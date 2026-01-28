„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o „trezire strategică a Europei”

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi al Danemarcei, Mette Frederiksen, şi-au exprimat miercuri, la Paris, unde s-au întâlnit la o masă de lucru, solidaritatea împotriva ambiţiei preşedintelui american Donald Trump de a dobândi insula arctică. Cei trei au făcut un „apel la o trezire strategică a Europei”, la reînarmarea Europei şi creşterea rolului NATO în Arctica.

O încleştare recentă cu Statele Unite privind Groenlanda „este un apel la o trezire strategică a întregii Europe”, a declarat preşedintele francez, flancat de liderii Danemarcei şi teritoriului autonom danez, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Această „trezire” este necesar să conducă la o „afirmare a suveranităţii noastre europene, la contribuţia noastră la securitatea Arcticii, la o luptă împotriva amestecurilor străine şi dezinformării, la o luptă împotriva modificărilor climatice”, a mai subliniat Emmanuel Macron.

El a reiterat, în faţa liderilor damez şi groenlandez „solidaritatea” Franţei şi „ataşamentul faţă de suveranitatea şi integritatea (lor) teritorială”.

„Franţa va continua să apere aceste principii, conform Chartei ONU”, a adăugat el.

Macron şi-a exprimat susţinerea faţă de un „angajament sporit al NATO în Arctica”, la care Parisul este „pregătit să ia parte”.

„Cel mai important lucru de făcut este se ne reînarmăm”

„Vă mulţumesc pentru susţinerea foarte fermă”, „vă mulţumesc pentru că apăraţi valorile fundamentale pe care le împărtăşim şi pe care nu le putem încălca”, i-a răspuns Mette Frederiksen.

Ea a salutat „contribuţia foarte concretă a Franţei în consolidarea securităţii artice”.

Şefa Guvernului danez a îndemnat Europa, anterior, într-o conferinţă de presă, la Paris, „să facă mai mult decât ceea ce se spune în mod public în acest moment” pentru a se reînarma în contextul în care lipsuri militare europene uriaşe slăbesc în mod structural Bătrânul Continent în relaţia sa diplomatică cu Statele Unite.

„Cel mai important lucru de făcut este se ne reînarmăm”, a subliniat Mette Frederiksen.

„Nu până în 2035, aşa cum a decis NATO (...). Regret s-o spun, ar fi prea târziu”, a insistat ea.

„În Groenlanda, noi nu uităm”

Premierul danez se referă la obiectivul stabilit de către statele membre NATO de creştere până la 5% din PIB a cheltuielilor cu apărarea şi securitatea până în 2025.

„NATO ar trebui să joace un rol mult mai important în regiunea Arctică şi în Marele Nord, inclusiv în Groenlanda, în jurul Groenlandei”, a subliniat premierul danez.

Mette Frederiksen consideră că acest episod arată că, dacă Europa este „unită”, dacă „nu face compromisuri cu privire la valorile sale democratice” şi dacă europenii comunică „în mod clar, în cazul unei ameninţări exterioare, că Europa se va apăra şi va răspune”, „atunci putem avansa împreună”.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a mulţumit Franţei, căreia îi sunt recunoscători, atât el, cât şi poporul său, pentru susţinerea Groenlandei.

„Aţi fost alături de noi într-o situaţie extrem de dificilă (...). În Groenlanda, noi nu uităm”, a declarat el.

Editor : B.P.