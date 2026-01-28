Cât timp va rămâne Bolojan premier? Răspunsul lui Cseke Attila

Cseke Attila a declarat, miercuri la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât PNL îl va susţine. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice.

Referindu-se la situaţia politică din interiorul coaliţiei, ministrul a arătat că actualul acord guvernamental oferă predictibilitate până în primăvara anului viitor, scrie Agerpres.

„Domnul Bolojan, din punctul meu de vedere, va rămâne premier până când PNL îl va susţine. Şi astăzi PNL îl susţine pe Ilie Bolojan, din ceea ce ştiu eu. Pentru că avem un protocol care spune că, până în primăvara anului viitor, PNL dă persoana pentru funcţia de prim-ministru. Acum, sigur că se pot întâmpla multe într-o ţară şi într-o guvernare, nu sunt prezicător ca să vă spun ce se va întâmpla peste o săptămână, sau peste două, dar pentru România este important ca această coaliţie să rămână în picioare şi să meargă mai departe”, a declarat ministrul Cseke Attila.

El a precizat că stabilitatea guvernamentală este esenţială pentru continuarea investiţiilor şi pentru implementarea reformelor asumate.

„Din perspectiva Ministerului Dezvoltării, este important ca aceste programe de investiţii să aibă finanţare şi ca pachetul de administraţie să fie promovat, pentru că este important şi mesajul transmis către societate, în condiţiile în care, vedeţi, există discuţii legate de impozitele locale. Este important ca şi statul să îşi reducă cheltuielile. Este vorba nu numai de implementarea acestui pachet, ci şi de mesajul pe care îl dă Guvernul prin această implementare, în sensul în care atât administraţia publică centrală, cât şi cea locală, acolo unde este cazul, se mai subţiază. Nu numai impozitele locale cresc, nu numai viaţa devine mai scumpă, dar şi statul îşi subţiază cheltuielile. Este un mesaj important şi aştept ca acest pachet să fie implementat cât mai rapid, pentru a putea pune în practică acest mesaj”, a spus Attila.

Ministrul Dezvoltării s-a aflat miercuri seara la Odobeşti, unde a inaugurat prima creşă din judeţ realizată cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cadrul programului guvernamental de construire de creşe „Sfânta Ana”.

Editor : Ana Petrescu