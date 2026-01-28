Live TV

Cât timp va rămâne Bolojan premier? Răspunsul lui Cseke Attila

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila. Inquam Photos / Pană Tudor

Cseke Attila a declarat, miercuri la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât PNL îl va susţine. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice.

Referindu-se la situaţia politică din interiorul coaliţiei, ministrul a arătat că actualul acord guvernamental oferă predictibilitate până în primăvara anului viitor, scrie Agerpres.

„Domnul Bolojan, din punctul meu de vedere, va rămâne premier până când PNL îl va susţine. Şi astăzi PNL îl susţine pe Ilie Bolojan, din ceea ce ştiu eu. Pentru că avem un protocol care spune că, până în primăvara anului viitor, PNL dă persoana pentru funcţia de prim-ministru. Acum, sigur că se pot întâmpla multe într-o ţară şi într-o guvernare, nu sunt prezicător ca să vă spun ce se va întâmpla peste o săptămână, sau peste două, dar pentru România este important ca această coaliţie să rămână în picioare şi să meargă mai departe”, a declarat ministrul Cseke Attila.

El a precizat că stabilitatea guvernamentală este esenţială pentru continuarea investiţiilor şi pentru implementarea reformelor asumate.

„Din perspectiva Ministerului Dezvoltării, este important ca aceste programe de investiţii să aibă finanţare şi ca pachetul de administraţie să fie promovat, pentru că este important şi mesajul transmis către societate, în condiţiile în care, vedeţi, există discuţii legate de impozitele locale. Este important ca şi statul să îşi reducă cheltuielile. Este vorba nu numai de implementarea acestui pachet, ci şi de mesajul pe care îl dă Guvernul prin această implementare, în sensul în care atât administraţia publică centrală, cât şi cea locală, acolo unde este cazul, se mai subţiază. Nu numai impozitele locale cresc, nu numai viaţa devine mai scumpă, dar şi statul îşi subţiază cheltuielile. Este un mesaj important şi aştept ca acest pachet să fie implementat cât mai rapid, pentru a putea pune în practică acest mesaj”, a spus Attila.

Ministrul Dezvoltării s-a aflat miercuri seara la Odobeşti, unde a inaugurat prima creşă din judeţ realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cadrul programului guvernamental de construire de creşe „Sfânta Ana”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
accident lugojel E70
4
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz, Bundeskanzler
Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificată. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur
Friedrich Merz, Bundeskanzler
Merz: Nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană
buget bucuresti primari sectoare guvern
Bugetul Capitalei, discutat la Guvern: Ciprian Ciucu și primarii de sector au prezentat necesarul de finanțare
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului Bolojan privind aderarea la zona euro
Ilie Bolojan si Friedrich Merz
Bolojan, după întâlnirea cu Merz, la Berlin: „Am discutat despre creşterea investiţiilor în energie, industrie şi apărare”
Recomandările redacţiei
avocata adriana georgescu selfie
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu...
cristian andrei incatusat si flancat de politisti
Psihoterapeutul Cristian Andrei va fi cercetat în libertate. Acuzații...
Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi al Danemarcei, Mette Frederiksen, incadrati de soldati de garda
„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Ultimele știri
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia. Care sunt motivele
Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală
Încă o țară refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
Fanatik.ro
Mașina te poate ucide? Adevărul șocant despre automobilele „inteligente”: greșeala fatală pe care o fac...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Ventilatorul pentru calorifer, gadgetul care îți încălzește casa mai repede și reduce factura. Cât costă și...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN