchetatorilor, banda răpea victimele, le ducea în afara orașului și le bătea pentru a le extorca bani sau obiecte de valoare.

„Cel mai cinic aspect este că atacatorii au vizat persoane care fuseseră grav rănite în război și se aflau în proces de reabilitare”, se arată în declarația poliției, citată de agenția de știri ucraineană Ukrinfom.

Într-unul dintre cazuri, suspecții au confiscat vehiculul KIA al unui rezident în vârstă de 27 de ani, pe care l-au folosit ulterior în scopuri personale; mașina a fost găsită ulterior în regiunea Kiev.

Într-un alt incident, un bărbat a fost atacat cu spray cu piper, forțat să urce într-o dubă, dezbrăcat, stropit cu lichid inflamabil și obligat să alerge în fața vehiculului infractorilor, înainte de a fi bătut și reținut timp de trei zile.

O a treia victimă a fost oprită în regiunea vecină Ivano-Frankivsk în timp ce conducea mașina. Suspecții l-au forțat să urce în vehiculul lor, apoi i-au furat mașina și l-au amenințat cu violență fizică dacă va raporta infracțiunea la poliție.

Această arestare a făcut parte dintr-o acțiune mai amplă de combatere a activităților criminale în rândul soldaților, forțele de ordine efectuând o serie de percheziții autorizate în regiunile Ternopil, Kiev și Harkov.

Cei șapte militari arestați au fost acuzați de tortură, sechestrare ilegală sau răpire, jaf și confiscare ilegală a unui vehicul.

Autoritățile încearcă acum să identifice alte persoane care ar putea avea legătură cu activită

