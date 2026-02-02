Capcana rusească: străinii ajung carne de tun în războiul din Ucraina. Eforturile de recrutare, „extrem de costisitoare”

Pentru salariații cu venituri medii din Rusia, este o zi importantă. Pentru infractorii care doresc să scape de condițiile dure și abuzurile din închisoare, este o șansă la libertate. Pentru imigranții care speră la o viață mai bună, este o cale simplificată către cetățenie. Tot ce trebuie să facă este să semneze un contract pentru a lupta în Ucraina, relatează Independent.

Această campanie disperată de recrutare face parte din strategia Moscovei de a-și reface forțele în conflictul care durează de aproape patru ani, evitând în același timp o mobilizare națională nepopulară. Războiul sângeros de uzură a atras și combatanți străini. În urma unui tratat de apărare reciprocă semnat în 2024, Coreea de Nord ar fi trimis mii de soldați pentru a ajuta Rusia să-și apere regiunea Kursk împotriva unei incursiuni ucrainene.

În plus, bărbați din țări din Asia de Sud, inclusiv India, Nepal și Bangladesh, au raportat că au fost păcăliți de recrutori cu promisiuni de locuri de muncă legitime, pentru ca apoi să se trezească înrolați în armată pentru a lupta. Oficialii din Kenya, Africa de Sud și Irak au confirmat cazuri similare în care cetățenii lor au fost induși în eroare pentru a lupta.

Vladimir Putin a declarat luna trecută, în cadrul conferinței de presă anuale, că 700.000 de soldați ruși luptă în Ucraina. El a dat același număr în 2024 și o cifră ușor mai mică – 617.000 – în decembrie 2023. Nu este clar dacă aceste cifre sunt exacte.

Numărul victimelor militare rămâne în continuare necunoscut, Moscova publicând cifre oficiale limitate. Ministerul britanic al Apărării a declarat vara trecută că peste 1 milion de soldați ruși ar fi putut fi uciși sau răniți.

Site-ul independent de știri rus Mediazona, împreună cu BBC și o echipă de voluntari, au cercetat știrile, rețelele sociale și site-urile guvernamentale și au colectat numele a peste 160.000 de soldați uciși. Peste 550 dintre aceștia erau străini provenind din peste douăzeci de țări.

Spre deosebire de Ucraina, unde legea marțială și mobilizarea națională sunt în vigoare de la începutul invaziei rusești pe scară largă din februarie 2022, Putin s-a abținut să ordone o mobilizare generală. Când s-a încercat o mobilizare limitată a 300.000 de bărbați mai târziu în acel an, zeci de mii de oameni au fugit în străinătate. Efortul s-a oprit după câteva săptămâni, când obiectivul a fost atins, dar un decret al lui Putin a lăsat ușa deschisă pentru o altă mobilizare. De asemenea, acesta a făcut ca toate contractele militare să fie efectiv pe durată nedeterminată și a interzis soldaților să renunțe la serviciu sau să fie lăsați la vatră, cu excepția cazului în care atingeau anumite limite de vârstă sau erau incapabili din cauza rănilor.

De atunci, Moscova s-a bazat în mare măsură pe ceea ce descrie drept înrolare voluntară. Fluxul de recruți voluntari care semnează contracte militare a rămas puternic, depășind 400.000 anul trecut, a declarat Putin în decembrie. Nu a fost posibilă verificarea independentă a acestei afirmații. Cifre similare au fost anunțate în 2024 și 2023.

Activiștii spun că aceste contracte stipulează adesea o durată fixă de serviciu, de exemplu un an, ceea ce îi determină pe unii potențiali recruți să creadă că angajamentul este temporar. Dar contractele sunt prelungite automat pe termen nelimitat, spun ei.

Guvernul oferă salarii mari și beneficii extinse celor care se înrolează. Autoritățile regionale oferă diverse prime de înrolare, care uneori se ridică la zeci de mii de dolari.

În Hantî-Mansi din Rusia centrală, de exemplu, un recrut ar primi aproximativ 50.000 de dolari sub formă de diverse bonusuri, potrivit autorităților locale. Asta înseamnă mai mult decât dublul venitului mediu anual din regiune, unde salariile lunare în primele 10 luni ale anului 2025 au fost raportate la puțin peste 1.600 de dolari. Există, de asemenea, scutiri fiscale, reduceri ale datoriilor și alte avantaje.

În ciuda afirmațiilor Kremlinului că se bazează pe înrolarea voluntară, mass-media și grupurile pentru drepturile omului susțin că recruții – bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care efectuează serviciul militar obligatoriu pe termen determinat și sunt scutiți de trimiterea în Ucraina – sunt adesea constrânși de superiori să semneze contracte care îi trimit pe câmpul de luptă.

Recrutarea se extinde și la deținuți și la cei aflați în centrele de detenție preventivă, o practică inițiată la începutul războiului de către șeful grupului de mercenari Wagner Evgheni Prigojin și adoptată de Ministerul Apărării. Legile permit acum recrutarea atât a condamnaților, cât și a suspecților în cauze penale.

Străinii sunt, de asemenea, ținte de recrutare, atât în Rusia, cât și în străinătate. Au fost adoptate legi care oferă cetățenia rusă accelerată pentru cei înrolați. Mass-media și activiștii ruși raportează, de asemenea, că raidurile în zonele în care migranții trăiesc sau lucrează de obicei îi determină să fie presați să se înroleze în serviciul militar, noii cetățeni fiind trimiși la birourile de înrolare pentru a se stabili dacă sunt eligibili pentru serviciul obligatoriu.

În noiembrie, Putin a decretat că serviciul militar este obligatoriu pentru anumiți străini care solicită rezidența permanentă.

Se pare că unii sunt ademeniți în Rusia de rețele de traficanți care le promit locuri de muncă, apoi îi păcălesc să semneze contracte militare. În 2023, autoritățile cubaneze au identificat și au încercat să destrame o astfel de rețea care opera din Rusia.

Ministrul de externe al Nepalului, Narayan Prakash Saud, a declarat pentru Associated Press în 2024 că țara sa a cerut Rusiei să returneze sute de cetățeni nepalezi care au fost recrutați pentru a lupta în Ucraina, precum și să repatrieze rămășițele celor uciși în război. De atunci, Nepalul a interzis cetățenilor să călătorească în Rusia sau Ucraina pentru muncă, invocând eforturile de recrutare.

Tot în 2024, agenția federală de investigații din India a declarat că a destructurat o rețea care a ademenit cel puțin 35 de cetățeni indieni în Rusia sub pretextul angajării. Bărbații au fost instruiți pentru luptă și trimiși în Ucraina împotriva voinței lor, unii dintre ei fiind „grav răniți”, a declarat agenția.

Când liderul de la Kremlin l-a primit pe prim-ministrul indian Narendra Modi pentru discuții în 2024, New Delhi a declarat că cetățenii săi care au fost „induși în eroare” să se alăture armatei ruse vor fi eliberați din serviciu.

Oficialii irakieni spun că aproximativ 5.000 dintre cetățenii săi s-au alăturat armatei ruse, alături de un număr nespecificat de persoane care luptă alături de forțele ucrainene. Oficialii din Bagdad au luat măsuri dure împotriva acestor rețele de recrutare, un bărbat fiind condamnat anul trecut pentru trafic de persoane și condamnat la închisoare pe viață.

Un număr necunoscut de irakieni au fost uciși sau au dispărut în timp ce luptau în Ucraina. Unele familii au raportat că rudele lor au fost ademenite în Rusia sub pretexte false și forțate să se înroleze; în alte cazuri, irakienii s-au alăturat voluntar pentru salariu și cetățenia rusă.

Străinii păcăliți să lupte sunt deosebit de vulnerabili, deoarece nu vorbesc limba rusă, nu au experiență militară și sunt considerați „de unică folosință, ca să spunem lucrurilor pe nume”, de către comandanții militari, a declarat Anton Gorbatsevich, membru al grupului activist Idite Lesom, sau „Pleacă”, care ajută bărbații să dezerteze din armată.

Luna aceasta, o agenție ucraineană pentru tratamentul prizonierilor de război a declarat că peste 18.000 de cetățeni străini au luptat sau luptă de partea Rusiei. Aproape 3.400 au fost uciși, iar sute de cetățeni din 40 de țări sunt deținuți în Ucraina ca prizonieri de război.

Dacă este adevărat, aceasta reprezintă o fracțiune din cei 700.000 de soldați despre care Putin a spus că luptă pentru Rusia în Ucraina.

Utilizarea străinilor este doar una dintre modalitățile de a satisface cererea constantă, a declarat Artyom Klyga, șeful departamentului juridic al Mișcării Obiectorilor de Conștiință, menționând că eforturile de recrutare ale Rusiei par să fie stabile. Majoritatea celor care solicită ajutorul grupului, care asistă bărbații în evitarea serviciului militar, sunt cetățeni ruși, a spus el.

Kateryna Stepanenko, cercetătoare rusă la Institutul pentru Studiul Războiului din Washington, a declarat că Kremlinul a devenit mai „creativ” în ultimii doi ani în ceea ce privește atragerea de recruți, inclusiv străini.

Însă eforturile de recrutare devin „extrem de costisitoare” pentru Rusia, care se confruntă cu o încetinire a economiei, a adăugat ea.

