Şefa Comisiei Europene cere ca toţi copiii ucraineni să fie returnaţi familiilor lor

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că „toţi copiii ucraineni trebuie returnaţi”, referindu-se la minorii separaţi de părinţii şi bunicii lor în timpul războiului din Ucraina şi pe care Rusia doreşte să-i dea spre adopţie, fără a permite familiilor lor să-i recupereze, informează EFE.

Von der Leyen a declarat că aceasta „ar trebui să fie una dintre principalele priorităţi” ale negocierilor de pace dintre Ucraina şi Rusia, în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu preşedintele SUA, Donald Trump, căruia i-a mulţumit pentru că a menţionat importanţa problemei, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Finlandei şi Italiei, scrie Agerpres.

Potrivit preşedintei executivului UE, europenii au călătorit la Casa Albă în calitate de „prieteni şi aliaţi” după summitul NATO desfăşurat în iunie la Haga şi după ce au convenit asupra „celui mai mare acord commercial” încheiat vreodată între cele două puteri.

Von der Leyen a subliniat, de asemenea, necesitatea unei păci „juste şi durabile” în Ucraina, care să oprească masacrele din ţara invadată de Rusia, şi a subliniat importanţa angajamentului Statelor Unite de a oferi Ucrainei garanţii de securitate.

