Șeful interimar al agenției de apărare cibernetică a SUA a încărcat documente cu sensibile într-o versiune publică a ChatGPT

Data actualizării: Data publicării:
Șeful interimar al agenției de apărare cibernetică a SUA, Madhu Gottumukkala, a încărcat documente cu caracter sensibil într-o versiune publică a ChatGPT, vara trecută, declanșând multiple avertismente de securitate automate menite să oprească furtul sau divulgarea neintenționată a materialelor guvernamentale din rețelele federale. Dezvăluirea a fost făcută pentru Politico de către patru oficiali ai Departamentului de Securitate Internă care au cunoștință despre incident.

Madhu Gottumukkala, directorul interimar al Agenției de Securitate Cibernetică și Securitate a Infrastructurii (CISA), solicitase permisiune specială de la Biroul Directorului de Informații al CISA pentru a utiliza popularul instrument de inteligență artificială la scurt timp după sosirea la agenție, în luna mai a anului trecut, au declarat trei dintre oficiali. Aplicația era blocată pentru alți angajați DHS la momentul respectiv.

Niciunul dintre fișierele introduse de Gottumukkala în ChatGPT nu era clasificat, potrivit celor patru oficiali care au vorbit sub protecția anonimatului de teama represaliilor. Însă materialul includea documente contractuale CISA marcate „doar pentru uz oficial”, o clasificare pentru informații considerate sensibile și care nu sunt destinate publicului.

Senzorii de securitate cibernetică de la CISA au semnalat încărcările în august anul trecut, au declarat cei patru oficiali. Un oficial a specificat că au existat mai multe astfel de avertismente doar în prima săptămână a lunii august. Oficiali superiori de la DHS au condus ulterior o analiză internă pentru a evalua dacă au existat prejudicii aduse securității guvernului din cauza expunerilor, potrivit a doi dintre cei patru oficiali. Nu este clar care au fost concluziile anchetei.

Într-o declarație trimisă prin e-mail, directorul de afaceri publice al CISA, Marci McCarthy, a declarat că Gottumukkala „a primit permisiunea de a utiliza ChatGPT cu controalele DHS implementate” și că „această utilizare a fost pe termen scurt și limitată”. McCarthy a adăugat că agenția s-a angajat să „valorifice inteligența artificială și alte tehnologii de ultimă generație pentru a stimula modernizarea guvernului și a îndeplini” ordinul executiv al lui Trump de eliminare a barierelor în calea leadershipului Americii în domeniul inteligenței artificiale.

„Directorul interimar, Dr. Madhu Gottumukkala, a utilizat ultima dată ChatGPT la mijlocul lunii iulie 2025 în baza unei excepții temporare autorizate acordate unor angajați. Postura de securitate a CISA rămâne de a bloca accesul la ChatGPT în mod implicit, cu excepția cazului în care se acordă o excepție”, a mai spus McCarthy, contrazicând informațiile obținute de Politico.

Gottumukkala este în prezent cel mai înalt oficial politic de la CISA, o agenție însărcinată cu securizarea rețelelor federale împotriva hackerilor susținuți de stat din țări precum Rusia și China.

Orice material încărcat în versiunea publică a ChatGPT pe care Gottumukkala o folosea este partajat cu OpenAI, proprietarul ChatGPT, ceea ce înseamnă că poate fi folosit pentru a răspunde la solicitările altor utilizatori ai aplicației. OpenAI a declarat că aplicația are peste 700 de milioane de utilizatori activi în total.

Alte instrumente de inteligență artificială aprobate acum pentru utilizare de către angajații DHS - cum ar fi chatbot-ul bazat pe inteligență artificială, construit de DHS, DHSChat - sunt configurate pentru a nu permite ca documentele agenției să fie distribuite în afară.

Gottumukkala „a forțat CISA să-i oblige să-i dea ChatGPT, iar apoi a abuzat de acesta”, a spus un oficial.

Toți oficialii federali sunt instruiți cu privire la gestionarea corectă a documentelor sensibile. Conform politicii DHS, oficialii din domeniul securității ar trebui, de asemenea, să investigheze „cauza și efectul” oricărei expuneri a documentelor de uz oficial și să determine „caracterul adecvat” al oricărei acțiuni administrative sau disciplinare. În funcție de circumstanțe, acestea ar putea varia de la sancțiuni precum recalificarea obligatorie sau un avertisment formal, până la măsuri mai grave, cum ar fi suspendarea sau revocarea unei autorizații de securitate, a spus unul dintre cei patru oficiali.

După ce DHS a detectat activitatea, Gottumukkala a vorbit cu oficiali superiori de la DHS pentru a revizui ceea ce a încărcat în ChatGPT, au spus doi dintre cei patru oficiali. Consilierul general interimar al DHS de atunci, Joseph Mazzara, a fost implicat în efortul de a evalua orice potențial prejudiciu adus departamentului, potrivit primului oficial. Antoine McCord, directorul de informații al DHS, a fost, de asemenea, implicat, potrivit unui al doilea oficial.

Gottumukkala a avut, de asemenea, întâlniri în august anul acesta cu directorul de informații al CISA, Robert Costello, și cu consilierul juridic șef al acesteia, Spencer Fisher, despre incident și gestionarea corectă a materialelor destinate exclusiv uzului oficial, au declarat cele patru persoane.

Gottumukkala conduce agenția în calitate interimară din luna mai 2025, când a fost numit de secretarul DHS, Kristi Noem, director adjunct. Candidatul lui Donald Trump pentru conducerea CISA, consilierul special al DHS, Sean Plankey, a fost blocat anul trecut de senatorul Rick Scott (republican din Florida) din cauza unui contract de construcții navale al Gărzii de Coastă. Nu a fost stabilită o dată pentru noua sa audiere de confirmare.

