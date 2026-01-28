Live TV

„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o „trezire strategică a Europei”

Data publicării:
Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi al Danemarcei, Mette Frederiksen, incadrati de soldati de garda
Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi Danemarcei, Mette Frederiksen, şi-au exprimat solidaritatea împotriva ambiţiei lui Donald Trump de a dobândi Groenlanda. Sursă foto: X
Din articol
„Cel mai important lucru de făcut este se ne reînarmăm” „În Groenlanda, noi nu uităm”

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi al Danemarcei, Mette Frederiksen, şi-au exprimat miercuri, la Paris, unde s-au întâlnit la o masă de lucru, solidaritatea împotriva ambiţiei preşedintelui american Donald Trump de a dobândi insula arctică. Cei trei au făcut un „apel la o trezire strategică a Europei”, la reînarmarea Europei şi creşterea rolului NATO în Arctica.

O încleştare recentă cu Statele Unite privind Groenlanda „este un apel la o trezire strategică a întregii Europe”, a declarat preşedintele francez, flancat de liderii Danemarcei şi teritoriului autonom danez, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Această „trezire” este necesar să conducă la o „afirmare a suveranităţii noastre europene, la contribuţia noastră la securitatea Arcticii, la o luptă împotriva amestecurilor străine şi dezinformării, la o luptă împotriva modificărilor climatice”, a mai subliniat Emmanuel Macron.

El a reiterat, în faţa liderilor damez şi groenlandez „solidaritatea” Franţei şi „ataşamentul faţă de suveranitatea şi integritatea (lor) teritorială”.

„Franţa va continua să apere aceste principii, conform Chartei ONU”, a adăugat el.

Macron şi-a exprimat susţinerea faţă de un „angajament sporit al NATO în Arctica”, la care Parisul este „pregătit să ia parte”.

„Cel mai important lucru de făcut este se ne reînarmăm”

„Vă mulţumesc pentru susţinerea foarte fermă”, „vă mulţumesc pentru că apăraţi valorile fundamentale pe care le împărtăşim şi pe care nu le putem încălca”, i-a răspuns Mette Frederiksen.

Ea a salutat „contribuţia foarte concretă a Franţei în consolidarea securităţii artice”.

Şefa Guvernului danez a îndemnat Europa, anterior, într-o conferinţă de presă, la Paris, „să facă mai mult decât ceea ce se spune în mod public în acest moment” pentru a se reînarma în contextul în care lipsuri militare europene uriaşe slăbesc în mod structural Bătrânul Continent în relaţia sa diplomatică cu Statele Unite.

„Cel mai important lucru de făcut este se ne reînarmăm”, a subliniat Mette Frederiksen.

„Nu până în 2035, aşa cum a decis NATO (...). Regret s-o spun, ar fi prea târziu”, a insistat ea.

„În Groenlanda, noi nu uităm”

Premierul danez se referă la obiectivul stabilit de către statele membre NATO de creştere până la 5% din PIB a cheltuielilor cu apărarea şi securitatea până în 2025.

„NATO ar trebui să joace un rol mult mai important în regiunea Arctică şi în Marele Nord, inclusiv în Groenlanda, în jurul Groenlandei”, a subliniat premierul danez.

Mette Frederiksen consideră că acest episod arată că, dacă Europa este „unită”, dacă „nu face compromisuri cu privire la valorile sale democratice” şi dacă europenii comunică „în mod clar, în cazul unei ameninţări exterioare, că Europa se va apăra şi va răspune”, „atunci putem avansa împreună”.

Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a mulţumit Franţei, căreia îi sunt recunoscători, atât el, cât şi poporul său, pentru susţinerea Groenlandei.

„Aţi fost alături de noi într-o situaţie extrem de dificilă (...). În Groenlanda, noi nu uităm”, a declarat el.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
accident lugojel E70
4
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
5
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
16.08.2025, Blick auf Upernavik
Cele două lucruri care vor ghida discuțiile Groenlanda - SUA pentru orice viitor acord: „Avem câteva limite pe care nu le putem depăși”
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea cu liderul SUA (Politico)
trupe NATO în exercițiile militare Nordic Response
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță”
donald trump
Cum a devenit Donald Trump o povară pentru extrema dreaptă europeană: „Partidele populiste și patriotice au de suferit”
starmer macron
Keir Starmer l-a imitat pe Emmanuel Macron. Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și a salutat publicul: „Bonjour”
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
avocata adriana georgescu selfie
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu...
cristian andrei incatusat si flancat de politisti
Psihoterapeutul Cristian Andrei, adus în cătușe la audieri. Acuzații...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Ultimele știri
Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificat. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur
Un ministru din Malaysia, ironizat după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali
Șase persoane acuzate că spionau pentru Iran au fost reținute în Turcia. Ce dovezi au găsit anchetatorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN