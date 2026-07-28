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Șeful diplomației poloneze avetizează Rusia să pună capăt „aventurii criminale” din Ucraina. „Înainte să fie prea târziu”

Data publicării:
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
Radoslaw Sikorski. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Sancțiuni împotriva Rusiei

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru TVP World că speră ca Rusia să pună capăt „aventurii sale criminale” din Ucraina „înainte să fie prea târziu” pentru Moscova.

„Economia rusă începe să sufere. Rușii nu mai pot pretinde că este vorba de o operațiune militară specială externă. Întrebarea este dacă președintele rus Vladimir Putin este pregătit pentru un acord”, a declarat Sikorski marți, în cadrul emisiunii „On the Record” de la TVP World.

El a adăugat că „capacitățile lui Putin sunt mai reduse decât am crezut, dar intențiile sale sunt și mai grave”.

„Este evident că este dezinformat. Este clar că nu are o imagine realistă asupra situației sale și a perspectivelor sale. Pentru că, altfel, ar încheia un acord” pentru a pune capăt războiului pe care Moscova l-a declanșat împotriva Ucrainei în 2022.

Sikorski a adăugat că „faptul că SUA au recunoscut acum că Ucraina are atuuri și a depus eforturi reușite pentru a echilibra balanța de putere este un semn bun.”

Sancțiuni împotriva Rusiei

Ministrul polonez de Externe a făcut aceste declarații în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla în vizită în SUA pentru a participa la o ceremonie de comemorare a senatorului Lindsey Graham, un susținător ferm al Ucrainei care a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump.

Sikorski a declarat că speră ca Trump să-l „onoreze” pe regretatul republican „adoptând în sfârșit unele sancțiuni împotriva Rusiei”, în contextul în care războiul din Ucraina se află într-o etapă critică.

Senatul SUA se pregătește să voteze un pachet bipartizan de noi sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Graham a încercat să-l ducă la bun sfârșit în ultimele sale zile de viață.

Zelenski și Trump s-au confruntat în repetate rânduri în primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, dar relațiile dintre cei doi s-au îmbunătățit recent, pe măsură ce Ucraina a înregistrat succese mai mari în război, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra industriei petroliere ruse.

Sikorski a afirmat că, deși Trump încă nu s-a hotărât să-l critice pe Putin, Washingtonul a continuat să împărtășească informații cu Kievul, precum și să vândă echipamente către Europa, care pot fi apoi trimise în Ucraina.

Editor : M.C

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